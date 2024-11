Elon Musk a déjà fait basculer l'élection américaine

A quelques jours de l'élection américaine du 5 novembre, la campagne fait rage et tous les coups sont permis. Elon Musk, l'homme le plus riche du monde et fervent défenseur de Donald Trump, se donne corps et âme à grands coups de millions (120!) et de publications acerbes sur l'administration Biden-Harris. Il utilise même les algorithmes de sa plateforme X pour fortement promouvoir le candidat républicain.

Pourtant, lorsque le milliardaire a racheté Twitter en avril 2022, il se targuait de vouloir instaurer une impartialité sur le réseau social qu'il trouvait trop de gauche. Il avait déclaré: «Pour que Twitter mérite la confiance du public, il doit être politiquement neutre.» Il semble qu'aujourd'hui, Elon Musk a une nouvelle stratégie, bien loin de ses propos de 2022, souligne le «New York times», jeudi 31 octobre.

Deux ans plus tard, Twitter, désormais connu sous le nom de X, a bien changé. Les sujets d'actualité qui sont organisés par des algorithmes sont ouvertement politiques et font écho aux avis politiques de son chef, Elon Musk. Le milliardaire facilite la propagation de discours complotistes qu'il relaie lui-même alors qu'il est la personne la plus suivie de X avec plus de 200 millions d'abonnés.

