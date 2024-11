Une pluie de félicitations internationales pour Trump

De nombreux dirigeants étrangers, ainsi que les chefs de l'UE et de l'Otan, ont félicité mercredi Donald Trump après sa victoire à la présidentielle américaine. Le président de la République française Emmanuel Macron a félicité Donald Trump dans un message sur X et s'est dit «prêt à travailler ensemble (…) Avec vos convictions et avec les miennes. Avec respect et ambition. Pour plus de paix et de prospérité».

Le chancelier allemand Olaf Scholz a adressé ses félicitations à Donald Trump , assurant vouloir oeuvrer aux côtés des États-Unis «pour promouvoir la prospérité et la liberté».

Le Premier ministre britannique Keir Starmer a félicité Donald Trump pour sa «victoire électorale historique» alors que la cheffe du gouvernement italien Giorgia Meloni a loué l'alliance «inébranlable» entre l'Italie et les États-Unis.

Photo: AFP

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a adressé ses «chaleureuses» félicitations à Donald Trump et réaffirmé l'importance du «partenariat entre les peuples» européen et américain, imitée peu après par le président du Conseil européen Charles Michel.

Le Kremlin a indiqué qu'il jugerait une nouvelle présidence de Donald Trump sur ses «actes», précisant que le président russe Vladimir Poutine n'avait pas prévu de le féliciter. La Russie «ne nourrit aucune illusion» sur Donald Trump mais «travaillera» avec lui tout en poursuivant «tous ses objectifs» en Ukraine, a prévenu la diplomatie russe.

Source: AFP