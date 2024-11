6 activités, en plus du ski, à faire en hiver à Crans-Montana

L’hiver à Crans-Montana, ce n’est pas qu’une question de glisse. Avec ses événements féériques et activités pour tous, la destination promet des vacances où chacun trouvera sa part d’aventure et de magie.

1 Le Snow Island, un îlot de loisirs hivernaux pour les enfants

Situé au beau milieu du parcours de golf Severiano Ballesteros, au cœur du village, le Snow Island sera cet hiver encore l’épicentre pour les familles. Snow tubing, piste de luge et de bouée avec tapis remonte-pente mais aussi circuit de motoneiges électriques pour les 5-12 ans, le Snow Island a tout pour ravir les plus jeunes et leurs parents. L’après-midi, profitez également de la Maison de Bibi, la célèbre marmotte locale, pour faire des bricolages et des jeux.

2 L’incontournable Chemin des lanternes

Plongez dans la magie de l’hiver à la montagne. Comme dans un conte de fée, promenez-vous à la tombée de la nuit, sur un chemin enneigé et éclairé par de jolies lanternes et des œuvres lumineuses enchanteresses. Au fil de cette balade nocturne de deux kilomètres, laissez-vous envoûter par le calme apaisant de la nature et le scintillement des cristaux de neige sous les étoiles.

Une chasse au trésor est aussi présente sur le parcours, ce qui motivera sans aucun doute les plus jeunes à continuer d’avancer!

Et pour les amateurs de sensations douces, un arrêt cosy est possible le long du chemin au Hameau des Mayens. Un lieu idéal pour profiter d'une tasse de thé ou de vin chaud ou même se rassasier avec une fondue ou une raclette d’alpage.

3 De la promenade au trail: à pied (ou en raquettes) dans la neige!

Avec ses huit itinéraires balisés, Crans-Montana est un paradis pour les amateurs de randonnée hivernale. Entre les balades tranquilles sur le golf enneigé et les parcours plus exigeants jusqu’au glacier de la Plaine Morte, chacun peut profiter des paysages splendides de la région à son rythme. Les sportifs ne sont pas oubliés: un parcours de trail de 18 km en pleine neige offre une manière dynamique et originale d’explorer la montagne, avec la satisfaction d’un effort physique au cœur d’une nature préservée.

Crans-Montana, l'hiver dans toute sa splendeur! ^Vous rêvez d'une escapade féérique? Venez vivre la magie de l'hiver à Crans-Montana! Profitez des pistes ensoleillées (140 km au total sur le domaine skiable), de balades immersives et d'activités palpitantes pour toute la famille. Entre paysages à couper le souffle, festivités illuminées et aventures uniques, Crans-Montana vous promet bien plus que des vacances: une expérience inoubliable au cœur de la montagne.

4 Parapente et fatbike pour les amateurs de sensations

Survolez la nature, les pistes et tout Crans-Montana à bord d’un parapente biplace et admirez le panorama de la région sous un angle totalement inédit! Laissez le moniteur vous guider et profitez simplement de la vue et des sensations du vol. Si toutefois c’est plutôt la grande vitesse et les virages qui vous tentent, alors laissez-vous tenter par le fatbike, cette version tout-terrain du vélo est conçue pour dévaler les pentes enneigées, offrant une expérience grisante et originale. Pour une descente intense ou une promenade pleine de rebondissements, le fatbike est un must à essayer cet hiver à Crans-Montana!

5 En balade avec des yaks

Pour une expérience vraiment unique, pourquoi ne pas opter pour une balade avec des yaks? Ces animaux impressionnants, venus des montagnes asiatiques, vous guideront dans une aventure hors du commun sur les sentiers enneigés de Crans-Montana. L’occasion parfaite pour les familles de découvrir la montagne autrement, en partageant un moment insolite au contact de ces fascinants compagnons d’hiver.

6 Vivez Crans-Montana, tout simplement

À partir du 6 décembre, Crans-Montana se métamorphose et s’embrase pour l’hiver! La destination scintille de toutes parts, créant une ambiance féérique qui transporte chaque visiteur dans un monde de rêve et de fête. Envie d’une expérience unique? Plongez dans Synesthesia, un spectacle où le piano et les jeux de lumière se répondent pour une immersion sensorielle totale au cœur de La Clairière. Prenez la direction des soirées Discos Glace à la patinoire d’Ycoor: la glace se transforme en piste de danse, où la musique et les lumières rythment des soirées endiablées. Les amateurs d’événements sportifs ne seront pas en reste avec la coupe d’Europe et la coupe du Monde de ski Alpin qui se tiendront sur le Haut-Plateau en février. Venez acclamer les athlètes et vibrer avec eux! Ou danser sur les sons des meilleurs DJ du monde au Caprices Festival. Crans-Montana, c’est une destination vivante!