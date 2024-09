7 jeunes artisanes et artisans suisses ont remporté une médaille d'or à Lyon lors des WorldSkills 2024. Qui sont les talents derrière ces performances exceptionnelles et pourquoi ce sont de véritables championnes et champions?

Sept médailles d'or, sept d'argent et une de bronze, sur un total de soixante catégories! Comment est-ce possible qu'un petit pays comme le nôtre remporte autant de médailles aux WorldSkills, championnats du monde des métiers pour les jeunes professionnels?

Ce succès suisse aux WorldSkills 2024 n'est toutefois pas un hasard. C'est à nouveau le fruit de notre système de formation professionnelle d'excellence et d'un soutien ciblé des jeunes talents du pays.

La formation duale, moteur du succès suisse

La réussite des jeunes professionnelles et professionnels suisses repose sur le système de formation duale, qui offre aux apprenties et apprentis une précieuse expérience pratique. Ce lien étroit entre théorie et pratique leur confère un avantage inestimable, un véritable atout compétitif, qui s'est une fois de plus illustré aux WorldSkills.

Mais ce n'est pas que l'habileté manuelle qui a fait la différence, il y a aussi un formidable esprit d'équipe qui a sans aucun doute donné des ailes à un bon nombre. Les participantes et participants suisses se sont tous soutenus mutuellement, se sont donné des conseils et se sont motivés tout au long de la semaine: cette solidarité a fait la différence et a poussé toutes les candidates et les candidats à se surpasser.

Et maintenant, découvrez les visages derrière ce succès!

Carmen Többen

Championne d'Europe et maintenant aussi championne du monde: Carmen Többen, originaire d'Oberhofen (BE), a remporté la médaille d'or dans la discipline de la Réception hôtelière, après avoir déjà gagné aux EuroSkills de Gdansk l'année dernière. Durant son concours, elle a dû faire face à différentes «mises en situation». Des acteurs sont venus à la réception des WorldSkills pour soumettre les participants à des problèmes complexes. Si vous souhaitez voir Carmen Többen en action, il faut vous réserver une chambre au Baur Au Lac à Zurich.





Edward Booth et Philippe Dourassov

L'or remporté par Edward Booth (à droite) et Philippe Dourassov (à gauche) est historique à bien des égards. C'est la première fois qu'une équipe bilingue gagne pour la Suisse, et ce, dans la jeune discipline de la cybersécurité, un domaine d'avenir. Lors de sa visite à Lyon, le conseiller fédéral Guy Parmelin a d'ailleurs exprimé son intérêt pour ce domaine. Edward Booth, originaire de Therwil (BL), est plutôt le praticien, tandis que Philippe Dourassov, de Rolle (VD), est le théoricien: leur complémentarité a fait des merveilles. Le duo a également remporté le titre de «Best of Nation» pour la meilleure note parmi toutes les médailles Suisses.

Reto Dali et Samuel Binder

Les meilleurs paysagistes viennent du canton de Lucerne. Reto Dali (à gauche) de Gunzwil et Samuel Binder (à droite) de Reiden ont décroché l'or dans l'un des métiers les plus populaires auprès du public. Pendant les quatre jours de compétition, les spectateurs ont pu observer la transformation d'une surface de sable et de terre en un magnifique paysage. À noter que le cousin de Reto Dali a également été lauréat aux WorldSkills: Flavio Helfenstein a remporté la victoire en 2011 en tant que mécanicien automobile.

Michael Bieri

Après une médaille d'argent aux EuroSkills, Michael Bieiri, qui vient de Süderen (BE), a franchi un cap en remportant l'or aux WorldSkills dans la catégorie charpentier. On ne peut que regretter que la compétition en question, qui comptait des constructions en bois impressionnantes (y compris une réplique de Notre-Dame de Paris), était très (trop?) bien caché sur le site de Lyon.

UBS – Partenaire de SwissSkills 45 jeunes représenteront la Suisse et notre système de formation professionnelle aux WorldSkills 2024 à Lyon. UBS participe pleinement à toutes les plateformes SwissSkills qui ont pour objectif de promouvoir l'excellence des métiers en Suisse. Le soutien apporté à notre équipe nationale professionnelle fait partie intégrante de cet engagement. Les membres de l'équipe bénéficient d'un accompagnement précieux dans leur préparation aux championnats internationaux et mettent en avant la compétitivité du système de formation suisse à l'échelle mondiale. Ringier est le partenaire média officiel de SwissSkills.

Cedric Lang

Qu'est-ce que la «Heavy Vehicle Technology», dans laquelle notre lauréat, Cedric Lang travaille? Cet originaire de de Stetten (SH) est en fait mécanicien en machines agricoles et s'occupe de grandes machines comme les tracteurs et les moissonneuses-batteuses. En 2017, la Suisse avait déjà remporté l'or dans cette discipline à Abu Dhabi. Dans une interview récente pour la revue UFA, il a déclaré: «Dans mon entreprise, je m'occupe des cas les plus difficiles, c'est le meilleur entraînement.»

Sophie Schumacher

Sophie Schumacher, de Hagneck (BE), a remporté la victoire dans la catégorie «Heavy Truck Maintenance», qui concerne l'entretien des poids lourds. Le dernier jour de la compétition a été particulièrement difficile pour elle: elle a pu trouver de nombreux défauts dans le système de gestion du moteur, mais celui-ci ne fonctionnait toujours pas correctement à la fin. Malgré cet incident, elle a quand même décroché la victoire, prouvant que d'autres concurrents ont probablement rencontré des difficultés similaires.

Michael Ryter

«Je donnerai le meilleur de moi-même, on ne peut pas faire plus», avait déclaré Michael Ryter dans une interview du magazine «Applica». Effectivement, on ne peut pas faire plus que l'or. Ce plâtrier de Grüt (ZH) a triomphé à Lyon, tout comme il l'avait fait aux SwissSkills 2022 à Berne.

Toutes les médailles suisses en un coup d'œil Voici nos championnes et nos champions des métiers avec une médaille d'or: Michael Bieri (Skill Charpenterie, charpentier CFC, Süderen BE)

