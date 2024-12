Qu'y a-t-il de mieux qu'une soirée raclette? Et quoi de plus agaçant que son odeur qui s'incruste dans les vêtements ou les moquettes? Ces astuces aident à se débarrasser rapidement de l'odeur de fromage.

1/12 Aussi délicieux que soit un repas à raclette en famille ou entre amis, l'odeur de la raclette est souvent tenace.

Blick.ch

L'hiver approche, et avec lui le temps de la fondue et de la raclette, véritables odes au fromage. Le seul hic? L'odeur de fromage omniprésente sur les habits et dans la pièce le lendemain. Mais pas de panique! Blick vous donne des solutions simples pour neutraliser ces odeurs désagréables et profiter de ces repas conviviaux.

1 Aérer correctement

La première chose à faire est bien sûr d'aérer. Mais si l'on se contente d'ouvrir la fenêtre de la cuisine, on commet une erreur. L'aération par à-coups est de loin plus efficace. Bien qu'une fenêtre ouverte pendant des heures permette de faire entrer l'air frais, cette méthode entraîne un gaspillage de temps et de chauffage. L'aération par à-coups consiste, quant à elle, à ouvrir les fenêtres toutes les deux heures environ 10 minutes. Pendant ce temps, il faut s'assurer qu'un courant d'air passe, afin que l'air vicié puisse être remplacé par de l'air frais.

2 Passer un coup de chiffon humide

Les parfums sont constitués de particules si petites qu'elles ne peuvent pas être capturées par l'aspirateur. Essuyer les surfaces avec un chiffon humide se révèle donc très efficace. Les substances odorantes sont libérées dans l'air et descendent lentement vers le bas. Elles s'installent alors confortablement dans les textiles et sur les surfaces. Le mieux est de laisser s'évaporer à l'air libre tous les textiles qui le permettent, comme les coussins, les couvertures et les rideaux. Les surfaces lisses doivent toutes être nettoyées à l'eau, car cela permet déjà d'éliminer une partie importante de l'odeur. Les produits à base de vinaigre conviennent particulièrement bien à cet effet: c'est un neutralisant naturel.

3 Le vinaigre et son effet antibactérien

Il est possible d'utiliser le vinaigre comme auxiliaire, et pas seulement pour le nettoyage. Placé dans une pièce comme désodorisant, il peut faire des miracles et a, en outre, un effet antibactérien. Mélangez un volume de vinaigre avec deux volumes d'eau et versez le mélange dans plusieurs récipients ouverts. Vous pouvez sans autre les placer à différents endroits. Les mauvaises odeurs sont attirées par ce mélange, et disparaîtront rapidement.

4 Le café, qui neutralise les odeurs

Le café est aussi un bon répulsif pour les odeurs désagréables. Les grains ont les mêmes propriétés que le vinaigre, mais ont une meilleure odeur, surtout s'il est fraîchement moulu. Selon l'intensité de l'odeur de fromage, vous pouvez faire légèrement griller le café dans une poêle et le répartir ensuite dans de petits bols. Comme alternative à la torréfaction, une bougie chauffe-plat allumée dans le bol fait également l'affaire.

5 Le bicarbonate de soude, ce miracle

Peu de produits ménagers peuvent être utilisés de manière aussi polyvalente que le bicarbonate de soude ou la poudre à lever, qui agit aussi contre les odeurs. Saupoudrez une petite dose de poudre sur les textiles et les meubles du canapé avant de les essuyer avec une éponge humide. Vous pouvez laisser agir le tout pendant la nuit. Le lendemain, tout est à nouveau comme neuf!

6 Oranges, clous de girofle et eucalyptus

Les oranges, les clous de girofle et l'eucalyptus sont également très efficaces. Les huiles essentielles contenues dans l'écorce d'orange retiennent les mauvaises odeurs, en plus d'avoir une odeur très agréable. Combinées aux clous de girofle et à l'eucalyptus, elles constituent la meilleure arme contre les odeurs de raclette. Enfoncez plusieurs clous de girofle dans une orange et attachez celle-ci à une ficelle avec quelques branches d'eucalyptus. Il est aussi possible de suspendre l'arbre à senteurs naturel ou de le placer de manière décorative. En plus de l'effet qu'il produit, il fera une déco parfaite.

7 Les pastilles pour lave-vaisselle?!

Il suffit de faire bouillir un peu d'eau dans une casserole et d'y dissoudre une pastille. Laissez le mélange mijoter pendant une dizaine de minutes. En macérant dans l'eau, le produit élimine les mauvaises odeurs dans l'air.