On a trouvé 10 idées pour recycler votre chocolat de Pâques

Avec les montres et les banques, le chocolat est l’un des emblèmes incontournables de la Suisse. En tablette, praliné, barre ou pâte à tartiner, on l’adore tellement que nous en sommes, avec onze kilos annuels selon le dernier communiqué de Chocosuisse, les plus gros consommateurs au monde.

Et au moment de la traditionnelle chasse aux œufs, les paniers des plus petits débordent. Conséquence logique, ces grands gourmands aux petits appétits délaissent souvent leur butin à peine l’oreille de lapinou croquée ou bébé œuf machouillé. Et du côté des adultes, où l’on préfère souvent la qualité des chocolats artisanaux à la quantité des productions industrielles, on fait la fine bouche pour en finir avec ces cargaisons de sucreries. Résultat: des kilos de chocolat finissent à la poubelle. Pourtant, en déco, gâteaux ou chocolat chaud, c’est si facile de les transformer pour faire durer le plaisir. Voici quelques astuces rapides pour éviter le gaspillage.

1 Décorez un gâteau

Vous faites un gâteau ou des cupcakes? Utilisez vos petites figurines en chocolat, qu'elles soient noires, au lait ou blanches pour décorer vos créations. Sur ces délicieux cupcakes des lausannoises de Melazic par exemple!

2 Utilisez-les pour le quatre-heures

La barre de choc’ dans un morceau de pain pour le goûter, c’est juste la base. Au lieu des traditionnels quatre carrés ou d’une branche, glissez un œuf en chocolat dans votre baguette, c’est tout aussi bon et bien plus rigolo.

3 Faites-en des pépites pour vos cookies

Les cookies, tout le monde les aime! En lieu et place des chocolate chips achetées dans le commerce, placez vos lapins en chocolat dans un sac en plastique, écrasez-les grossièrement et ajoutez-les à votre pâte à cookies, de préférence celle de notre recette préférée.

3 Préparez un gâteau marbré

Il a le bon goût des goûters chez grand-maman! Le gâteau marbré est un incontournable de la pâtisserie facile et réconfortante. En lieu et place de la tablette de chocolat pâtissier, utilisez vos restes de Pâques pour un marbré encore plus gourmand. Par exemple dans cette célèbre recette façon Cyril Lignac!

4 Lancez-vous dans une pâte à tartiner

Il suffit de chocolat noir ou au lait récupéré dans votre surplus pascal, de quelques délicieuses noisettes, d’un peu de sucre et de matière grasse et d’un bon robot mixeur pour fabriquer soi-même une délicieuse pâte à tartiner maison garantie sans huile de palme. Comme, par exemple, la divine recette du pâtissier français Christophe Michalak.

5 Proposez une fondue au chocolat

Evidemment, il fallait qu'on évoque la fondue. Les restes de chocolat qui fondent dans un mélange de crème et de beurre dans lequel on peut tremper fruits frais, biscuits ou marshmallows… c’est miam et vite fait, comme dans cette recette dénichée sur le site Marmiton

6 Les astuces de pro

Un chocolat chaud. «Avec les restes de Pâques, je vous conseille de concocter un délicieux chocolat chaud», glisse Stéphanie Oberson, de Chalet Chocolat à Crissier (VD). Elle partage même sa recette maison:

«Casser les lapins en petits morceaux. La quantité dépend de votre goût. Dans une casserole, verser 2 dL de lait froid et délayer quelques grammes de fécule de maïs ou de pomme de terre, bien mélanger au fouet. Faire chauffer le lait à feu doux sans cesser de remuer. Une fois le lait chaud (avant ébullition), ajouter le chocolat en morceaux et continuer de bien mélanger jusqu'à ce que tous les morceaux soient intégralement fondus et que vous ayez obtenu la texture souhaitée.»

Dans des crêpes. Si les lapins sont fourrés ou contiennent des noisettes ou amandes qui ne vont pas se diluer dans le lait, l'experte conseille plutôt d'organiser une crêpe party et de faire simplement fondre les chocolats et œufs coupés en petits morceaux sur une crêpe chaude.

Saupoudré. Anne-Lise Noz, de la chocolaterie Noz à Lausanne, a une autre astuce: utiliser les chutes de chocolat râpé pour agrémenter ses desserts. «Râpez les restes d’une coque d’œuf ou d'un lapin sur un crumble qui sort chaud du four, c'est délicieux. Râpé et intégré à du riz au lait, on obtient avec ce chocolat un délicieux dessert qui sort de l’ordinaire. Fondu, il peut s’utiliser pour faire un fondant ou un moelleux.» Enfin, râpé sur quelques framboises ou fraises fraîches, c’est le petit truc facile qui fait du bien, assure la chocolatière.

Le conserver! Et pourquoi pas garder tout ce bon chocolat pour plus tard? C'est le conseil de David Pasquier, de David Chocolatier à Sierre (VS). «Si l’on ne parvient pas à terminer son chocolat de Pâques dans les quelques jours qui suivent son ouverture, le mieux est de le casser en morceaux et de le mettre sous vide, le noir avec le noir, le lait avec le lait, et ce pour le protéger au maximum des odeurs. Ainsi, il peut se conserver de longs mois à l’abri de la chaleur et de l’humidité, dans la cave par exemple. Un emballage hermétique fait aussi l’affaire», assure le chocolatier.

«Après, on l’utilise au besoin comme on utiliserait un chocolat de cuisine. Fondu il est délicieux sur une poire pochée ou dans la recette d’un fondant au chocolat. Facile, on peut aussi en faire des mendiants en le faisant fondre avant de confectionner des petits cercles que l’on garnit de fruits secs. Enfin, un souvenir d’enfance, on peut l’utiliser mélangé à des cornflakes pour en faire de croquantes roses des sables.» Ça tombe bien, on en a justement une super recette!