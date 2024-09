Ici vous trouverez des basiques pour l'automne

Avec plus de 170 magasins dans tout le pays, la marque de mode suisse Chicorée vend plus de 15 millions de pièces par an. Son immense choix lui permet de répondre à toutes les envies et tous les goûts. En plus de modèles ultra-tendance, Chicorée propose aussi toute une sélection de basiques incontournables au meilleur prix.