Des motifs noirs et blancs d’une grande variété: la preuve que des couleurs simples peuvent être originales et parfaites même en été!

Article rémunéré, présenté par Chicorée

Motifs asiatiques

La plupart des motifs d’inspiration asiatique reprennent des éléments issus de la culture et de la nature. C’est par exemple le cas de la robe «Alice Print» de Chicorée (34.95 francs). Pour aller avec cette robe d’été sans manches, optez pour des accessoires simples tels que les sandales noires «Malaga» (9.95 francs). Privilégiez également des bijoux discrets pour mettre en valeur les motifs de la robe.

Imprimés paisley

Le motif Paisley (ornementé et en forme de goutte, semblable à une feuille dont l’extrémité se terminerait en pointe arquée) est indémodable: Il est devenu très tendance dans les années 60, quand est née la fascination des hippies pour la culture indienne. Dans les années 80 et 90, des stars du rock telles que Bruce Springsteen le portaient en bandana autour de la tête, et cet été, nous vous proposons d’arborer vous aussi cet imprimé tendance avec le bandeau «Eva» de Chicorée (3.95 francs). Cet accessoire incontournable permettra d’agrémenter vos looks ton sur ton, comme par exemple la blouse «Fizz» (19.95 francs) et le pantalon «Top Lace 7/8» (34.95 francs).

Ici vous trouverez des basiques pour la saison chaude Avec plus de 170 magasins dans tout le pays, la marque de mode suisse Chicorée vend plus de 15 millions de pièces par an. Son immense choix lui permet de répondre à toutes les envies et tous les goûts. En plus de modèles ultra-tendance, Chicorée propose aussi toute une sélection de basiques incontournables au meilleur prix. Découvrez les collections

Motif ethniques

Les motifs ethniques noirs et blancs du pantalon «Minnie Crinkle Culotte» de Chicorée (16.95 francs) vous replongeront instantanément dans vos souvenirs de vacances à Bali. Assortissez-le au pull blanc «Celina» (14.95 francs) et au sac à dos blanc «Marga» (12.95 francs) pour un look léger et estival. Le soir, combinez le pantalon avec des éléments noirs pour une touche en toute élégance.

Motifs floraux

L’été est la saison des fleurs: pas étonnant que les motifs floraux soient si appréciés à cette période! La robe «Romantic Black» de Chicorée (34.95 francs) peut être assortie aux sandales «Malaga» (9.95 francs), et quand arrive l’automne, à des bottes de cowboy noires. En effet, avec son motif classique noir et blanc, elle constitue également la tenue idéale quand arrive la fin des beaux jours.