Petit aperçu de différentes traditions culinaires autour de la période pascale. Photo: Shutterstock

Jessica Chautems Product & AI innovation manager

Osterchüechli (Suisse)

Pas besoin d’aller très loin pour découvrir de nouvelles traditions culinaires. Après une rapide (et peu scientifique) enquête au sein de la rédaction, j’ai découvert que personne ne connaissait cette spécialité d’Outre-Sarine au nom imprononçable. Ce «petit gâteau de Pâques» est traditionnellement composé d’un fond en pâte brisée et d’une farce à base d’œufs, d’amandes et de zeste de citron. Certains y ajoutent des raisins secs. Après cuisson, on le décore avec un peu de sucre en poudre.

Gigot d’agneau (France)

On ne peut pas parler de repas de Pâques sans parler de l’agneau pascal. Symbole de la sortie d’Égypte du peuple juif, il est un élément central du dîner dans de nombreuses cultures judéo-chrétiennes. En France, on le retrouve traditionnellement en gigot rôti avec des fines herbes et de l’ail, accompagné par des flageolets et des pommes de terre. Mais les possibilités sont nombreuses: l’agneau peut être farci, mijoté, confit ou préparé en tajine… Tout dépend des envies!

Photo: Shutterstock

Magiritsa (Grèce)

Cette soupe à base d’abats d’agneau et de laitue romaine est un classique du Samedi Saint sur les tables grecques. Après une petite heure de cuisson, le met est garni d’une sauce à base d’œuf battu et de jus de citron. Certaines versions régionales ajoutent du riz ou des tomates. Ce plat a été créé pour utiliser les parties moins nobles de l’animal, alors que le gigot d’agneau est réservé pour le dimanche.

Photo: Shutterstock

Colomba di Pasqua (Italie)

À l’occasion des fêtes pascales, les Italiens dégustent une brioche en forme colombe. La légende veut que la pâtisserie ait été offerte comme symbole de paix au roi lombard Alboïn en l’an 572, alors que la ville de Pavie était assiégée. Plus probablement, l’idée viendrait des grands producteurs de Panettone qui souhaitaient diversifier leur production au-delà de la période de Noël, dans les années 1930. Sa composition est d’ailleurs très proche de la fameuse brioche (farine, sucre, œuf, beurre…), parfois des fruits confits. Garnie de sucre et d’amandes, cette spécialité est généralement dégustée au petit-déjeuner le dimanche de Pâques.

Hot cross buns (Angleterre)

On sort du registre animalier, mais on reste dans celui de la brioche. Ce petit pain sucré est dégusté le Vendredi Saint. Marqué d’une croix entaillée ou appliquée en glaçage, le hot cross bun marque la crucifixion du Christ. Il est composé d’une pâte levée à laquelle viennent s’ajouter des épices et des raisins secs. Dans les versions les plus élaborées, on retrouve également des petits bouts d’orange et de citron confits. On le retrouve également sur les tables irlandaises et australiennes.

Photo: Shutterstock

Folar da Pascoa (Portugal)

Autre création à base de pâte levée sucrée, la Folar da Pascoa symbolise l’amitié et la réconciliation. La particularité de ce pain? Plusieurs œufs entiers et des croix en pâte sont placés sur la surface de la miche avant cuisson. Dans la tradition portugaise, les marraines l’offrent à leurs filleuls le dimanche de Pâques. On retrouve un mets très similaire au nord de l’Espagne: la Mona de Pascua, également décorée avec des œufs.

Paskha (Russie)

Ce dessert traditionnel de la religion orthodoxe est servi la veille du Dimanche Saint. Ses principaux ingrédients (œufs, beurre, crème fraîche et surtout fromage frais) sont interdits durant le jeûne du Grand Carême précédant Pâques. Après l’ajout de fruits confits et d’amandes, la préparation est versée dans un moule en forme de pyramide tronquée symbolisant le tombeau du Christ, puis mise au frigo pour reposer plusieurs heures. La Paskha est souvent décorée avec les lettres russes XB, pour «Христос воскрес!» («Le Christ est ressuscité!»).

Photo: Shutterstock

Roasted ham (Canada et États-Unis)

Ce n’est pas le gigot d’agneau qui trône habituellement sur les tables aux États-Unis. Les Américains lui préfèrent un jambon, généralement glacé avec du miel, du sucre ou même du soda (Dr. Pepper, Coca Cola…). Cuit pendant plusieurs heures au four, le roasted ham est servi lors du souper le dimanche soir. La version canadienne, sans surprise, est glacée avec du sirop d’érable.

Fanesca (Équateur)

Cette soupe chaude est préparée la semaine précédant Pâques pour marquer la fin du jeûne. Elle est composée de courge, de citrouille et de douze grains typiques des Andes symbolisant les douze disciples de Jésus. Le tout est cuit dans du lait. L’épais potage est ensuite garni avec de la morue, des bananes plantains et des œufs durs. Ce plat rassemble toute la famille pour un moment de convivialité.