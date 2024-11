1/7 Pendant le discours de victoire de Trump, Lara Trump se tenait juste à côté de lui. Photo: keystone-sda.ch

Christina Benz

Bye bye Ivanka, hello Lara. On savait que Donald Trump mettait un point d’honneur à faire appel à sa famille dans sa carrière politique. Lors de son premier mandat, il a fait venir sa fille Ivanka Trump et son gendre Jared Kushner à ses côtés. Mais cette année, la situation semble différente.

Lors de son discours de victoire en Floride, sa belle-fille Lara Trump se tenait directement à sa droite, son épouse Melania Trump à sa gauche. Ivanka est restée en arrière-plan. Elle a pris congé de la politique et se concentre sur sa vie privée. Tout indique donc que Lara va prendre le relais en tant que nouveau bras droit de Trump. Mais qui est-elle?

La nouvelle «number one»

Lara Trump, l'épouse d'Eric, troisième enfant de Donald Trump, s’est révélée être une militante infatigable au cours des derniers mois. Elle a dirigé le «Women's Empowerment Tour» et a parcouru les États-Unis avec un groupe de femmes vêtues de rose vif pour gagner le vote des femmes conservatrices.

En mars, elle a été nommée co-présidente du Parti républicain (RDC), un poste qu’elle a obtenu grâce à la confiance de Trump. Sa mission était claire: réorienter la machine du parti sur une ligne 100% trumpiste. C'est désormais chose faite.

Carrière

Pourtant, sa carrière n'a pas toujours été orientée vers la politique. Lara Trump a étudié les sciences de la communication à l'université d'État de Caroline du Nord. Elle s'est ensuite essayée au métier de coach personnel, de barman et de serveuse avant de déménager à New York pour suivre une formation de pâtissière. Plus tard, elle a travaillé comme productrice pour la chaîne de télévision CBS. En 2021, elle est passée à Fox News, où elle a travaillé comme présentatrice. En 2022, elle a toutefois dû quitter la chaîne conservatrice en raison de la nouvelle candidature de Trump. Depuis 2024, elle est active en politique en tant que coprésidente du RDC.

Vie privée

Lara et Eric Trump sont mariés depuis 2014. Le couple élève un fils de 7 ans, une fille de 5 ans et trois chiens. Ils vivent à Westchester, à 45 minutes de New York. Ils se sont rencontrés en 2008 dans une boîte de nuit. «Lorsque j'ai rencontré Eric pour la première fois, je ne savais pas qui était son père», raconte-t-elle dans son podcast The Right View. «Au début, je ne connaissais pas son nom de famille. Tout ce que je savais, c'est que j'avais rencontré un très grand homme.» Le reste appartient à l'histoire.

Avenir

Selon les médias, Trump aurait jeté son dévolu sur le sénateur Marco Rubio pour le département d'État américain. Son siège au Sénat deviendrait ainsi vacant. Une question se pose désormais: Trump veut-il que sa belle-fille Lara devienne sénatrice américaine?

Comme le rapporte NBC News, un allié de Trump a confirmé que ce dernier était intéressé. Un allié du gouverneur Ron DeSantis déclare par ailleurs à la chaîne d'information: «J'ai également entendu dire qu'il était question de nommer Lara au poste de sénateur.» Selon d'autres sources, Trump pourrait faire pression sur DeSantis à qui il revient de pourvoir le siège. En 2022 déjà, Lara Trump avait envisagé de se présenter au Sénat de Caroline du Nord, mais elle avait alors décidé de ne pas le faire.