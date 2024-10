Carrot cake vraiment gourmand

Étape 2 / 4

Mélangez le beurre et le sucre à la main ou dans un robot. Ajoutez les jaunes d'œuf un par un, puis le zeste et le jus de l'orange. Tamisez la farine et ajoutez-la avec la poudre à lever, les amandes, les noix (gardez-en un peu pour la déco), les épices et les carottes.