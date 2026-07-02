Plongez dans les paysages suisses avec 10 gorges spectaculaires à explorer. De la Viamala (GR) à la gorges de l'Areuse (NE), découvrez des merveilles naturelles et des sentiers adaptés à tous les âges.

Milena Gähwiler et Emy-Nella Cartier

1 Les gorges de la Viamala (GR)



Bien que «Via mala» signifie «mauvais chemin» en romanche, les gorges de la Viamala comptent parmi les plus impressionnantes de Suisse. Leurs falaises, hautes de jusqu'à 300 mètres, se situent entre Thusis et Andeer, dans les Grisons. De nombreux écrivains, parmi lesquels Friedrich Nietzsche (1844-1900) et Theodor Fontane (1819-1898), sont venus admirer ce site naturel exceptionnel. Aujourd'hui, les visiteurs peuvent découvrir un centre d'accueil, des sentiers aménagés et une plateforme d'observation au cœur des gorges.

2 Les gorges de l'Uina (GR)



Dans le Val d'Uina, dans les Grisons, se trouvent les magnifiques gorges de l'Uina. Les passionnés de randonnée apprécient particulièrement le sentier Il Quar, creusé dans la roche. Au cours de la randonnée, on peut contempler la rivière Uina qui serpente plusieurs dizaines de mètres plus bas. Les randonneurs qui osent traverser les gorges sont récompensés à leur sortie par les vastes pâturages de l'alpage de Sursass. Les gorges ont également servi de décor au film suisse «Schellen-Ursli» (2015).

3 Les gorges de la Tamina (SG)



Au fond des gorges de la Tamina jaillit une eau réputée pour ses vertus curatives: la célèbre eau thermale de Pfäfers. Les gorges mesurent environ 750 mètres de long et leurs parois atteignent 70 mètres de hauteur. Elles sont accessibles au public grâce à un chemin qui passe en partie par un tunnel creusé dans la falaise. En remontant vers la source, les visiteurs sont accompagnés par un tourbillon d'eau à environ 36,5 °C, dont le débit atteint près de 8000 litres par minute.

4 Les gorges glaciaires de Rosenlaui (BE)



Les gorges glaciaires de Rosenlaui se trouvent dans la romantique vallée de Rosenlaui, près de Meiringen. Au fil des siècles, le torrent Weissenbach a creusé son chemin dans la roche glaciaire, formant une gorge longue de 573 mètres et profonde de 155 mètres. Aujourd'hui, les visiteurs peuvent emprunter les passerelles, traverser des tunnels et admirer les cascades qui se succèdent tout au long du parcours.

5 Les gorges de l'Aar (BE)



Les gorges de l'Aar offrent une randonnée particulièrement spectaculaire. Situées entre Meiringen et Innertkirchen, elles s'étendent sur 1,4 kilomètre. Environ 40 minutes suffisent pour parcourir ce chemin longeant l'Aar, entre des falaises de 200 mètres de haut, dont certains passages ne dépassent guère un mètre de largeur. La partie ouest des gorges est également accessible aux personnes en fauteuil roulant.

6 Les gorges du Taubenloch (BE)



Les gorges du Taubenloch, entre Bienne et Frinvillier, figurent parmi les destinations d'excursion les plus populaires de la région. Longues d'environ deux kilomètres, elles offrent un spectacle en toute saison. Le sentier longe la rivière Suze et traverse une nature riche en flore et en faune.

7 Les gorges de Sainte-Vérène (SO)



Les gorges de Sainte-Vérène sont un lieu paisible, chargé de légendes et de récits. On raconte qu'un ermite y vit encore aujourd'hui. Il n'est pas rare d'y apercevoir des bougies allumées entre les rochers. Grâce à leur sentier facile d'accès, les gorges constituent une destination idéale pour les visiteurs de tous âges.

8 Les gorges de l'Areuse (NE)



Entre Noiraigue et Boudry, dans le canton de Neuchâtel, s'étendent les magnifiques gorges de l'Areuse. La paisible rivière y devient tumultueuse en traversant un paysage de falaises sauvages. Un sentier de randonnée franchit les passages étroits grâce à des ponts de pierre et des escaliers, offrant une promenade spectaculaire au cœur des gorges.

9 Les gorges du Chauderon (VD)

A quelques pas de Montreux, un sentier ombragé permet de découvrir de paisibles gorges au cœur d'un environnement naturel et sauvage. Le parcours longe la rivière et traverse les passages escarpés grâce à de nombreux escaliers, offrant une randonnée aussi immersive que dépaysante. Cette balade est idéale pour s'évader en pleine nature tout en profitant de paysages impressionnants à deux pas de la ville.

10 Les gorges du Triège (VS)

Au cœur de la vallée du Trient, les gorges du Triège offrent une balade impressionnante entre passerelles suspendues et ponts historiques. Le sentier traverse les gorges en suivant un parcours accessible à tous, alternant escaliers, passerelles et passages en forêt dans un décor naturel impressionnant. Facilement accessible depuis le village du Trétien, cette randonnée permet de découvrir un site sauvage tout en retraçant l'histoire des anciennes voies de communication de la vallée.



