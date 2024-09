«C’est un honneur de représenter la Suisse», déclare Stefanie Fahrni (22 ans). La créatrice de vêtements de Trubschachen (BE) affronte les meilleurs de ses pairs aux WorldSkills, mettant en avant non seulement son talent, mais aussi sa capacité à gérer la pression.

Article rémunéré, présenté par SwissSkills

De la paisible commune de Trubschachen (BE) à la scène mondiale: Stefanie Fahrni (22 ans) se mesure aux meilleurs créateurs de vêtements lors des WorldSkills. Une mise à l'épreuve de son talent, où elle lutte pour le titre de meilleure créatrice. «Enfant, j'aimais déjà coudre, bricoler et être créative», se remémore-t-elle. Et après l'école obligatoire, c'est devenu évident que la création de vêtements était le métier idéal pour elle.

Cette passion précoce l’a menée à une victoire surprenante aux SwissSkills en 2022, et aujourd'hui, elle brille sur la scène internationale des WorldSkills à Lyon, affrontant les meilleurs jeunes créateurs du monde.

Quand l'atelier croise la scène

Le passage de son atelier domestique à la scène internationale n’est pas sans défis. «Le lieu de travail ici est très différent de ce à quoi nous sommes habitués», explique la jeune créatrice. «Le bruit constant et les nombreux regards rendent l'atmosphère unique.» À Lyon, la tension est palpable. Tout au long de la compétition, des jugent patrouillent et évaluent constamment son travail. «La machine à coudre est la même, mais l’attention et la pression changent tout.». Cette ambiance particulière fait des WorldSkills un défi unique.

Le plus grand obstacle n’est toutefois pas l’environnement mais le temps. «Il faut travailler très vite et on n'a pas le temps de trainer», souligne-t-elle. Alors qu’elle se concentre pleinement sur sa tâche, chaque minute compte. «Tout doit être parfaitement ajusté, sans aucune marge d'erreur».

Cette pression ne l’empêche pas de donner le meilleur d’elle-même. «Je suis très ambitieuse», affirme Stefanie Fahrni avec détermination. «Mon ambition me pousse à donner le meilleur de moi-même. » Son désir de se surpasser et de représenter fièrement la Suisse est sa principale motivation. Pour elle, ce n'est pas seulement une compétition, mais une occasion d'exposer sa passion et son talent sur la scène mondiale.

Profession et passion réunies

«C’est un grand honneur, en tant que Suissesse, de représenter mon métier et ma passion aux WorldSkills», déclare-t-elle. Elle sait que cette compétition est une chance unique de prouver son expertise.

Elle n'est cependant pas seule dans cette aventure. Une personne joue un rôle clé dans son succès: «Mon experte a été d'un soutien précieux et m'a accompagnée de manière exceptionnelle», témoigne Stefanie Fahrni avec gratitude. Même pendant la compétition, Romana Basler continue de lui apporter un soutien crucial. Sans cette aide, la préparation à un concours aussi exigeant aurait été bien plus difficile.

Alors que le temps file et que la concurrence est intense, Stefanie Fahrni reste concentrée. Elle sait que précision et rapidité sont essentielles pour réussir, et elle est prête à tout donner pour faire briller la Suisse. Dimanche soir, on saura si une médaille récompensera ses efforts.