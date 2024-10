Emirhan Türkoglu, qui a quitté la Turquie pour s’installer en Suisse il y a deux ans et demi, envisage de suivre un apprentissage d’agropraticien. Grâce au programme «ROCK YOUR LIFE!» et au soutien de Janine Eberle, il a découvert de nouveaux débouchés professionnels.

Emirhan Türkoglu et Janine Eberle se retrouvent régulièrement pour échanger sur divers sujets. Photo: Remo Buess

Article rémunéré, présenté par UBS Helpetica

Emirhan Türkoglu n’aurait jamais imaginé un jour suivre un apprentissage d’agropraticien. Le jeune homme de 18 ans pensait initialement plutôt se lancer dans une formation de mécanicien automobile. Mais désormais, il peut envisager un tout autre métier: une profession qui implique de travailler dans et avec la nature, de soigner et d’élever des animaux tout en utilisant et en réparant des machines. «Le métier d’agropraticien implique de travailler avec la nature, les animaux et de posséder un certain savoir-faire technique, trois choses qui me passionnent», confie-t-il.

L’idée de suivre un apprentissage d’agropraticien lui est venue lors d’un entretien avec Janine Eberle. Depuis six mois, ils se retrouvent régulièrement dans le cadre du programme «ROCK YOUR LIFE!». Non seulement lors de réunions de groupe, mais aussi lors de «rencontres en tandem», lors desquelles Janine conseille Emirhan en tant que mentore. Janine, qui dispense des formations à des adultes au sein d’un établissement spécialisé, travaille en tant que bénévole pour le programme «ROCK YOUR LIFE!». C’est dans ce cadre qu’elle accompagne Emirhan, qui a quitté la Turquie pour s’installer en Suisse il y a deux ans et demi avec sa mère et sa sœur, notamment dans le choix d’une profession.

Emirhan Türkoglu, 18 ans, bénéficie du programme de bénévolat «Rock Your Life ! Photo: Remo Buess

Ouverture à de nouvelles perspectives

C’est justement lors de l’une de ces rencontres en tandem qu’Emirhan et Janine ont évoqué les opportunités professionnelles du jeune homme. «Nous avons discuté de ses centres d’intérêt et cherché des formations qui pourraient lui convenir, et c’est ainsi que nous sommes tombés sur cet apprentissage d’agropraticien en deux ans», explique Janine. Lors de la prochaine réunion de groupe, à laquelle participeront une dizaine d’autres tandems, ils évoqueront le processus de candidature. Janine et Emirhan s’y préparent. Ils élaborent le CV et passent en revue les questions qui sont généralement posées lors d’un entretien d’embauche.

UBS Helpetica trouve des bénévoles UBS Helpetica est une plateforme centrale d’intermédiation pour le bénévolat en Suisse: elle met en relation des organisations d’utilité publique et des individus ayant des idées de projets durables avec des personnes qui souhaitent s’engager dans ce type de projets. La Suisse a besoin des deux. Car faire le bien fait du bien. UBS Helpetica est rendue possible grâce au travail en partenariat avec de nombreuses organisations d’utilité publique de Suisse, avec la Société suisse d’utilité publique (SSUP) et avec benevol Suisse. UBS Helpetica est une plateforme centrale d’intermédiation pour le bénévolat en Suisse: elle met en relation des organisations d’utilité publique et des individus ayant des idées de projets durables avec des personnes qui souhaitent s’engager dans ce type de projets. La Suisse a besoin des deux. Car faire le bien fait du bien. UBS Helpetica est rendue possible grâce au travail en partenariat avec de nombreuses organisations d’utilité publique de Suisse, avec la Société suisse d’utilité publique (SSUP) et avec benevol Suisse. Plus d’informations

L’organisation «ROCK YOUR LIFE!» suisse a été fondée en 2013 sur le modèle du programme éponyme en Allemagne. L’objectif principal de cette organisation à but non lucratif est d’aider les jeunes à s’intégrer socialement et à s’orienter professionnellement, explique Catherine Fournier, co-cheffe de projet Intégration et Suisse romande chez «Rock Your Life!». Elle accompagne non seulement des élèves du secondaire, âgés de 14 à 15 ans, dans leur orientation professionnelle, mais aussi des adolescents et adolescentes ainsi que de jeunes adultes réfugiés ou issus de l’immigration, qui sont souvent arrivés en Suisse sans leur famille et doivent s’intégrer dans un nouveau pays tout en cherchant une formation professionnelle.

Selon Catherine Fournier, l'objectif principal de «ROCK YOUR LIFE !» est de soutenir les jeunes dans leur intégration sociale et leur orientation professionnelle. Photo: Remo Buess

Au total, 120 à 130 tandems de ce type se forment chaque année dans les villes de Bâle, Berne, Lucerne, Saint-Gall, Genève, Fribourg, Zurich et dans le Tessin. Ces tandems se retrouvent de manière régulière pendant un an. Dans le cas d’Emirhan et Janine, ce sera même un an et demi. L’accompagnement s’achève par une cérémonie de remise de certificats, au cours de laquelle les deux parties reçoivent une confirmation écrite de leur engagement.

