Il y a 100 ans, Theodor Stiebel a inventé le thermoplongeur annulaire, posant ainsi les bases d’une entreprise qui emploie aujourd’hui plus de 6000 personnes dans le monde et qui est leader dans la production de technologies durables telles que les pompes à chaleur.

Theodor Stiebel était non seulement un bricoleur et un inventeur, mais il a également fondé et développé une entreprise qui opère aujourd’hui dans le monde entier.

Aujourd’hui, on qualifierait Theodor Stiebel de fondateur de start-up et d’entrepreneur. Mais c’est il y a exactement 100 ans qu’il a réalisé sa grande invention: alors âgé de 30 ans, il a construit le thermoplongeur annulaire dans un atelier au fond d’une cour à Berlin. Il a fait sensation à la foire de printemps de Leipzig en 1924. Et la même année, il a fondé son entreprise, qui s’appelle STIEBEL ELTRON depuis 1944.

Mais quel était le secret de l’invention que Theodor Stiebel a fait breveter? Il faut savoir qu’avant cette innovation, il existait déjà le thermoplongeur à piston. Cet appareil était tout à fait inadapté à un usage domestique, car il chauffait énormément et restait très chaud pendant longtemps. Theodor Stiebel a donc conçu le thermoplongeur annulaire, pourvu d’un anneau creux à paroi fine. Il chauffe très vite – et se refroidit encore plus vite. Theodor Stiebel a ainsi considérablement réduit le risque que l’appareil électrique ne déclenche des incendies.

Le thermoplongeur annulaire tel que l’avait conçu Theodor Stiebel.

L’esprit pionnier de Theodor Stiebel a été récompensé: au cours des années suivantes, il a produit avec son entreprise des centaines de milliers de thermoplongeurs. Ils constituent le fondement de l’entreprise, aujourd’hui présente dans le monde entier – financièrement, mais aussi du point de vue de la philosophie. D’autres innovations marquantes et porteuses d’avenir ont suivi au cours des 100 ans d’histoire de l’entreprise.

Cela fait 100 ans que STIEBEL ELTRON fabrique des solutions innovantes et durables pour la technique du bâtiment. Les pompes à chaleur sont aujourd'hui le produit phare. Elles transforment l'énergie provenant de l'environnement (air, eau et terre) en chaleur, permettant ainsi de réduire les coûts de chauffage de jusqu'à 50% tout en n'émettant pas de CO₂. Les pompes à chaleur conviennent à tous les types de bâtiments – du chalet de vacances au grand bâtiment commercial. Qu'il s'agisse d'une nouvelle construction ou d'une rénovation, le concept durable de cette solution technologique offre des conditions idéales pour un approvisionnement en chaleur résolument tourné vers l'avenir.

L’usine d’origine détruite par les bombes

Un an avant le début de la Seconde Guerre mondiale, Theodor Stiebel réalisait déjà un chiffre d’affaires de plusieurs millions de marks avec ses 300 collaborateurs et collaboratrices et ses divers appareils pour chauffer l’eau. Pendant la guerre, la production a dû être affectée à la fabrication de matériel militaire pour la Luftwaffe. Par la suite, l’usine d’origine à Berlin a été entièrement détruite par les bombes. Theodor Stiebel a alors trouvé un nouveau site pour implanter son entreprise et sa production à 350 kilomètres de Berlin. Le siège social de STIEBEL ELTRON se trouve aujourd’hui encore à Holzminden, en Basse-Saxe.

Un jalon dans l’histoire de l’entreprise: le chauffe-eau instantané.

Deux facteurs ont ensuite contribué à l’essor massif de l’entreprise: d’une part, le miracle économique de l’Allemagne d’après-guerre et d’autre part, un développement sur lequel Theodor Stiebel s’était déjà penché des années auparavant, à savoir le chauffe-eau instantané. Comme ce fut le cas pour le thermoplongeur, le chauffe-eau instantané apportait plus de confort, de rapidité et de sécurité dans la vie quotidienne. Produit en plusieurs versions, il est toujours très apprécié en Allemagne et utilisé dans de nombreux foyers.

Un nouvel élan grâce au tournant énergétique

La décision de développer et de fabriquer des pompes à chaleur au milieu des années 1970 a marqué un jalon important de l’histoire de l’entreprise. Les crises pétrolières, et l’augmentation des prix des combustibles qui en a résulté, ont suscité un intérêt croissant pour la production durable de chaleur. En Suisse surtout, cette technique innovante a rencontré un franc succès. Dans le cadre du tournant énergétique de ces dernières années, cette technologie a connu un nouvel essor. En 2021 et 2022, l’installation de pompes à chaleur a augmenté de plus de 20% en Suisse.

STIEBEL ELTRON a commencé à fabriquer des pompes à chaleur dès les années 1970.

Theodor Stiebel a dirigé lui-même l’entreprise jusqu’à sa mort en 1960, survenue alors qu’il avait 66 ans. Aujourd’hui, l’entreprise appartient à parts égales à la fondation familiale Stiebel et à Frank Stiebel, un des fils de Theodor. Son deuxième fils, Ulrich, est président du conseil de surveillance. L’entreprise emploie quelque 6000 personnes dans le monde entier et produit sur différents sites en Europe, en Asie et aux Etats-Unis. La succursale suisse se trouve à Lupfig (AG) et emploie près de 200 personnes.