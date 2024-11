Comme pressenti, la justice américaine a décidé d'abandonner définitivement les poursuites fédérales contre Donald Trump. Le président élu échappe ainsi aux accusations liées à l'élection de 2020 et aux documents classifiés.

Donald Trump ne sera plus poursuivi pour ingérence dans l'élection de 2020

«Ces poursuites, comme toutes celles qui m'ont été infligées, sont vides et injustes et n'auraient jamais dû être engagées», a réagi Donald Trump sur son réseau Truth Social. Photo: keystone-sda.ch

AFP Agence France-Presse

Une juge a validé lundi l'arrêt des poursuites visant Donald Trump pour tentative illégale d'inverser les résultats de l'élection de 2020, consacrant la large victoire judiciaire de celui qui est désormais le président élu américain. La juge fédérale Tanya Chutkan a suivi les recommandations formulées quelques heures plus tôt par le procureur spécial Jack Smith.

Celui-ci a également renoncé à poursuivre Donald Trump pour rétention de documents classifiés après son départ de la Maison Blanche en 2021, l'autre procédure fédérale le visant. Depuis l'élection du 5 novembre, Donald Trump, qui doit prendre ses fonctions le 20 janvier, apparaissait assuré d'échapper à ces deux procédures.

Dans le premier dossier, à Washington, la juge Chutkan a rapidement validé la demande de Jack Smith d'annuler les poursuites, sans préjuger de leur éventuelle relance au terme du mandat de Donald Trump, 78 ans. Cette recommandation est «cohérente avec l'interprétation de l'accusation selon laquelle l'immunité accordée à un président en exercice est temporaire, expirant lorsqu'il cesse ses fonctions», affirme-t-elle.

Un cas totalement inédit

Jack Smith avait déjà fait annuler toutes les échéances des deux affaires. Il s'était ainsi donné jusqu'au 2 décembre afin d'"analyser cette situation sans précédent et de déterminer la marche à suivre en conformité avec la politique du ministère de la Justice».

Car si le ministère suit depuis 1973, au cœur du scandale du Watergate, une politique constante consistant à ne pas poursuivre un président en exercice, le cas d'un candidat inculpé au pénal puis élu président des Etats-Unis est totalement inédit. «La position de l'accusation sur le fond des poursuites contre le prévenu n'a pas changé. Mais les circonstances ont changé», a expliqué Jack Smith.

Le ministère a conclu lors des délibérations avec le bureau du procureur spécial que sa politique de longue date «s'applique à cette situation» jamais vue, a-t-il indiqué. L'ex-président Trump, accusé d'avoir tenté de se maintenir au pouvoir malgré sa défaite en 2020, était notamment poursuivi pour «complot contre les institutions américaines».

L'équipe de campagne de Trump jubile

Dans l'affaire des documents classifiés, en Floride (sud-est), Jack Smith invoque le même raisonnement pour renoncer à son appel de la décision de la juge fédérale Aileen Cannon, annulant la procédure. Cette décision du 15 juillet, au motif que la nomination du procureur spécial dans cette affaire et le financement de ses travaux violaient les sections de la Constitution portant sur les nominations et les dépenses, reste donc en vigueur.

Le procureur spécial maintient néanmoins son appel en ce qui concerne les deux assistants personnels de Donald Trump dans sa propriété de Mar-a-Lago. Dans cette affaire, l'une des quatre procédures pénales le visant, il lui était reproché d'avoir compromis la sécurité nationale en conservant dans sa résidence privée des documents, dont des plans militaires ou des informations sur des armes nucléaires, après la fin de son mandat, au lieu de les remettre aux Archives nationales.

De retour à la Maison Blanche, Donald Trump aurait de toute façon pu soit nommer un nouveau ministre de la Justice qui aurait révoqué Jack Smith, soit simplement ordonner à son ministère de la Justice d'abandonner les poursuites. L'équipe de campagne de Donald Trump a salué la demande du procureur spécial comme une «victoire majeure pour l'Etat de droit», dénonçant une fois encore une «instrumentalisation politique du système judiciaire».

Une condamnation dans les prochaines semaines?

«Ces poursuites, comme toutes celles qui m'ont été infligées, sont vides et injustes et n'auraient jamais dû être engagées», a réagi Donald Trump sur son réseau Truth Social. Reconnu coupable le 30 mai par la justice de l'Etat de New York de «falsification comptable aggravée pour dissimuler un complot visant à pervertir l'élection de 2016» – des paiements dissimulés à l'actrice de films X Stormy Daniels pour prix de son silence – il pourrait encore être condamné dans les prochaines semaines.

Mais le juge Juan Merchan, qui a déjà reporté à plusieurs reprises le prononcé de la peine, a autorisé les avocats du président élu à présenter d'ici le 2 décembre un recours en annulation de la procédure.

Donald Trump est également inculpé avec 14 autres personnes dans l'Etat de Géorgie (sud-est) pour des faits similaires à ceux de son dossier fédéral à Washington. Mais cette affaire est durablement encalminée dans une demande de dessaisissement de la procureure, actuellement en appel.