Kai Trump, la petite-fille de Donald Trump, partage sur Youtube des moments intimes de la nuit électorale. Elle y dévoile les coulisses, ses émotions et montre son admiration pour l'engagement de Trump.

1/7 La petite-fille de Trump, Kai, a filmé la nuit historique des élections et a publié un vlog sur Youtube. Un aperçu particulier des coulisses. Photo: Youtube / @Kai Trump

Christina Benz

Peu de personnes ont pu assister de près à l'élection de Donald Trump à la présidence des États-Unis. Parmi eux, sa petite-fille de 17 ans, Kai Trump. Sur sa chaîne YouTube, l'adolescente partage son quotidien et n'a bien sûr pas manqué de raconter la nuit de l'élection, le 5 novembre.

La soirée débute pour la famille dans la propriété privée du futur président américain, à Mar-a-Lago. En arrivant, Kai Trump raconte que «Money, Money, Money» d’Abba joue, une tradition personnelle, confie-t-elle au «New York Post». A l'intérieur du complexe hôtelier, une salle remplie d'invités, tous en tenue de soirée, qui suivent avec impatience les résultats des élections sur quatre écrans de télévision.

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

«Allez, papy!»

Peu de temps après, toute la famille est réunie pour une photo de groupe, en compagnie notamment d'Elon Musk et de son fils. «Elon et son garçon doivent aussi y figurer. Un enfant magnifique, parfait», peut-on entendre Trump dire.

Après la fête électorale à Mar-a-Lago, Kai Trump se rend en voiture au Palm Beach Convention Center. En chemin, elle partage sa confiance: «Je pense que c'est dans la poche.» Arrivée sur place, elle retrouve brièvement ses amis et exulte avec le public enthousiaste, criant «Allez, papy!» lorsque le présentateur annonce les résultats individuels des élections.

Un peu plus tard, la famille Trump se rassemble en coulisses et attend l'arrivée de leur champion sur scène. «On dirait que papy va être là dans quelques minutes. Ça a l'air bien, il gagne, il faut juste qu'il en gagne un peu plus», dit la petite-fille de Trump dans la vidéo.

Quelques jours plus tard…

Ce n'est qu'une semaine après le jour de l'élection que Kai Trump termine son vlog. Assise dans sa voiture, elle parle de son grand-père après une partie de golf avec lui: «Je suis extrêmement fière de lui. Je pense qu'il le mérite plus que quiconque dans le monde. Et il s'est vraiment cassé le cul tous les jours au cours des huit dernières années.»

Elle admire surtout son éthique de travail: «J'ai toujours voulu être comme lui. Me battre comme lui et ne pas prendre un seul jour de congé.» Il n'a pas besoin de ce travail, il peut jouer au golf le reste de sa vie, affirme la petite-fille. «Mais il veut faire tellement de choses pour ce pays. Il a une vision et il va mettre cette vision en pratique.»

Lorsque Trump a gagné en Pennsylvanie, l'émotion a été écrasante, raconte-t-elle: «Je me suis tout simplement mise à pleurer, parce que je savais qu'il avait finalement réussi à revenir et à gagner.» Elle est impatiente de voir ce qu'il fera dans les années à venir. Alors que beaucoup regardent l'Amérique avec scepticisme ces jours-ci, Kai Trump est convaincu: «Je pense qu'il va déchirer.»