Se confronter à d’autres réalités

Pour Janine Eberle, cet engagement est un geste pour la société. «Ce que je recherche avec ce mentorat, c’est la possibilité d’établir une relation amicale avec mon mentoré ou ma mentorée, afin d’évoluer dans un cadre de confiance mutuelle», explique-t-elle. Et toutes leurs rencontres ne portent pas uniquement sur l’orientation professionnelle: Emirhan et Janine ont déjà fait du vélo ensemble par exemple.

Emirhan Türkoglu et Janine Eberle avec leurs vélos dans la vieille ville de Berne. Photo: Remo Buess

Et de son côté, Janine est soutenue dans sa démarche par les responsables de «ROCK YOUR LIFE!». Un programme de mentorat qui lui est bénéfique à elle aussi. «Je me retrouve confrontée à des réalités que je ne connais pas. Des situations que je dois comprendre et pour lesquelles je dois faire preuve d’empathie.»

Comme de nombreuses organisations à but non lucratif, «ROCK YOUR LIFE!» dépend de l’engagement de bénévoles. Grâce à UBS Helpetica, celle-ci bénéficie d’une meilleure visibilité et peut ainsi mobiliser davantage de bénévoles pour de telles missions. Sur la plateforme d’UBS Helpetica, les personnes intéressées peuvent trouver différents projets et missions: des initiatives sociales telles que «ROCK YOUR LIFE!», mais aussi des projets dans la nature ou l’éducation.

Le meilleur exposé

Le tandem Emirhan-Janine a déjà une réussite à son actif. Emirhan fréquente le BFF à Berne (centre de formation interculturel), où il améliore principalement ses connaissances en allemand et en mathématiques. Il y a fait un exposé sur les arts martiaux, car le jiu-jitsu brésilien est sa passion et il s’entraîne quatre fois par semaine. Janine l’a aidé à préparer son exposé. «A l’école, tout le monde a dit que c’était le meilleur exposé», nous rapporte fièrement Emirhan.

Cet engagement social au sein de «ROCK YOUR LIFE!» n’est qu’une mission parmi tant d’autres qui, grâce à UBS Helpetica, bénéficient d’une plus grande visibilité et mobilisent ainsi davantage de bénévoles. Et toutes les actions ne se déroulent pas forcément dans la nature et en montagne. Il existe une grande variété de missions et d’interventions.

Changez des vies avec Powercoders! Powercoders est un programme qui aide les réfugiés et migrants à se former en informatique pour intégrer le marché du travail. Le projet a besoin de formateurs bénévoles qui peuvent offrir une expertise dans des domaines comme le développement web, le DevOps ou la cybersécurité. Aucune expérience d'enseignement n’est requise, juste une passion pour la technologie et l'envie de faire la différence. Le projet est d'accompagner les participants durant leur formation et de contribuer à leur réussite future. Une belle aventure humaine et solidaire! Powercoders est un programme qui aide les réfugiés et migrants à se former en informatique pour intégrer le marché du travail. Le projet a besoin de formateurs bénévoles qui peuvent offrir une expertise dans des domaines comme le développement web, le DevOps ou la cybersécurité. Aucune expérience d'enseignement n’est requise, juste une passion pour la technologie et l'envie de faire la différence. Le projet est d'accompagner les participants durant leur formation et de contribuer à leur réussite future. Une belle aventure humaine et solidaire! En savoir plus

Donner des ailes à la mobilité intergénérationnelle avec À vélo sans âge Suisse «À vélo sans âge Suisse» permet d'offrir des moments de liberté et de partage aux personnes âgées ou à mobilité réduite. En tant que pilote de triporteur, les bénévoles peuvent créer des liens précieux, tout en aidant les bénéficiaires à profiter de balades à vélo en plein air. Ce projet promeut l'inclusion sociale et le bien-être, offrant ainsi une expérience enrichissante pour les deux parties. Un geste simple pour une grande différence dans la vie des autres. «À vélo sans âge Suisse» permet d'offrir des moments de liberté et de partage aux personnes âgées ou à mobilité réduite. En tant que pilote de triporteur, les bénévoles peuvent créer des liens précieux, tout en aidant les bénéficiaires à profiter de balades à vélo en plein air. Ce projet promeut l'inclusion sociale et le bien-être, offrant ainsi une expérience enrichissante pour les deux parties. Un geste simple pour une grande différence dans la vie des autres. En savoir plus

Parrainages de sites contre l’abandon de déchets En parrainant un site de leur choix, des particuliers ou des groupes (familles, associations, etc.) assument bénévolement la responsabilité de le débarrasser régulièrement des déchets qui le polluent. Ils apportent ainsi une contribution majeure à la propreté de l’environnement et à l’amélioration de la qualité de vie dans l’espace public. En parrainant un site de leur choix, des particuliers ou des groupes (familles, associations, etc.) assument bénévolement la responsabilité de le débarrasser régulièrement des déchets qui le polluent. Ils apportent ainsi une contribution majeure à la propreté de l’environnement et à l’amélioration de la qualité de vie dans l’espace public. En savoir plus