Article rémunéré, présenté par UBS et SwissSkills

Participer aux WorldSkills, Sophie Schumacher ne l’avait jamais vraiment imaginé. Quand cette jeune Bernoise de 22 ans s’est inscrite à la sélection suisse, la maintenance des poids lourds ne faisait pas encore partie des catégories retenues aux WorldSkills

C’est à Saint-Blaise, chez RECAM SA, que nous retrouvons Sophie Schumacher. La Bernoise de 22 ans y travaille en tant que mécanicienne sur poids lourds. Depuis son sacre à Lyon, elle a repris le travail. Comme si de rien n’était? Pas tout à fait, car sur la devanture du bâtiment, elle figure en grand sur une bâche qui la félicite de sa performance. Et tous les clients qui passent la félicitent.

Des WorldSkills, qui se sont tenus en septembre dernier à Lyon, elle garde un très bon souvenir: «C’était quatre jours très cool!»

Sur place, Sophie Schumacher aura fait un total de six postes d’une durée de trois heures chacun, à raison de deux par jour. Après un premier atelier où elle réalise le maximum de points possible, elle enchaîne. Poste après poste, elle apprécie chercher ces pannes et réparer ces camions. «Il n’y a que deux postes que j’ai pas pu terminer: l’un qui était impossible à réaliser en trois heures, et l’autre qui aurait pu être faisable, mais que je n’ai pas réussi à compléter sur le moment. Il y avait vraiment des pannes qu’il fallait aller chercher loin!»

Mais, plongée dans sa compétition, elle ne suit pas vraiment ce que font les autres mécaniciennes et mécaniciens poids lourds. Elle se sent en confiance pour un top 4, mais jusqu’à la remise des prix, elle doute. On annonce alors dans la salle, la troisième place, puis la deuxième. Et là, c’est le stress: «Je ne savais pas si j’étais quatrième ou première…» Et quand les speakers annoncent son nom, c’est la délivrance: elle remporte la médaille d’or!

Elle est ainsi la première femme à participer aux WorldSkills dans la catégorie Heavy Truck Maintenance, mais aussi la première à remporter cette catégorie! «Une immense pression est retombée quand j’ai gagné», déclare-t-elle.

Il faut dire que gagner les WorldSkills, c’était un de ces objectifs. «Je voulais gagner, déclare-t-elle, mais je n’en parlais pas trop. Outre mes proches, peu de gens savaient que je visais vraiment la victoire. Mais quand je fais quelque chose, je le fais à fond!»

Deux mois après cette expérience, Sophie Schumacher est contente de pouvoir désormais «juste travailler». Il faut dire qu’en deux ans, elle a enchaîné deux participations aux SwissSkills et, depuis sa sélection en 2023, elle s’est entraînée environ huit semaines pour les WorldSkills.

Pour bien se préparer à toutes les tâches qu’on attendait d’elle à Lyon, elle a suivi un module du brevet fédéral de diagnosticien, est partie quelques jours chez Renault, ainsi qu’en Allemagne pour un entrainement international en commun avec d’autres candidats de divers pays. Sans compter des jours par-ci par-là, avec son coach.

Mais là où elle a aussi pu bien approfondir son savoir-faire, c’est chez RECAM SA. «J’ai eu la chance d’avoir un chef qui est compréhensif et qui m’a donné, dès que c’était possible, les pannes les plus dures et les plus intéressantes du garage pour que je m'entraîne et que j’apprenne à travailler plus rapidement et efficacement.»

Sophie Schumacher et Daniel Bapst, chef d'atelier chez RECAM SA, à Saint-Blaise (NE).

Daniel Bapst, chef d’atelier chez RECAM SA, confirme: «Sophie, c’est une employée qui en veut! Que ce soit avant ou après les WorldSkill, elle a toujours voulu les travaux les plus compliqués! Je l’ai donc soutenu comme j’ai pu.»

«Sophie s’est énormément investie pour cette médaille d’or. Et il faut un sacré esprit de compétition pour rester motivé et s’entraîner dans la durée pour un pareil concours. Sa médaille d'or, c’est une belle récompense!»

«Depuis qu’elle a gagné à Lyon, on a reçu beaucoup de félicitations de la part des clients. Former et motiver les jeunes, c’est ce qu’on a toujours fait chez RECAM. Sur les 21 employés qui travaillent chez nous aujourd’hui, seuls trois ont été formés ailleurs. Sa victoire motivera peut-être quelqu’un d’autre à s’engager dans un concours à l’avenir. Je l’espère en tous les cas, car c’est valorisant pour un jeune de pouvoir participer et montrer son savoir-faire.»

Et après? Sophie n’entend pour l’instant pas faire grand-chose d’autre que travailler. «Je pense que je ferai un jour le brevet fédéral, mais pas maintenant! J’ai besoin d’avoir du temps libre, déclare-t-elle.

Ce qu’elle retient de toute son expérience aux WorldSkills? «Des contacts et de l’expérience. En un an, je pense que j’ai gagné environ cinq années d’expérience professionnelle!»