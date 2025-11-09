La refonte du réveil de l'iPhone par Apple fait grand bruit. Au lieu d'un simple tapotement, il faut désormais balayer l'écran avec le doigt. Certains s'en réjouissent, tandis que d'autres sont furieux. Mais il est possible de revenir à l'ancien système.

1/5 Apple a encore modifié le design de l'application de réveil. Désormais, il faut balayer l'écran pour désactiver le réveil. Photo: Tobias Bolzern

Tobias Bolzern

Quand l'iPhone se met à sonner le matin, ce n'est plus pareil. Il ne suffit plus d'appuyer sur un bouton pour l'arrêter: il faut désormais glisser le doigt sur l'écran. Ce rituel, baptisé «balayer pour arrêter», enflamme la toile. Après tout, le réveil est sans doute l'application la plus utilisée du téléphone portable.

L'idée derrière cette mise à jour: éviter que les utilisateurs fatigués n'éteignent accidentellement leur alarme, comme cela arrivait fréquemment auparavant. Apple a donc prévu d'y remédier grâce à ce curseur. Le bouton de répétition, quant à lui, reste simple: gros et orange. Seule sa désactivation demande dorénavant un peu plus d'efforts.

iOS 26.1 avec un obstacle au balayage

Apple a déjà modifié plusieurs fois le design de l'application «Alarme». Dans iOS 26, il y avait deux boutons de même taille: « Répéter » et «Arrêter». Le bouton d'arrêt était certes de couleur foncée, mais il semble qu'il y a eu régulièrement des cas où les utilisateurs ont appuyé sur la mauvaise touche alors qu'ils étaient à moitié endormis. D'où l'apparition du principe de balayage avec le doigt.

Mais cela engendre aussi des erreurs: une personne qui cherche son téléphone à tâtons, encore à moitié endormie, a soudain besoin de coordination. Les personnes à mobilité réduite déplorent que son utilisation soit devenue plus complexe.

Toucher au lieu de glisser

Pour ceux qui n'apprécient pas le nouveau design, il existe une solution, mais elle a un inconvénient. Apple ne permet pas de modifier les réglages de l'alarme. En revanche, le fabricant de l'iPhone a judicieusement dissimulé l'option de désactivation.

Au fin fond des réglages, la solution se trouve sous Accessibilité → Physique et motricité → Tactile → Privilégier les actions par simple pression. Activer cette option rétablit l'affichage des deux gros boutons. Seul hic: ce réglage transforme tous les curseurs du système en boutons.

Ce qui change encore

iOS 26.1 apporte de nouvelles améliorations. L'interface Liquid Glass, très controversée, peut enfin être atténuée. Nombreux étaient ceux qui se plaignaient de sa faible lisibilité et de la fatigue oculaire qu'elle engendrait. Désormais, dans Luminosité et affichage → Liquid Glass, l'option «Teinté» remplace «Transparent».

Dans Apple Music, il est maintenant possible de passer d'un morceau à l'autre en faisant glisser son doigt sur le mini-lecteur. Enfin, le raccourci vers l'appareil photo sur l'écran verrouillé peut être complètement désactivé. Pratique si vous avez tendance à ouvrir l'appareil photo par erreur.

iOS 26.1 est à présent disponible pour l'iPhone 11 et les modèles plus récents. Téléchargez-le depuis : Réglages → Général → Mise à jour logicielle. Avant l'installation, il est toutefois conseillé de sauvegarder ses données.