Une boulangerie qui a du cœur

À Wallisellen, des employés ont troqué leur bureau pour une journée en boulangerie. Ce bénévolat renforce l'esprit d'équipe tout en soutenant les collaborateurs en situation de handicap de la fondation Züriwerk.

Une journée de travail unique à la boulangerie de la fondation Züriwerk pour les bénévoles

1/10 Mettre la main à la pâte ensemble: Umut, le boulanger de Züriwerk (au milieu), avec les bénévoles Davide (à gauche) et Tobias. Photo: Fabienne Bühler

Article rémunéré, présenté par UBS Helpetica.

Un doux parfum de beurre, de vanille et de noisettes grillées flotte dans l’air. Dans la boulangerie de la fondation Züriwerk à Wallisellen, Elena, qui travaille habituellement dans un bureau, est concentrée devant le plan de travail. A côté d’elle, Jacqueline montre la méthode la plus rapide pour découper les bruns de Bâle. «Régulièrement, l’un après l’autre», dit-elle en riant. Elena hoche la tête et rit à son tour.

«Je garde beaucoup de belles impressions de cette journée. Je me suis tout de suite sentie intégrée», raconte Elena tout en continuant à découper des biscuits.

Pendant une journée, elle et trois de ses collègues ont échangé leur poste de travail habituel au bureau contre un travail à la boulangerie. Pour ces collègues, ce bénévolat d’entreprise est l’occasion d’allier engagement social et esprit d’équipe. Ils aident les collaboratrices et collaborateurs de Züriwerk à préparer des biscuits de Noël. Tout ceci a été possible grâce à UBS Helpetica, une plateforme dédiée à l’engagement bénévole pour les entreprises et les particuliers.

Travail d'équipe dans le fournil : Nicole, Umut, Vincent, Davide et Tobias pétrissent la pâte ensemble. Umut et Vincent sont des employés de la boulangerie, Nicole, Davide et Tobias sont des bénévoles. Photo: Fabienne Bühler

Une vingtaine de femmes et d’hommes en situation de handicap travaillent à l’atelier. Beaucoup d’entre eux n’auraient guère d’opportunités sur le marché du travail classique. Ici, ils trouvent une mission qui a du sens, leur apporte de la reconnaissance et les aide à se sentir intégrés à la communauté. Sous la direction de spécialistes expérimentés, ils confectionnent chaque jour des pâtisseries fraîches, avec une fierté visible et beaucoup de soin. «Nos collaboratrices et collaborateurs sont tous très différents, et chacun a sa façon de faire», explique Fouzia, spécialiste de Züriwerk, qui coordonne la journée avec les bénévoles.

De nouvelles perspectives et des rencontres

David est l’un des collaborateurs de Züriwerk. Depuis 15 ans, il travaille tous les matins à la boulangerie, déroule des pâtes et veille à ce que tout sorte parfaitement du four. «Je suis le vieux briscard de la boulangerie», dit-il en souriant. Il a été le premier apprenti à obtenir son diplôme de praticien en boulangerie à la boulangerie Züriwerk, ce dont il est très fier. «J’aime montrer aux bénévoles comment nous travaillons ici.»

Les bénévoles font partie intégrante du quotidien de la boulangerie. «Ils soulagent l’équipe, apportent de nouvelles idées et permettent au personnel de créer des liens sociaux», explique Patricia Stoffel, coordinatrice du bénévolat. Il est particulièrement agréable de voir la fierté dans les yeux des bénévoles lorsque leur engagement est reconnu.

Beaucoup passent par UBS Helpetica. Ces interventions en groupe réduisent le travail de coordination et conduisent souvent à un engagement supplémentaire. «La collaboration est chaleureuse, simple et efficace», explique Patricia Stoffel.

« Beaucoup pensent que les emplois protégés sont surtout une forme de thérapie par le travail. Mais nos collaborateurs et collaboratrices sont réellement productifs, et ici tout le monde peut s’en rendre compte. Mette Holmboe, directrice adjointe de l’entreprise »

Mette Holmboe, directrice adjointe de l’entreprise, voit un autre aspect: «Beaucoup pensent que les emplois protégés sont surtout une forme de thérapie par le travail. Mais nos collaborateurs et collaboratrices sont réellement productifs, et ici tout le monde peut s’en rendre compte.» Au total, la boulangerie produit environ 150'000 biscuits de Noël par an. «Cela n’est possible que grâce au soutien des bénévoles.»

