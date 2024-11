Les prédictions hasardeuses sont inévitables pour une élection comme la présidentielle américaine, qui donnera son verdict cette nuit. Experts du monde entier, animaux et astrologues des réseaux sociaux: tout le monde s'y met. Même la rédaction de Blick.

Après un prof à l'UNIL et un bébé hippopotame

Les astres ont parlé: celui ou celle qui va gagner la présidentielle américaine est... Photo: Getty Images

Léo Michoud Journaliste Blick

Monsieur le Président ou Madame la Présidente, qu'en disent les étoiles et les planètes? Comme à chaque présidentielle américaine, tout le monde y va de sa petite prédiction pour désigner celui ou celle qui prendra la tête de la première puissance mondiale.

Certains scientifiques et experts se basent sur des modèles qui ont fait leurs preuves. Comme le politologue new-yorkais Allan Lichtman qui voit Kamala Harris l'emporter, et qui s'est trompé une seule fois depuis 1984. Ou ce professeur de l'Université de Lausanne (UNIL), qui penche plutôt pour Donald Trump, car celui-ci obtient un meilleur score de charisme.

L'hippopotame mange dans la main de Trump

Mais certains prédicateurs sont moins portés sur les chiffres et y vont plutôt à l'instinct. C'est le cas du bébé hippopotame Moo Deng, star d'internet depuis son zoo en Thaïlande. Entre un repas estampillé Donald Trump et un autre renvoyant à Kamala Harris, le mammifère a choisi le candidat républicain à la Maison-Blanche.

Les animaux et les scientifiques, c'est fait. Mais que disent les étoiles? Pas de panique, les meilleurs astrologues des réseaux sociaux ont apporté leurs réponses dans le média en ligne américain Huffington Post.

Harris a la faveur des étoiles

Pour l'astrologue professionnelle depuis 17 ans Dayna Lynn Nuckolls, c'est Kamala Harris qui vaincra. Celle qui avait prédit la victoire de Trump en 2016 et que Joe Biden se retirerait de la course l'affirme sur la base des thèmes astraux et des cartes attribuées aux deux candidats.

Saturne, Mars et Jupiter seraient tous trois très favorables à la candidate démocrate. Mais Harris et Trump seraient «tous deux très vénusiens, ce qui signifie que l'on ne sait jamais ce qu'ils pensent ou ressentent».

Blick en désaccord avec les astrologues stars

Kayla Murphy, forte de 36'000 abonnés sur X, avait aussi prédit en mars la candidature de Kamala Harris en lieu et place de Joe Biden. Elle estime qu'en ce moment, Saturne est en mode poisson, ce qui «historiquement a toujours signifié la victoire pour les démocrates», mais s'attend à «une période d'ombre le lendemain de la présidentielle».

Pour «RealAstrologerLaurie» et ses 238'000 followers sur TikTok, Donald Trump ne sera plus jamais président. Du haut de ses 30 ans d'expérience, elle maintient ses prédictions édictées en janvier 2024. La raison: «Harris avait les meilleurs transits», soit le passage d'un objet céleste sur un élément d'un thème astrologique.

Du côté des astrologues, on penche clairement pour Kamala Harris et ses très bons transits. Mais puisque, dans l'attente de résultats qui pourraient s'avérer particulièrement serrés, toutes les prédictions semblent se valoir, voici celle de la rédaction de Blick.

Avec 11 voix pour Donald Trump, contre 8 pour Kamala Harris, c'est le candidat républicain qui devrait l'emporter selon les prédictions des collègues journalistes, vidéastes et spécialistes des réseaux sociaux qui suivent ces élections avec assiduité. Notons toutefois que les votes ne traduisent pas la préférence pour l'un ou l'autre candidat, mais seulement l'intuition, basée à chaque fois sur une fine analyse, de chaque membre de notre rédaction.