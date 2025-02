Difficile de ne pas éclater son compte bancaire au restaurant le soir de la Saint-Valentin: on ne fait pas la chasse aux rabais et on regarde moins à la dépense, selon le site de réservations TheFork. A moins que ce ne soient les restos qui en profitent?

Le resto de la Saint-Valentin c'est plus cher, mais l'amour n'a pas de prix. Photo: Shutterstock

Fabien Goubet Journaliste Blick

Allez, avouez. Vous n'avez pas eu d'idée de cadeau très originale pour la Saint-Valentin, alors vous vous rabattez sur un restaurant: ça ira très bien. Enfin, sauf pour votre porte-monnaie.

Vous le savez certainement déjà, mais vous allez payer cher ce repas romantique. Selon les données de la plateforme de réservation de restaurants TheFork dévoilées à Blick, le ticket moyen par convive augmente significativement pendant la Saint-Valentin. Les clients paient «jusqu'à 68% de plus par rapport au reste de l'année», écrit TheFork dans un communiqué. Dans le détail, en 2023, 41% des utilisateurs ont dépensé plus de 50 francs par couvert, contre 9% le reste de l’année.

On ne cherche pas spécialement les bonnes affaires: la proportion de réservations s'accompagnant d'une réduction (parfois proposée sur le site) est de 28% lors de la Saint-Valentin, contre 50% en moyenne le reste de l'année. Il ne faudrait pas passer pour des pingres non plus!

On va davantage dans des restos étoilés pour la Saint-Valentin

De ces chiffres, difficile de démêler ce qui ressort des clients ou au contraire des restaurants. Sur l'addition, l'étude ne précise pas si les clients flambent en achetant plus de vins, de plats, ou en optant pour des menus plus luxueux, ou bien si ce sont les restaurateurs qui en profitent pour plumer les tourtereaux dont on sait qu'ils regarderont moins à la dépense.

«TheFork n’a pas accès au détail des plats et boissons consommés par les convives pour des raisons de protection des données personnelles», a répondu la plateforme. Sur la base des retours venant des restaurateurs, le ticket moyen plus élevé s’expliquerait avant tout par de plus vastes commandes (apéritifs, etc.), précise-t-elle encore par téléphone.

Bref, on se fait un peu plus plaisir le 14 février. TheFork précise par ailleurs que la proportion de réservations dans les restaurants étoilés Michelin à Lausanne et Genève augmente environ de moitié le soir du 14 février (notons que le Guide Michelin et TheFork sont partenaires: les réservations effectuées sur le site du guide passent toutes par TheFork).

De même s'agissant des rabais: le communiqué ne précise pas si les amoureux font fi des réductions (comme il le laisse entendre) ou bien si ce sont les restaurants qui proposent moins de réductions ce soir-là. On peut supposer que lors d'une telle soirée où ils font salle comble, les rabais se font plus rares.