5 restos incontournables à Genève

Nouhad Monpays

Des restos, il y en a moult à Genève. J’en découvre encore beaucoup, plusieurs chaque semaine! Je suis souvent agréablement surprise de mes découvertes et beaucoup me charment, chacune dans des styles et pour des occasions différentes. Faire un choix ne fut pas une mince affaire…mais j’ai réussi! Voici donc 5 adresses à noter parmi mes restaurants favoris, à visiter au moins une fois!

1 Inda Bar

Depuis son ouverture, l'Inda Bar a su conquérir mon cœur et celui de toute ma famille. Nous y célébrons les fêtes, les anniversaires, les fins et débuts d’année scolaire. Ce lieu accompagne les étapes de notre vie familiale, et nous y sommes toujours reçus comme des rois. Surtout, on y mange extrêmement bien: une cuisine créative et voyageuse, raffinée et authentique. Au cœur des Eaux-Vives, vous découvrirez donc l’élégant restaurant de Morad El-Hajjaji, l’Inda Bar, où l’art de la cuisine indienne s'exprime à travers un voyage de saveurs audacieuses et modernes.

La carte regorge de plats époustouflants. Parmi les incontournables, je vous recommande les tacos de homard épicés, le tartare de dorade sur son lit de riz croustillant, les tempuras de gambas et leur mayonnaise relevée, sans oublier l’incontournable Chicken 65, une volaille tikka en deux façons. Mes coups de cœur? Le chou-fleur rôti au four tandoor, nappé de sauce korma et accompagné d’une généreuse burrata, ainsi que le saumon tikka au miel, coriandre, moutarde et fenouil. L’ambiance élégante et festive ajoute à la magie des lieux. Enfin, au Inda Bar, les soirées s'animent autour de cocktails créatifs et d’une cave à vins exceptionnelle qui dévoilent nombre de pépites et grands crus.

Rue Henri-Blanvalet 23, Genève

2 Café des Banques

Est-ce que j’aime le Café des Banques? Non, j’adore! En fait, on peut dire que je suis fan de longue date de la cuisine du chef Yoann Caloué, que j’ai découvert il y a bien des années, lorsqu’il était chef au Flacon à Carouge et que j’y vivais moi-même. Et, depuis qu’il a pris son envol en devenant chef de son propre restaurant, Yoann nous régale toujours autant, voire plus, voire mieux (n’en déplaise au Michelin)! Il faut dire que le chef dispose désormais, au Café des Banques, d’un écrin à la hauteur de son talent.

Depuis sa grande cuisine ouverte, Yoann Caloué et son équipe de jeunes talents proposent une cuisine enchanteresse aux saveurs délicates et subtiles, servie par des dressages aiguisés. Si la cuisine de Yoann a du caractère, elle réussit aussi l’exploit de plaire à tout le monde. Mes recommandations à sa table? Quelques-uns de ses plats signature les excellentes ravioles de Plin aux cèpes, et mon grand chouchou, le black cod, que le chef décline en fonction des saisons, en ce moment avec une sauce miso et de l’artichaut. Celui-ci s’accompagne d’un risotto à la tomate confite. Enfin, le Café des Banques s’est désormais doté d’un chef pâtissier de talent, qui a notamment fait ses armes au Domaine de Châteauvieux. Je ne m’en lasse jamais.

Rue de Hesse 6, 1204 Genève

3 Sauvage

Ce bar à manger à l'ambiance décontractée et vibrante mérite définitivement le détour. Au Sauvage (celui de la rue Dancet, car Genève en compte deux), on s'enivre gentiment entre amis autour d’une gastronomie de partage de qualité.

Jamais rien de très compliqué, mais toujours adéquat: une assiette de fromages ou de belles charcuteries, une bonne côte de bœuf saignante, une burrata fumée genevoise ou encore un tartare de thon bien assaisonné. L’atmosphère chaleureuse et l'accueil souriant des propriétaires des lieux, Xavier Tanazacq et Noé Jolivald, sont aussi pour beaucoup dans le succès de ce rendez-vous d’épicuriens. On adore aussi passer la porte de la cave vitrée pour choisir les flacons qui arroseront la soirée.

Rue Dancet 5, Genève

4 Luigia

Luigia est un incontournable incontesté des familles genevoises et me concernant, c’est un peu ma madeleine de Proust locale. Oui, car c’est l’une des premières adresses sympas que j’ai découvert à Genève, il y a presque 15 ans de cela. Devenue maman, ce fut aussi mon rendez-vous hebdomadaire du mercredi midi durant quelques années avec mes minus. Et je ne suis pas la seule! Certains des serveurs des restaurants Luigia peuvent se targuer d’avoir vu grandir une bonne partie de la population genevoise.

Côté food, d'années en années et d’ouvertures en ouvertures, Luigia réussit à faire preuve d’une constance inégalée, ce qui les rend indétrônables. Le brouhaha ambiant, la pléthore d’enfants bondissants, l’attente pour avoir une table les fins de semaine, ne semblent pas avoir eu raison des aficionados de l’enseigne. Ils sont même toujours plus nombreux. Pour ma petite famille, cette adresse est le rendez-vous comfort food de nos week-end. Quant à moi, je reste une fan incontestée de leurs fameuses petali tartufo, malgré les 49 balles à lâcher!

Rue Adrien-Lachenal 24a, Genève

5 Docteur Djoon Restaurant

Niché dans la clinique éponyme, ce restaurant au décor immaculé est une petite pépite dans son genre. Depuis son ouverture, Docteur Djoon Restaurant a su affirmer son style fusion et tendance, grâce à l’impulsion et à la créativité de son chef, Eric Kutlu. Riche de ses origines métissées et de ses voyages, le souriant et doué Éric insuffle ici une «vibe» voyageuse empreinte de modernité et de fraîcheur.

À la carte, on découvre une variété de sushis créatifs, élégamment disposés sur des présentoirs d’afternoon tea, ainsi qu’une ribambelle de plats gourmands et originaux: des gyozas revisités, un black cod renversant, des tempuras de crevettes croustillants, mais aussi, et surtout, un hotdog sushi au homard ou encore de surprenantes pizzas-sushsi. Celles-ci sont présentées sur un lit de riz croustillant. Les beaux desserts et les cocktails colorés agrémentés de super-aliments font aussi leur effet: une table à ne pas manquer.

Cours de Rive 13, Genève