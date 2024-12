Photo: Getty Images

Le temps presse

Le pilier 3a offre un moyen simple d’alléger sa charge fiscale pour 2024 – à condition d’effectuer le versement à temps. Le montant maximal qui peut être versé actuellement dans le pilier 3a s’élève à 7’056 francs pour les personnes affiliées à une caisse de pension et 35’280 francs pour les personnes qui n’y sont pas affiliées. Le montant de l’économie d’impôts varie en fonction du domicile et des revenus: avec un revenu imposable de 60’000 francs, l’économie atteint environ 1’370 francs à Zurich, et même 1’760 francs à Lausanne. Il est important que le versement soit crédité sur le compte du pilier 3a avant le 31 décembre pour donner droit aux avantages pour l’année fiscale 2024. Dans l’idéal, le virement doit donc être effectué avant Noël.

Maintenir une faible charge fiscale malgré des avoirs importants

Plusieurs comptes du pilier 3a permettent des retraits plus flexibles et offrent ainsi un plus grand potentiel d’économie d’impôts. Au lieu que le montant total soit prélevé et imposé intégralement au cours d’une même année fiscale, le prélèvement peut en effet être échelonné sur plusieurs années civiles, ce qui permet d’atténuer l’imposition progressive. En général, il est intéressant d’ouvrir un compte 3a supplémentaire à partir d’un avoir de 50’000 francs. Ce faisant, vous améliorez la planification de vos finances tout en réduisant votre charge fiscale.

Stratégie de réduction des impôts lors du retrait

Le retrait de fonds du pilier 3a est certes soumis à un taux d’imposition réduit, mais des versements importants au cours d’une même année fiscale peuvent alourdir considérablement la charge fiscale. Cela devient particulièrement problématique si les retraits du conjoint viennent s’ajouter, car les montants sont cumulés sur la même année fiscale. Un échelonnement du prélèvement sur plusieurs années civiles permet de limiter la progression du taux d’imposition. Il est essentiel de planifier ces aspects suffisamment tôt pour éviter d’éventuels inconvénients financiers.

Bénéficier de conseils d'experts jusqu'au 31 décembre La date limite pour créditer son compte 3a est le 31 décembre. Alors ne tardez plus pour tirer le maximum de votre épargne, avant Noël sera le mieux! Laissez-vous guider par les spécialistes de Raiffeisen pour vous constituer une prévoyance optimale et profiter des avantages fiscaux du pilier 3a. La dernière édition du Guide de la prévoyance de Raiffeisen vous explique également comment organiser intelligemment votre prévoyance et votre planification fiscale.

Stabilité financière pour tous les budgets

Même avec de petits montants, il est possible de constituer un patrimoine dans le pilier 3a. L’effet des intérêts composés fait encore plus fructifier les versements. Par exemple, si vous profitez d’un horizon de placement lointain et que vous investissez 100 francs par mois dans une solution de titres 3a, vous pouvez atteindre plus de 150’000 francs au bout de 40 ans avec un rendement annuel moyen de 5%. Le pilier 3a offre donc une possibilité intéressante de prévoyance vieillesse, même pour les revenus modestes.

Compenser plus tard les cotisations manquantes avec effet rétroactif

Dès 2026, les lacunes parues à partir du 1er janvier 2025 pourront être comblées. Ce système sera une opportunité pour toutes les personnes qui n’auront pas pu cotiser certaines années, que ce soit pour des raisons financières ou en raison d’un congé sabbatique. Les versements ultérieurs permettent de faire valoir les économies d’impôts manquées et de combler des lacunes dans la prévoyance.

Comment réussir sa planification

La combinaison d’avantages fiscaux et d’objectifs personnels rend souvent la prévoyance vieillesse complexe. Un conseil professionnel permet de mieux exploiter le potentiel du pilier 3a. Raiffeisen propose une aide personnalisée, complétée par le Guide de la prévoyance, qui fournit un trésor d’informations et de conseils utiles pour une planification optimale.