Au programme de ce vendredi 29 novembre: Cédrick Wermuth, coprésident du PS tire à boulet rouge sur la droite, le baromètre des conditions de travail, l'IA et les entreprises, Beat Jans critiquée sur l'asile et la «discrète» rencontre à Genève sur le nucléaire iranien.

Cédric Wermuth ne craint pas l'immigration en Suisse. Il en profite pour fustiger la vision de la droite. Photo: KEYSTONE

Dans quelques heures c'est le week-end! Alors pour ce dernier jour de la semaine, Blick, avec l'aide de l'ATS, vous propose une sélection des actus suisses. Alors que nous réserve ce vendredi 29 novembre? Réponse:

1 Cédric Wermuth attaque la droite

Le co-président du Parti socialiste (PS) Cédric Wermuth dit ne pas avoir de crainte vendredi dans la «Basler Zeitung», la «Berner Zeitung», le «Bund» et le «Tages-Anzeiger» quant à l'effet de l'immigration en Suisse sur les infrastructures. «Douze millions de personnes en Suisse? Ce n'est pas un souhait de ma part, mais c'est faisable», lâche-t-il. Le conseiller national argovien pointe la prospérité apportée par l'immigration, relevant que la Suisse deviendrait un «Singapour des Alpes» s'il n'en tenait qu'aux partis de droite: «Des impôts bas et pratiquement aucune règle sociale, d'égalité ou écologique pour les entreprises». Le co-président du PS se dit prêt à soutenir un accord avec l'Union européenne (UE) si le paquet, actuellement négocié, est «globalement bon». Ce qui est décisif, c'est que le service public et les salaires soient protégés, précise le coprésident du PS.

2 Les conditions de travail sont-elles bonnes?

Réponse ce vendredi. En effet, le syndicat Travail.Suisse présente son baromètre annuel sur les conditions de travail. Cette enquête fournit des informations importantes sur la situation des travailleurs dans les domaines de la santé, de la sécurité au travail et de la motivation. Elle met aussi un accent particulier sur les problèmes de santé des travailleurs et sur la promotion et de la participation à la formation continue.

3 Toujours plus d'IA pour les entreprises

Swisscom a mis en service une plateforme d'intelligence artificielle (IA) à Zurich dans le but est de favoriser le développement de solutions souveraines pour les entreprises suisses, indique vendredi «Le Temps». La Swiss AI Platform a été créée en proche collaboration avec le fabricant américain de puces Nvidia. «Notre but est vraiment d'aider des sociétés helvétiques dans le domaine de l'IA», explique dans le journal Urs Lehner, responsable des clients commerciaux chez Swisscom. L'opérateur suisse cite l'exemple de la banque cantonale de Thurgovie, qui teste actuellement un agent conversationnel assistant le personnel souhaitant se renseigner sur les directives internes. «Une réponse automatisée aux demandes clients en ligne est également en cours d'élaboration», précise Swisscom.

4 La politique d'asile de Beat Jans vivement critiquée

Le président de l'UDC Marcel Dettling s'en prend vivement dans Blick au ministre de justice et police Beat Jans pour ses mesures sur l'immigration. Beat «Jans s'en remet à l'Allemagne au lieu de faire lui-même son travail», lance Marcel Dettling. «Il a le sentiment que 25'000 demandeurs d'asile par an ne sont pas un problème. Ce sont les gens qui doivent payer cette erreur d'appréciation», ajoute le conseiller national schwytzois. L'UDC va à nouveau faire part la semaine prochaine de ses exigences au conseiller fédéral, avertit Marcel Dettling.

5 Genève au cœur des discussions sur l'Iran et Trump

Des pourparlers se tiennent vendredi à Genève entre l'Iran, l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni pour évoquer le dossier nucléaire iranien, la Russie et la situation au Moyen-Orient, à moins de deux mois du retour à la Maison-Blanche de Donald Trump. Placée dans le prolongement d'une rencontre à New York en septembre, la réunion est entourée de la plus grande discrétion, ni le nom des participants ni l'endroit où les diplomates des quatre pays doivent se retrouver n'ayant été révélés.