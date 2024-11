Patrick Balkany demande l'annulation de son inéligibilité

En, 2021, Patrick Balkany et son épouse Isabelle avaient été reconnus définitivement coupables de fraude fiscale et blanchiment. Photo: AFP/Archives

L'ancien maire LR de Levallois-Perret (Hauts-de-Seine) Patrick Balkany a demandé l'annulation de sa peine d'inéligibilité, en vue d'une éventuelle candidature en 2026, a-t-on appris jeudi de sources concordantes.»Patrick Balkany, via son avocat, a déposé le 25 octobre 2024 une requête en relèvement de sa peine complémentaire d'inéligibilité de dix ans», a indiqué une source judiciaire, confirmant une information de BFMTV. «La retraite, c'est l'antichambre de la mort. Et je n'ai pas envie de mourir, je suis beaucoup trop jeune pour mourir», a de son côté déclaré M. Balkany à l'AFP. «Je m'ennuie beaucoup, la retraite c'est pas un truc pour moi, j'ai toujours dit que je mourrai dans mon bureau», a-t-il ajouté.

Ce sont même les habitants de Levallois-Perret qui le pousseraient à reconquérir le siège de maire, explique-t-il, racontant que lorsqu'il se promène dans la ville, il est arrêté «tous les 10 mètres» par des Levalloisiens lui demandant de «revenir».

«Grotesque» et «anti-démocratique»

En 2021, Patrick Balkany et son épouse Isabelle avaient été reconnus définitivement coupables de fraude fiscale et blanchiment pour avoir dissimulé, entre 2007 et 2014, quelque 13 millions d'euros d'avoirs au fisc, notamment deux fastueuses villas dans les Caraïbes et au Maroc. Patrick Balkany, 76 ans, avait été condamné à quatre ans et demi de prison ainsi que 100'000 euros d'amende et à une peine complémentaire de 10 ans d'inéligibilité.

Le Parquet national financier (PNF) va «étudier la demande puis saisir le tribunal correctionnel» qui statuera à l'issue d'une audience à huis clos, a précisé la source judiciaire à l'AFP. Si la demande de Patrick Balkany était avalisée, il serait en mesure de se présenter aux élections municipales de Levallois-Perret en 2026. «L'inéligibilité décidée par les juges, c'est grotesque» et «anti-démocratique», a en outre fustigé M. Balkany, affirmant que «les Français sont capables de choisir leurs élus».