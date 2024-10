Au bout de combien de temps périment les bonbons d'Halloween?

Bien emballés, les bonbons et le chocolat conservent longtemps. Photo: Shutterstock

Fabien Goubet Journaliste Blick

Jeudi soir, ils seront de sortie. Qui? Les enfants, qui iront jeter des sorts (un peu) et récolter des bonbons (beaucoup) à l'occasion d'Halloween. Pas question de tout manger: vous aurez certainement des palanquées de sucreries à conserver dans un placard hors de leur portée. Mais en remarquant des bonbons du cru 2023 au fond du meuble, vous vous demanderez peut-être combien de temps peut-on conserver ces friandises. Réponse: sans doute plus longtemps que l'on pense.

Si les paquets possèdent une date de péremption, cela ne signifie pas pour autant que les manger au-delà présente un risque pour la santé. Les sucreries peuvent sécher et être moins agréables une fois en bouche, et le chocolat peut développer des saveurs plus rances, mais cela ne va généralement pas au-delà.

De manière générale, les bonbons ont une durée de conservation assez longue. Certains types de confiseries contiennent des conservateurs destinés à empêcher leur péremption, tels que l'acide citrique, le butylhydroxyanisol (E320), ou encore le butylhydroquinone tertiaire (E319).

Naturellement présent dans de nombreux fruits (et industriellement produit par un… champignon), l'acide citrique est un antioxydant qui empêche également le dessèchement et le brunissement des sucreries. Le E320 évite le rancissement des matières grasses, mais on le trouve aussi dans les chewing-gums.

Des durées variables selon les bonbons

Les bonbons durs tels que les sucettes ont une très longue durée de conservation, pour autant qu'ils restent préservés de l'humidité et des variations de températures. Faute de quoi, ils peuvent devenir plus collants ou plus granuleux et changer de goût, mais sans risque pour la santé

Les bonbons mous, tels que les Sugus, conservent environ un an pour qu'on les protège de l'humidité, par exemple en les stockant dans un récipient hermétique.

Pour les chocolats, tout dépend. Le noir peut se garder jusqu'à deux ans, moitié moins pour le chocolat au lait. Quant aux traces blanches qui peuvent se développer en surface, elles ne sont pas nocives. Ce phénomène appelé le blanchiment du chocolat est plutôt dû à des conditions de conservation non optimales qui provoquent une séparation des lipides du beurre de cacao, lesquels se cristallisent en surface, sans grande conséquence. Vous pouvez encore donc terminer les bonbons de l'an dernier, avant de procéder au grand remplissage annuel.