1/11 Craig Sicknick, frère du défunt officier de police Brian Sicknick, se tient devant le Capitole à Washington D.C. Photo: Rebecca Spring

Rebecca Spring

L'ambiance s'enflamme aux Etats-Unis à la veille des élections présidentielles du 5 novembre 2024. Une pancarte d'un électeur démocrate affiche les mots «Fuck Donald Trump». Devant l'Union Station de Washington D.C., un républicain répand bruyamment des théories du complot autour de Kamala Harris. Chez de nombreuses personnes, et dans une Amérique profondément divisée, l'inquiétude est grande de voir se répéter des événements comme ceux qui ont suivi les élections de 2020.

C'est le cas de Craig Sicknick, frère du défunt policier du Capitole Brian Sicknick. Blick l'a rencontré à Washington, à la veille des élections. «Les gens appellent à la violence. L'assaut du Capitole pourrait alors très probablement se reproduire, peut-être même pire. J'espère vraiment me tromper.»

Le décès de Brian Sicknick a rendu la famille célèbre

Craig Sicknick n'a pas toujours été un électeur démocrate, aujourd'hui encore il est inscrit comme «Independent Voter». «Avant, je décidais toujours, en fonction des candidats, de voter pour les républicains ou les démocrates», explique-t-il. Aujourd'hui, il veut surtout une chose: empêcher la réélection de Donald Trump.

C'est le 6 janvier 2021 que la vie de la famille Sicknick a changé à jamais. Brian Sicknick a défendu le Capitole lors de l'attaque de centaines de partisans de Trump et s'est retrouvé pris entre deux feux. S'il n'a pas été tué directement par la foule, il a toutefois été victime de deux attaques cérébrales lors de cet événement et est décédé un jour plus tard à l'hôpital.

«Ce fut un choc, je n'ai presque pas mangé ni dormi pendant des mois», raconte son frère Craig près de quatre ans plus tard. Après cet événement, les médias se sont intéressés à lui. Il est depuis lors un invité très demandé à la télévision et apparaît avec sa mère Gladys lors de manifestations démocrates. On ne voit que rarement le père en public, il aurait vieilli rapidement après la mort de son fils. «Nous sommes plutôt une famille tranquille qui préfère rester en arrière-plan», souffle Craig Sicknick. Mais il a pris la responsabilité sur ses épaules de rendre justice à son frère décédé.

«Je tiens Trump pour responsable de la mort de mon frère»

Pour la famille, il est clair que Donald Trump a attisé la haine de la foule et l'a lâchée sur le Capitole: «Je tiens Trump entièrement responsable de la mort de Brian», déclare Craig Sicknick. L'ancien président est d'ailleurs poursuivi pour incitation à l'émeute et a été inculpé de «conspiration contre les Etats-Unis d'Amérique». Le procès a toutefois été retardé.

«Je suis furieux que Donald Trump reste impuni jusqu'à présent, mais pour une raison ou une autre, les gens l'aiment», déclare Craig Sicknick. Ironiquement, son frère était lui aussi un partisan de Trump. Lors de l'élection de 2016 entre Trump et Hillary Clinton, il a voté pour le candidat républicain. «Mais en service, il est toujours resté neutre, comme cela se fait dans la fonction d'officier de police», explique l'Américain.

Avec leur troisième frère, qui se tient à l'écart de la vie publique, les Sicknick ont grandi dans l'État du New Jersey dans des conditions modestes mais heureuses. «Brian a toujours été un mauvais élève, mais il était débrouillard» explique Craig Sicknick. Il se serait pris de passion par le métier de policier et serait donc parvenu à devenir agent de la United States Capitol Police. «Avant, j'étais son modèle – aujourd'hui, il est mon héros», affirme fièrement le frère. Brian Sicknick est mort parce qu'il a défendu la démocratie aux États-Unis, une démocratie que les Américains devront également défendre dans les urnes le 5 novembre, conclut Craig.