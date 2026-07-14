Pour nous aider à éviter les foules, cet été, Suisse Tourisme a mis en lumière 5 sites historiques remarquables, préservés et authentiques, parfaits pour une escapade hors des sentiers battus.

Emy-Nella Cartier Responsable & Rédactrice SEO

Envie d'échapper aux plages bondées, aux files d'attente interminables et aux spots Instagram pris d'assaut par une horde d'influenceurs? Cet été, pourquoi ne pas mettre le cap sur des trésors méconnus de Suisse romande? A l'occasion de sa campagne «Cap sur des lieux magiques!», Suisse Tourisme met en lumière plusieurs lieux inscrits à l'Inventaire fédéral des sites construits d'importance nationale à protéger (ISOS). Des villages chargés d'histoire, des paysages préservés et des lieux authentiques qui méritent largement le détour.

A noter que plusieurs points de cette liste se prêtent parfaitement à la canicule, puisque les lieux cités comptent à la fois des grottes, des sommets et des bâtisses anciennes qui encapsulent la fraîcheur.

1 Romainmôtier (VD), un voyage dans le temps

Niché au bord du Nozon entre deux collines boisées, Romainmôtier semble tout droit sorti d'une carte postale. Ce village vaudois abrite le plus ancien monastère de Suisse et séduit par son atmosphère paisible, loin de l'agitation estivale.

Ses ruelles pavées, ses maisons anciennes et sa majestueuse abbatiale invitent à la flânerie. Une fois sur place, les possibilités d'excursion ne manquent pas. Les visiteurs peuvent notamment découvrir les impressionnantes Grottes de Vallorbe (CHF 18.-/adulte - CHF 8.-/enfant), explorer le mystérieux Fort de Vallorbe (CHF 17.-/adulte - CHF 10.-/enfant) ou encore plonger dans l'histoire industrielle de la région au Musée du fer et du chemin de fer (CHF 13.-/adulte - CHF 6.-/enfant).

2 Lessoc (FR), la Gruyère version authentique

A quelques kilomètres des hauts lieux touristiques de la Gruyère, Lessoc cultive discrètement son charme. Situé sur la rive droite de la Sarine, dans la vallée de l'Intyamon, ce village préalpin est entouré de pâturages soigneusement préservés et dominé par les sommets des Millets.

Son emblématique fontaine couverte figure parmi les plus photographiées du canton de Fribourg. Lessoc constitue également un excellent point de départ pour explorer la région: Gruyères et son château médiéval (CHF 13.-/adulte - CHF 5.-/enfant), la Maison Cailler à Broc CHF 17.-/adulte - CHF 7.-/enfant), la Maison du Gruyère (CHF 8.-/adulte) ou encore les rives de la Sarine se trouvent à proximité.

3 Auvernier (NE), entre vignobles et patrimoine mondial

Avec ses maisons de vignerons parfaitement alignées le long d'une rue pavée, Auvernier possède un cachet unique. Accroché à un coteau dominant le lac de Neuchâtel, ce village historique conjugue patrimoine, gastronomie et douceur de vivre.

A l'ouest du bourg, le château d'Auvernier veille sur un domaine viticole exploité par la même famille depuis plus de 400 ans. Des visites de caves et dégustations permettent de découvrir les vins qui ont fait la réputation du lieu.

Mais Auvernier ne séduit pas uniquement les amateurs d'œnologie. Le village abrite également l'un des plus importants sites palafittiques de Suisse, inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO parmi les «Sites palafittiques préhistoriques autour des Alpes».

4 Taveyanne (VD), le hameau sans électricité

Perché à 1650 mètres d'altitude au-dessus de Gryon, Taveyanne offre un véritable retour aux sources. Ici, pas de réseau électrique ni de circulation intense. Une trentaine de chalets d'alpage aux toits recouverts de tavillons composent l'un des ensembles alpins les mieux préservés du pays.

Construit au cœur d'une réserve naturelle, ce hameau fondé au XIIIe siècle dégage une impression d'harmonie rare. Les randonneurs peuvent rejoindre Taveyanne en empruntant la télécabine Barboleuse-Les Chaux, avant une marche d'environ 40 minutes à travers les pâturages.

Une halte au Refuge de Taveyanne permet de savourer les spécialités régionales avant de poursuivre la balade. Chaque été, la traditionnelle fête de la Mi-été rappelle les origines pastorales du site.

5 Saint-Ursanne (JU), la perle médiévale du Doubs

Blottie dans une vallée boisée du Jura, Saint-Ursanne fait partie de ces endroits qui surprennent dès les premiers pas. Pour rejoindre son centre historique, il faut traverser un élégant pont enjambant le Doubs, avant de pénétrer dans l'une des plus belles cités médiévales de Suisse.

Ses ruelles pavées, ses maisons anciennes et sa remarquable collégiale transportent les visiteurs plusieurs siècles en arrière. La région offre également de nombreuses possibilités d'excursions, notamment vers les Grottes de Réclère (CHF 11.-/adulte - CHF 7.-/enfant)et leur parc préhistorique ou encore la ville historique de Porrentruy.

Un patrimoine à redécouvrir

Ces cinq destinations ont un point commun: elles figurent parmi les sites reconnus par l'ISOS. Élaboré par l'Office fédéral de la culture, cet inventaire recense près de 1200 localités qui témoignent de la richesse architecturale et historique de la Suisse.

Avec sa campagne «Cap sur des lieux magiques!», Suisse Tourisme invite ainsi les voyageurs à sortir des itinéraires classiques pour découvrir une autre facette du pays. Une excellente idée pour les vacances d'été.