Donald Trump souhaite que la fête de son investiture soit belle. Il ne veut pas que le conflit entre Israël et le Hamas vienne la gâcher. Le candidat à la présidentielle américaine a demandé à Benjamin Netanyahu de gagner la guerre et d'y mettre fin.

Donald Trump aurait demandé personnellement à Benjamin Netanyahu de gagner la guerre à Gaza et d'y mettre fin avant le jour de son investiture en janvier 2025. Photo: IMAGO/ZUMA Press Wire

Solène Monney Journaliste Blick

Donald Trump aimerait que toutes les planètes s’alignent et que sa potentielle élection en tant que président des Etats-Unis signent également la fin de la guerre d’Israël à Gaza. Un calendrier précis. Il y croit tellement fort, qu’il a adressé personnellement cette demande au Premier ministre israélien, révèle «Times of Israel» cité par le «New York Post» mercredi 30 octobre.

Le candidat républicain à la présidentielle aurait osé cette requête lorsqu’il accueillait en juillet dernier Benjamin Netanyahu et son épouse dans sa célèbre demeure de Mar-a-Lago en Floride, déclarent un responsable israélien et un ancien responsable de Trump au «Times of Israel». Et pour que la fête de son investiture en janvier soit totalement réussie, le Républicain souhaiterait qu’avant cette date, Israël sécurise complètement Gaza.

Donald Trump sait aussi y mettre du sien et faire preuve de compromis. Il accepterait qu’Israël maintienne ses troupes dans la région après janvier à condition bien-sûr que l'Etat hébreu déclare officiellement mettre un terme au conflit, souligne «Times of Israel». Donald Trump pourrait même soutenir une activité «résiduelle» de Tsahal à Gaza.

«Il faut que les massacres cessent»

Donald Trump n’est pas à son coup d’essai. Il a déjà appelé publiquement le Premier ministre israélien à mettre fin à la guerre. Le candidat à la présidentielle en a bien-sûr profité pour critiquer l'administration Biden-Harris sur leur échec à obtenir un cessez-le-feu et la libération des otages. Sept Américains sont toujours aux mains du Hamas.

«Il sait ce qu'il fait, je l'ai encouragé à en finir», a martelé Donald Trump en août dernier. «Il faut en finir vite», a-t-il ajouté. «Obtenez votre victoire et en finissez-en. Il faut que ça cesse, que les massacres cessent.»

Des espoirs douchés?

Pour nos confrères du «New York Post» peu de chance que les souhaits de Donald Trump se réalisent. Le Hamas est réapparu à plusieurs reprises à Gaza, notamment dans le nord où d'intenses combats avec l'armée israélienne continuent d'éclater.

De plus, le Premier ministre israélien a indiqué lundi qu'Israël n'était pas encore au stade de la conclusion du conflit. Dans un enregistrement qui a fuité, il explique qu'il n'est pas prêt à déposer les armes en échange des 101 otages que le Hamas détient toujours.