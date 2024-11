Côte de bœuf parfaite en cuisson inversée

Étape 2 / 4

Préchauffez le four à 100°C. Enfournez la viande, toujours en la plaçant sur une grille avec un plat en-dessous. Placez la sonde à cœur, et réglez l'alarme lorsque la température atteint 48 degrés pour une viande saignante (la température va continuer à augmenter). Cela prend en général 45 minutes à 1 heure, selon la taille du morceau, Sortez la côte du four et laissez-la reposer pendant au moins 20 minutes, et jusqu'à une heure.