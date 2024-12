Encore plus merveilleux sous une épaisse couche de neige et inondés de soleil, ces 5 lieux uniques en Suisse romande promettent de nous réconcilier avec l'hiver.

1/6 Dans le tonneau aménagé de l'hôtel Les Cernets, on peut allègrement se prendre pour un Hobbit en pleine hibernation. Photo: Hôtel Les Cernets

Ellen De Meester Journaliste Blick

Même pas besoin de se pérégriner jusqu'en Laponie pour dormir dans un igloo, découvrir un tapis de neige au réveil et zigzaguer parmi des cortèges de pins saupoudrés de sucre-glace. Le silence est tel, d'ailleurs, qu'on croirait les entendre frissonner, en secouant leurs épines.

Pour se croire dans un film de Noël (le genre qui vous plonge dans le royaume des lutins et des rennes volants), ces six hébergements insolites et pittoresques en Suisse romande sont encore plus uniques durant la saison hivernale. La majorité d'entre eux sont approuvés par Suisse Tourisme et conçus pour nous réconcilier avec le froid. Leur seul défaut: puisqu'ils sont uniques et pittoresques, les disponibilités se font parfois rares. On vous conseille de réserver bien à l'avance.

1 Un tonneau aménagé, dans le Val de Travers (NE)

Appartenant à la famille très prisée des tiny houses, ce grand tonneau évoque facilement un logement d'Hobbit, en pleine hibernation. Proposé par l'hôtel des Cernets, il est planté en pleine nature et comporte tout le nécessaire pour passer une nuitée chaleureuse: bouilloire, chauffage, couverture chauffante...

Il faudra toutefois galoper jusqu'à l'hôtel, situé à environ 20 mètres, pour utiliser la douche et les toilettes, avant de retrouver ce cocon boisé... et se croire à nouveau dans la Contrée. À noter que le petit-déjeuner est inclus, ainsi qu'un accès au sauna extérieur.

La réservation est obligatoire via le site de l'établissement, au prix de 148 fr. par nuit.

2 Le village d’igloos de Gstaad (BE)

Très populaire, ce village glacé évoque des décors dignes du Yéti ou de Reine des Neiges (selon votre humeur). Logiquement fermé lorsque les températures sont douces, le lieu situé à 2000 mètres devrait rouvrir ses portes dès le 25 décembre, pile à l'heure pour clore l'année en beauté.

Sur place, un restaurant et un bar de neige proposent de se réchauffer en dévorant une fondue accompagnée de vin chaud, dans une salle constituée de parois gelées. Des soirées fondues à la lumière des flambeaux sont régulièrement organisées dans le village, tandis que la pleine lune est honorée par des repas en plein air, afin d'admirer la lueur éthérée et bleutée sur la neige.

Les villages d'igloos sont disponibles dans d'autres localités, dont Zermatt (VS). Les offres et les prix dépendant du lieu choisi, on vous conseille de consulter le site officiel.

Des soirées fondues à la lumière des flambeaux sont régulièrement organisées dans le village, tandis que la pleine lune est honorée par des repas en plein air Photo: Iglu Dorf

3 La tente des chercheurs d'or, à Maules (FR)

Ces deux tentes-cabanes perchées à 1000 mètres d'altitude et plantées en toute solitude au cœur d'un pré fribourgeois, représentent la définition même du terme cosy: équipées d'un poêle, d'un braséro et d'une lampe à pétrole, elles proposent un superbe flashback dans les pratiques des chercheurs d'or qui passaient les Rocheuses au peigne fin, en quête de pépites.

La petite tente est idéale pour deux personnes, tandis que la version plus grande peut en accueillir jusqu'à cinq, avec ou sans sacs de couchage. S'il a neigé, n'oubliez pas d'emmener de bonnes chaussures, car il faudra marcher une dizaine de minutes pour atteindre l'hébergement. Un petit-déjeuner est inclus avec la première nuitée, tandis que les hôtes proposent un apéro gruyérien (10 fr. par personne) ou le repas du trappeur (20 fr. par personne), idéal pour la saison froide... Entendez macaronis aux lardons revigorants, risotto aux champignons réconfortant, le tout cuisiné au bois sur le poêle.

Les réservations se font par téléphone ou par mail, au prix de 140 fr. pour la petite cabane (avec sacs de couchage) et jusqu'à 230 fr. pour la grande cabane (pour 5 personnes, avec sacs de couchage). Toutes les informations sont disponibles sur le site officiel du lieu.

Tout est fait pour imiter l'expérience des chercheurs d'or qui passaient leurs journées dans les Rocheuses, en quête de pépites. Photo: Dormir Ailleurs

4 L'Anako Lodge, à La Forclaz (VS)

Encore un petit village enneigé qui décuple son charme à l'apogée de l'hiver, lorsque ses toitures se recouvrent d'un nappage blanc. L'Anako Lodge rassemble plusieurs granges modernisées, qui préservent une ambiance nostalgique de la tradition suisse. Chaque maisonnette est d'ailleurs équipée d'une cuisine, de chauffage et de literie.

Si vous souhaitez profiter d'un petit-déjeuner local, d'un panier fondue, d'une assiette valaisanne ou d'un repas dédié aux groupes, n'oubliez pas de les commander à l'avance auprès des hôtes, qui collaborent avec des producteurs et commerces du village.

D'après le site de l'établissement, le lieu a été conçu pour ralentir, contempler et se ressourcer en toute saison. Si vous cherchez un lieu original pour vivre la fin d'année ou le réveillon du Nouvel-An, foncez, tant qu'il reste de la place!

Les prix variant selon le nombre de personnes et la cabane (ou «mayen») choisie, on vous conseille de consulter directement le site.

L'Anako Lodge rassemble plusieurs granges modernisées, qui préservent une ambiance nostalgique de la tradition suisse. Photo: Anako Lodge

5 Les Nids, le Locle (NE)

Suspendues dans les branches tels des domiciles douillets pour oiseaux géants, ces quatre cabanes vitrées vous permettent de dormir à huit mètres du sol. Lorsque les arbres sont recouverts de neige, la vue est d'autant plus éblouissante, à condition de ne pas souffrir de vertige.

Équipés de toilettes, d'un poêle suédois et d'une douche, les nids peuvent accommoder entre deux et quatre personnes. Et lorsque souffle le vent, les installations peuvent osciller légèrement, achevant de mimer jusqu'au moindre détail l'expérience des rouge-gorges dans leurs logis, Or, en cas de vent trop violent, les réservations sont annulées quelques jours à l'avence: «Nous ne prendrons pas de risque, vous n'avez pas d'ailes pour vous envoler», précisent les responsables.

Les prix dépendant du nombre de personnes et de la cabane louée, on vous conseille de consulter le site officiel de l'hébergement.