En 2024, l’opérateur mobile spusu (abréviation de «sprich und surf») s’est lancé en Suisse. Franz Pichler (CEO) dresse un premier bilan, explique la différence entre les Autrichiens et les Suisses en matière de téléphonie, et nous parle de leur ambassadeur Beat Feuz.

Tel est le projet de Franz Pichler, chef d’entreprise en téléphonie mobile, avec l’aide de la star du ski Beat Feuz

Franz Pichler est CEO de l'opérateur autrichien de téléphonie mobile spusu. Photo: zvg

Article rémunéré, présenté par spusu.

Franz Pichler, vous êtes en Suisse avec spusu depuis un an. Vous le dites vous-même: «Pour réussir, il faut apprendre vite.» Qu’avez-vous appris sur notre pays durant cette période?

Beaucoup de choses! J’ai été particulièrement impressionné par la grande ponctualité et la précision des Suisses. Dans le même temps, nous trouvons notre clientèle incroyablement sympathique et c’est précisément cette attitude que nous souhaitons reproduire dans notre service clientèle.

À quelle fréquence vous rendez-vous en Suisse?

Je viens ici une fois par mois. D’une part, parce que le contact direct avec nos collègues est très important pour moi, et d’autre part, parce que je profite de cette occasion pour découvrir encore mieux la Suisse.

Vous dirigez les succursales de Zurich et de Winterthour. Pourquoi deux sites en particulier dans la région de Zurich?

Zurich est la plus grande agglomération du pays, un pôle économique puissant avec une main-d’œuvre qualifiée et parfaitement accessible depuis Vienne. La décision était donc évidente.

Quelles différences avez-vous constatées entre la Suisse et l’Autriche depuis votre entrée sur le marché?

La clientèle suisse est extrêmement polie, soucieuse de la qualité et aime avoir le contrôle sur ses factures. En outre, les Suisses sont nettement plus enclins à changer d’abonnement de téléphonie mobile.

Constatez-vous d’autres différences, par exemple dans l’utilisation du téléphone portable?

En Suisse, la question de l’itinérance joue un rôle plus important. De nombreuses personnes redoutent les coûts cachés car, contrairement à l’Autriche et à l’UE, il n’y existe pas encore d’accord sur l’itinérance. Chez spusu, ce problème ne se pose pas. Tous les abonnements comprennent déjà des unités gratuites pour l’UE et, grâce à notre contrôle des coûts, il n’y a pas de mauvaise surprise sur la facture.

Le top 5 de l’itinérance en Suisse Allemagne

Italie

France

Espagne

Qui téléphone et qui utilise le plus d’itinérance?

Ce sont bel et bien les Autrichiens. Il est intéressant de savoir dans quels pays l’itinérance est utilisée. L’Italie, l’Allemagne et l’Espagne figurent dans le top 5 des deux pays. Tandis que l’itinérance en Croatie est particulièrement importante pour notre clientèle autrichienne durant l’été, les Suisses utilisent leurs données d’itinérance en été le plus souvent en Italie et, ce qui nous réjouit, en Autriche.

Dans quelle mesure avez-vous dû modifier les abonnements mobiles pour le marché suisse?

Nos abonnements sont adaptés aux besoins de la clientèle suisse: illimités avec des unités gratuites en itinérance UE incluses (voir encadré).

Pas à pas vers le nouvel abonnement mobile en 5 minutes Choisir son abonnement sur www.spusu.ch

Compléter les données personnelles telles que l’adresse et la date de naissance

Indiquer si l’on souhaite conserver le numéro existant – l’ancien contrat sera alors automatiquement résilié

La carte SIM peut être activée jusqu’à six mois après la conclusion du contrat

Utiliser l’abonnement immédiatement après l’activation et profiter des avantages spusu Actuellement, spusu propose l’abonnement «spusu legendär L» avec un volume de données illimité sur le réseau 5G, des minutes et des SMS illimités pour seulement CHF 19.90. Sont également inclus: 12 Go, 100 minutes et 100 SMS en itinérance UE. Pour les petits consommateurs, l’abonnement «spusu 10» à CHF 9.90 avec 10 Go, minutes et SMS illimités et 3 Go en itinérance UE est idéal. Choisir son abonnement sur www.spusu.ch

Qu’est-ce qui différencie votre offre des autres fournisseurs?

Nous misons sur un service clientèle exceptionnel, des prix justes et une transparence absolue. Chez nous, il n’y a ni frais cachés, ni frais d’activation, ni durée contractuelle minimale. Le changement d’abonnement est simple, notre équipe de service se charge de toutes les étapes. En outre, nous sommes joignables rapidement: nous répondons en moyenne en 10 secondes seulement, y compris sur WhatsApp – et ce sans chatbots. Notre devise «simple. humain. sincère.» est une réalité que nous incarnons au quotidien.

Qu’est-ce qui se cache derrière ce slogan?

Nous voulons des processus simples, de véritables discussions d’égal à égal et une sincérité maximale. Pas de chatbots et pas de mauvaises surprises sur la facture. C’est parce que nous appliquons cela de manière rigoureuse que nous sommes légendaires.

En parlant de légendaire: en Suisse, votre campagne publicitaire met en scène la légende du ski Beat Feuz. Comment est née cette collaboration?

Beat Feuz était notre candidat idéal dès le début. Il incarne des valeurs telles que le pragmatisme, la sincérité et la volonté de toujours donner le meilleur de soi-même. Tout ce que nous sommes. Le courant est immédiatement passé.

Dressons un premier bilan: vous avez acquis 50'000 nouveaux clients la première année. Êtes-vous satisfait?

Oui! Nos attentes ont été largement dépassées. Nous n’aurions jamais pensé qu’autant de personnes nous accorderaient leur confiance si rapidement. Nous en sommes très fiers.

Mais l’entrée sur le marché est-elle déjà rentable?

Nous considérons cette entrée sur le marché comme un investissement à long terme pour l’avenir. Nous voyons un grand potentiel sur le marché suisse et nous sommes convaincus que nos abonnements et notre service clientèle compétent nous permettent de mieux répondre aux besoins de nos clients et clientes.

Quels sont vos prochains objectifs?

Nous voulons poursuivre notre croissance constante, mais sans faire de compromis sur la qualité de service. Notre clientèle doit pouvoir continuer à compter sur notre service légendaire à l’avenir.