Article rémunéré, présenté par Yuh.

Michael, un Genevois de 28 ans, comme beaucoup d'entre nous, a longtemps pensé que pour épargner il suffisait de mettre un peu d’argent de côté sur un compte épargne. Pourtant, en découvrant quelques principes de base, il a réalisé que cette approche ne suffisait plus à garantir la sécurité financière à long terme. Grâce à des conseils simples mais efficaces, il a appris à mieux gérer son argent et à investir intelligemment, sans pour autant devenir un expert en finance. Voici les 7 conseils qui ont permis à ce jeune professionnel du marketing de transformer sa vision de l’épargne et de commencer à construire un avenir financier solide.

1 Épargner, ce n’est pas juste mettre de l’argent de côté

«Jusqu’à récemment, je pensais que la clé, c’était d’avoir un compte épargne et de mettre de temps en temps de l’argent dessus… mais ensuite j’ai appris que ce n’était plus suffisant», raconte Michael.

Avec l’inflation et les faibles taux d’intérêt, l’argent laissé sur un compte perd de la valeur.

Comment? Eh bien, disons qu’aujourd’hui, avec 50 francs vous pouvez aller manger deux pizzas quatre saisons, avec deux boissons sans alcool au restaurant. À cause de l’inflation, dans un futur proche, manger les deux mêmes pizzas, avec les deux mêmes boissons, ça coûtera 55 francs. Et donc, ces 50 francs immobilisés sur votre compte épargne, ils vont perdre une partie de leur valeur, vu que vous ne pourrez plus faire la même chose qu’avant avec ce montant.

Il faut donc envisager une autre solution pour protéger son épargne.

2 Compenser l’inflation avec des investissements

L’idée est donc d’essayer d’avoir une épargne qui augmente de façon à compenser au moins l’inflation. Dans les années 1980 et 1990, on pouvait se permettre de laisser de l’argent sur un livret d’épargne, car on obtenait facilement des taux d’intérêts de 10%.

Mais aujourd’hui, plus aucun compte ne propose des taux de ce type. Il est donc conseillé de placer une partie de son épargne.

3 La sécurité avant tout

Avant de penser aux investissements, il est recommandé de garder au moins trois mois de salaire sur un compte épargne accessible, pour les imprévus. «Ça me semble raisonnable», confirme Michael. C’est la base pour se protéger des aléas de la vie.

4 Définissez vos objectifs financiers

«J’aimerais bien, un jour, avoir une maison. D’ici dix ans, peut-être ? Mais investir me fait un peu peur, et je n’ai pas envie de devenir un trader», admet Michael. Définir des objectifs clairs à long terme, comme acheter une maison, vous aidera à élaborer une stratégie d’épargne adaptée.

Comment investir? «Parler d'investissement et d'épargne, c'est une chose, mais comment le faire simplement et sans me compliquer la vie?», s'interroge Michael. C'est là qu'il a découvert Yuh, une application qui lui donne accès aux investissements en quelques clics. «L'avantage avec Yuh, c'est que je peux acheter des ETF, actions et cryptos facilement, sans avoir besoin de suivre en détail les marchés. Ce qui est encore mieux, c'est que si j'investis régulièrement, sur une sélection d'ETF prévus pour l'épargne, je n'ai pas de frais!» Michael apprécie particulièrement la simplicité de l'application. «Tout est réuni au même endroit: je peux consulter mon compte courant, mon épargne, investir, profiter d'un pilier 3a et même suivre mes objectifs financiers directement depuis l'app. Pas besoin de jongler entre plusieurs plateformes.» Grâce à Yuh, il peut diversifier ses investissements tout en restant serein face aux fluctuations des marchés. «J'investis de petites sommes chaque mois, et je sais que mon épargne travaille pour moi sans que j'aie à m'en soucier au quotidien.» Et le mieux? C'est que Yuh, c'est 100% suisse! Derrière cette app, il y a deux banques reconnues: Postfinance et Swissquote. On peut avoir confiance.

5 Investissez régulièrement, même de petites sommes

Pour lisser les risques liés aux fluctuations du marché, la clé est d’investir des montants réguliers, même petits. «Il suffit de commencer avec 50 ou 100 francs par mois», conseille Michael, qui découvre cette méthode simple pour commencer à faire fructifier son argent.

6 Diversifiez

«Oui, mais la bourse… c’est immense… j’investis sur quoi?», s’interroge Michael. Les ETF (fonds négociés en bourse) sont parfaits pour débuter sans trop de risques. Ils permettent de diversifier vos investissements en misant sur un panier d’actions plutôt que sur une seule entreprise. «Donc, je ne dois pas choisir une entreprise spécifique?», s’étonne Michael, soulagé par cette solution simple.

Yuh: une app pour tout gérer, avec des frais moindres Yuh, c'est quoi? C'est un app qui est là pour toi au quotidien pour réaliser tes opérations financières et bancaires. C'est un compte sur lequel chaque personne est libre de choisir quand, où et comment elle souhaite gérer son argent – et ce, aussi facilement que possible. L'app Yuh est simple et intuitive. Elle vous permet de payer vos factures, d'économiser, par exemple en faisant un plan d'épargne, et d'investir dans des actions directement depuis votre smartphone, aussi de façon récurrente, chaque mois. Elle a été développée par PostFinance et Swissquote et se télécharge sur les App Stores d'Apple et de Google. Et un gros avantage de Yuh, c'est la transparence sur les frais bancaires, qui, bien souvent, sont tout simplement de 0.-!

7 Ne craignez pas les fluctuations du marché

«Et si les marchés chutent?», s’inquiète Michael. C’est normal d’avoir des craintes, mais en investissant à long terme et régulièrement, vous lissez les risques. «Je vois. Donc, le plus important, c’est de faire et de continuer de manière régulière», comprend Michael, rassuré.