C’est lundi matin. Vous avez un peu de temps entre deux réunions et vous vous dites: «il faudrait vraiment que j’envoie mes factures médicales à l’assurance». En effet, la pile sur votre bureau ne cesse de s’élever, et vous savez que vous auriez dû vous en occuper depuis longtemps. Mais rien que de penser aux formulaires à remplir et à la file d’attente au bureau de poste, vous laissez tomber. Vous connaissez cette situation par coeur?

Grâce à l'Espace client du Groupe Mutuel, dites adieu à la paperasse et à la recherche éternelle de documents. Tout ce dont vous avez besoin pour votre assurance-maladie tient désormais dans votre poche. Il vous suffit de photographier la facture avec votre smartphone, de la télécharger et de l’envoyer. Un processus qui prend moins de deux minutes.

La carte d’assuré toujours sur vous, même si vous l’avez oubliée à la maison

Il y a aussi le risque d’oublier sa carte d’assuré. On ne l’a jamais sur soi quand on en a besoin. Que ce soit chez le médecin ou à la pharmacie, elle disparaît toujours dans les moments décisifs. Heureusement, grâce à l'application du Groupe Mutuel, vous n’avez plus à vous en préoccuper. Votre carte d’assurance de base est toujours accessible sur smartphone – et pas uniquement la vôtre, mais aussi celle de tous les membres de votre famille. «C’est pratique d’avoir toutes les cartes d’assuré de ma famille sur mon smartphone quand je suis à la pharmacie par exemple», explique Sylvie, une cliente.

Votre Espace client Sur l’application, tout comme sur le portail en ligne du Groupe Mutuel, vous pouvez effectuer vos démarches d’assurance-maladie en toute simplicité, partout et à tout moment. Facilitez-vous la vie avec votre Espace client: Scannez et envoyez vos factures instantanément

Consultez vos documents et remboursements

Modifiez vos contrats et données personnelles

Une meilleure visibilité des dépenses et des remboursements

Vous êtes-vous déjà demandé quelle part de votre franchise vous aviez déjà payée? Ou si vous aviez bien reçu tel ou tel remboursement? Autant de questions qui ne se posent plus avec l'Espace client du Groupe Mutuel. Vous y trouvez toutes les informations importantes en un clin d’œil: votre franchise, vos derniers remboursements – tout est clairement exposé et facile à comprendre. Plus besoin d’appeler votre assurance pour obtenir des éclaircissements. «L’application est très pratique et me permet de vérifier rapidement si j’ai reçu une notification. Je peux aussi y trouver toutes les informations que je ne connais pas par cœur, comme ma couverture d’assurance», explique Noomi, une cliente.

Un véritable partenaire de santé dans la poche

Autre avantage de l'Espace client: Ada, le symptom checker qui peut établir une première évaluation en cas de symptômes. Il nous est tous et toutes arrivé de nous réveiller au beau milieu de la nuit avec des douleurs ou de la fièvre, et de nous demander de quoi il s'agit. La technologie Ada, conçue par des médecins, vous aide à mieux comprendre vos symptômes et à déterminer les prochaines étapes à suivre dans le parcours de soins.

Un outil du quotidien

L'Espace client du Groupe Mutuel n’est pas un gadget, mais un véritable outil du quotidien. Il aide à réduire la paperasse, permet d’envoyer les factures instantanément, d’avoir toujours sa carte d’assuré sur soi et de garder un œil sur ses frais médicaux. Parce que nous sommes tous et toutes suffisamment occupés au quotidien. Alors réduisons au maximum la charge administrative pour rendre chaque journée plus agréable. Que ce soit dans la salle d’attente chez le médecin, en voyage ou tout simplement à la maison: gardez toujours votre assurance-maladie à portée de clic!