Article rémunéré, présenté par Chicorée

Le must-have

Le «Yanina Animal Shirt» de Chicorée à CHF 14.95 est un incontournable pour votre garde-robe. Il se marie à merveille avec tous les jeans, ainsi qu’avec une maxi-jupe tendance, comme la «Denim Jupe» à CHF 39.95. Complétez le look avec la ceinture «Aurelia Gurt» à CHF 9.95. Si vous aimez les couleurs vives et vous démarquer, associez la «Yanina Animal Shirt» à un tailleur rouge éclatant.

La blouse élégante

Le léopard peut également se décliner sous une forme plus subtile. C’est le cas de la «Blouse Valentina» de Chicorée à CHF 16.95, où l’imprimé ne se révèle qu’au deuxième coup d’œil, mais la combinaison de couleurs reste la même. Pour un look du soir, associez cette blouse avec un tailleur et des talons, ou pour la journée, optez pour la «Soho Jupe» à CHF 24.95, des bottes lacées, et le «Karin Bag» à CHF 24.95.

Ici vous trouverez des basiques pour l'automne Avec plus de 170 magasins dans tout le pays, la marque de mode suisse Chicorée vend plus de 15 millions de pièces par an. Son immense choix lui permet de répondre à toutes les envies et tous les goûts. En plus de modèles ultra-tendance, Chicorée propose aussi toute une sélection de basiques incontournables au meilleur prix. Découvrez les collections

Les accessoires

Vous trouvez que l’imprimé animalier trop voyant? Ou vous réservez ce style pour vos moments de détente? Pas de souci! Les accessoires léopard, plus subtils, se marient facilement à une multitude de looks. L’essentiel est de les associer à des pièces simples et unies, comme la «Soho Kleid» à CHF 49.95. Avec cette tenue, des accessoires comme le «Tia Headband» à CHF 6.95 et le «Leo Phonebag» à CHF 14.95 seront parfaitement mis en valeur.

L'accroche-regard

L’écharpe est l’accessoire qui peut embellir chaque tenue. Pour un style élégant et classique, combinez la «Kira Shirt» blanche de Chicorée à CHF 12.95 avec les «Tora Pants» légèrement évasés à CHF 34.95. Même si vous optez pour un look sobre avec la «Adele Cap» à CHF 12,95, l’accessoire qui attirera tous les regards sera la «Mia Schal» et son motif léopard éclatant à CHF 9.95.