Elargir l’horizon, y compris pour les entreprises

Ce qui semble à première vue être une agréable distraction dans le travail quotidien de toutes les personnes impliquées se transforme rapidement en une collaboration intensive. Entre la poussière de farine et les moules à biscuits, des discussions sur la vie, le travail et le football naissent. Elena raconte qu’elle fait des biscuits de Noël chaque année avec son fils. «Oh, c’est tellement mignon», répond Jacqueline. «Alors tu y arriveras encore mieux maintenant.» Et Vincent demande à Tobias, l’un des bénévoles, quel est son club de football anglais préféré. «Liverpool», répond-il sans hésiter. «Ah oui, ce sont les champions, mais l’équipe de Chelsea est meilleure», reprend Vincent en riant.

Pour les bénévoles, cette journée est bien plus qu’une simple sortie. «Cet engagement est enrichissant pour nous et nous donne un autre regard sur la vie», déclare Nicole. «Nous vivons une autre vision de l’équipe et nous abordons des sujets qui n’ont guère de place autrement.» Tobias ajoute: «Nous faisons la connaissance de personnes avec lesquelles nous n’aurions probablement pas été en contact autrement. Cela élargit notre horizon, tant sur le plan professionnel qu’humain.» De tels engagements favorisent non seulement l’empathie et les compétences sociales, mais aussi la cohésion au sein de l’équipe, une valeur ajoutée essentielle pour les entreprises. Et ils aident la fondation à atteindre ses objectifs de production; ainsi la responsabilité sociale et les avantages économiques vont de pair.

Davantage que du bénévolat

Les rencontres montrent également les avantages du bénévolat d’entreprise: une véritable proximité, une estime mutuelle et de nouvelles perspectives. UBS Helpetica assure la liaison entre les entreprises et les organisations d’utilité publique. L’objectif est de créer des rencontres qui ont un impact au-delà de la journée. «C’était très instructif et vraiment passionnant», résume Tobias.

A la fin de la journée, les plaques et les cœurs sont bien remplis, avec des milliers de biscuits et plein de nouvelles expériences. «C’est pour moi l’un des temps forts de ce mois-ci», déclare Elena. Quiconque a fait l’expérience de la joie et du sens qu’apporte un tel engagement le sait: le bénévolat d’entreprise est bien plus qu’un simple bénévolat; il change les perspectives et crée des liens entre les gens.

UBS Helpetica trouve des bénévoles UBS Helpetica est une plateforme centrale d'intermédiation pour le bénévolat en Suisse: elle met en relation des organisations d'utilité publique et des individus ayant des idées de projets durables avec des personnes qui souhaitent s'engager dans ce type de projets. La Suisse a besoin des deux. Car faire le bien fait du bien. UBS Helpetica est une initiative qui a été rendue possible par la collaboration de nombreuses organisations d'utilité publique de Suisse, de la Société suisse d'utilité publique (SSUP) et de benevol Schweiz. Plus d'informations

Des engagements pour les entreprises et les particuliers

Ce qui fonctionne à Wallisellen n’est pas un cas isolé. Cet engagement bénévole n’est qu’un exemple parmi tant d’autres qui reçoivent plus de visibilité grâce à UBS Helpetica et mobilisent ainsi encore plus de bénévoles. Les projets se déroulent dans les lieux les plus divers avec des missions variées, de la ville à la nature sauvage dans les montagnes. UBS Helpetica rassemble les entreprises et les organisations sociales pour des interventions qui contribuent à l’esprit d’équipe et donnent vie au sens des responsabilités.

Déploiement de l'équipe de nettoyage De plus en plus d'entreprises misent sur les Social Responsibility Days pour promouvoir l'engagement social. Les équipes s'engagent pendant une journée dans des projets environnementaux ou sociaux et apportent ainsi une contribution concrète à la communauté. L'IGSU, la communauté d'intérêts pour un monde propre, organise ce type d'interventions dans toute la Suisse. Cela vaut la peine de participer: une seule journée peut aider à rendre notre environnement plus propre et plus agréable à vivre. En savoir plus

Cuisiner ensemble Cook together, un projet de SocialCuisine, permet de sauver des aliments invendus que les grossistes jetteraient autrement. Des bénévoles trient, lavent, préparent et conservent les aliments qui servent à préparer au moins 100 repas par semaine pour les personnes socialement défavorisées. Ces volontaires contribuent ainsi activement à réduire le gaspillage alimentaire tout en soutenant les personnes dans le besoin. En savoir plus

UBS Helpetica propose des missions bénévoles non seulement à des particuliers, mais aussi à des entreprises. Sous la devise «Faites le bien en équipe», les entreprises trouvent des projets ciblés qui renforcent l’esprit d’équipe, sont porteurs de sens et ont un impact durable.