Cette année, les fêtes s’annoncent scintillantes: découvrez nos looks métallisés, strass et accessoires originaux, pour des tenues de réveillon chic et élégantes.

Article rémunéré, présenté par Chicorée

Pierres brillantes et strass

Au réveillon, parez-vous d’une robe de soirée sertie de pierres scintillantes, telle que la «robe Glamour» de Chicorée à 39.95 francs. Son décolleté «Carmen» plongeant qui laisse apparaître les épaules est idéal tant pour les silhouettes menues que pour les morphologies à hanches larges et épaules étroites. Mais si vous optez pour une robe à paillettes, attention à ne pas surcharger votre look de bijoux! Enfin, si vous êtes à la recherche d’un accessoire discret, mais élégant à assortir à votre robe, nous vous recommandons le «serre-tête Party» noir, pour la modique somme de 5.95 francs.

Simili-cuir et lèvres rouges

Le simili-cuir aussi peut être glamour! Pour un look particulièrement séduisant, nous vous recommandons le «pantalon Yael» de Chicorée, à 9.95 francs, à assortir avec un haut blanc tel que le «pull Samy», 19.95 francs. Si un blazer noir vous paraît trop strict, adoucissez l’ensemble avec un «gilet Yuna», 39.95 francs, et une «ceinture Night», 9.95 francs. Et pour une petite touche sexy, pourquoi pas un peu de rouge à lèvres rouge?

Dentelle et simili-cuir

Le cuir ne se porte pas seulement en version pantalon – les jupes longues font également leur grand retour! La «jupe Yuna» par exemple, en vente à 9.95 francs, est superbe. Vous pouvez l’assortir d’un chemisier blanc bien sûr, mais pour un style un peu plus original, nous vous recommandons d’oser la dentelle avec le très élégant «haut Marla» de Chicorée, 12.95 francs, combiné au «blazer Yael», 59.95 francs. Pour éviter que le tout ne donne une impression trop sombre, favorisez des bas couleur chair.

Look métallique

Vous aimez qu’on vous remarque? Alors, osez le total look métallique! Nous vous recommandons notamment le «pantalon Petra», 9.95 francs, à combiner avec le «Haut Fibi» de Chicorée, 5.95 francs. Et pour combler le tout, ornez vos cheveux d’un «Serre-tête Yoana» à 5.95 francs. Si vous craignez que cette tenue ne fasse trop habillé, limitez-vous à un élément scintillant, et assortissez par exemple le pantalon d’un simple haut blanc ou noir, ou mariez le haut métallique avec une jupe noire unie.

Perles et paillettes

Vous allez célébrer le réveillon de Noël directement après le travail avec vos amis? Pas de stress! Enfilez le «jean Ottawa 2», 49.95 francs, et vous voilà parée pour la journée. Et pour un look un peu plus habillé le soir, il vous suffit de troquer votre pull ou votre chemisier pour le «haut Dini» de Chicorée, 9.95 francs, d’enfiler une paire de talons noirs et de sublimer le tout avec le «serre-tête Perle», 5.95 francs.