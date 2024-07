Voici les cantons qui proposent le meilleur rosé

Article rémunéré, présenté par Swiss Wine

Imaginez la scène: vous partagez un moment convivial par une douce soirée d’été, un verre de rosé à la main. Avec sa robe scintillante et son côté fruité et vif, le rosé est le vin de l’été par excellence pour beaucoup de Suissesses et de Suisses. Ces dernières années, celui qui était autrefois quelque peu boudé par rapport au vin rouge et au vin blanc connaît un vrai boom comme l’atteste la progression des ventes. Finie désormais l’époque où le rosé était avant tout perçu comme un vin de masse bon marché ou comme un produit élaboré pour transformer les fruits de moindre qualité.

Et ce changement se reflète également dans la hausse du nombre de vigneronnes et vignerons qui proposent désormais ce breuvage. Dans le seul canton du Valais, il y en a presque 200 qui produisent au moins un vin rosé. Dans les autres cantons viticoles, la vague du rosé déferle également et la qualité monte en continu.

Dans ce contexte, nous vous proposons de découvrir notre sélection de rosés suisses. Tous ont obtenu d’excellentes notes pour leur qualité et voilà longtemps qu’ils ne sont plus l’apanage des apéritifs de l’été. Et pour cause, le rosé accompagne à merveille des plats estivaux tels que salades, antipasti, poissons, viandes blanches grillées, légumes et même des plats asiatiques relevés.

Que vous aimiez le rosé en accompagnement d’un plat ou non, profitez de la période estivale pour découvrir les vins suisses. En famille ou entre amis, au restaurant, lors d’une dégustation dans un domaine ou bien lors d’un séjour œnologique: avec le rosé, la convivialité est toujours au rendez-vous.

Valais

Histoire D’Enfer à Sierre figure parmi les 187 domaines valaisans qui produisent du rosé. Avec L’Enfer de la Tentation, le domaine a notamment su exercer son charme diabolique sur les spécialistes. Parmi les nombreuses distinctions obtenues par le domaine – créé il y a 16 ans seulement – on peut citer le premier prix du Rosé Trophy 2023 organisé par le magazine autrichien spécialisé Falstaff. Ce rosé est composé à 65% de diolinoir, à 15% de pinot noir et le reste en cornalin. Selon les spécialistes, il doit son charme à ses arômes intenses et complexes ainsi qu’à son caractère dénotant une amertume minérale. Voilà un rosé qui saura accompagner à merveille presque tous vos plats.

Prix: 30 francs

Vaud

Sur la carte suisse des rosés, le domaine Cave de Jolimont, à Mont-sur-Rolle, joue également un rôle important. Ancora et sa robe délicate est obtenu à partir de gamay et séduit notamment grâce à son bouquet fruité intense (orange sanguine, pamplemousse, pomme, fruits exotiques). Son créateur, le vigneron Thierry Ciampi, précise qu’il est le choix idéal pour un apéritif estival en famille ou entre amis.

Prix: 16 francs

Genève

L’instant Rosé de la Cave de Genève ne promet pas moins qu’un «festival d’arômes estivaux». Ce rosé, obtenu à partir d’un mélange de gamaret et de garanoir, qui exhale un bouquet de fruits rouges avec des notes de pamplemousse, allie fraîcheur et opulence. Servi bien frais, il se déguste à l’apéritif, avec des grillades, du poisson ou de la viande blanche.

Prix: 14 francs 90

Plus de 2500 vigneronnes et vignerons produisent du vin dans six régions de Suisse, à savoir le canton du Valais, le canton de Vaud, la Suisse alémanique, la région de Genève, le Tessin et le Pays des Trois-Lacs. Chacune de ces régions délivre son propre caractère, façonné par un relief, des sols et un climat spécifiques. Si cultiver la vigne est un savoir-faire transmis de génération en génération, nombreux sont les jeunes qui se lancent également dans le métier et qui proposent des crus intéressants.

Région des Trois-Lacs

L’œil-de-perdrix, né dans le canton de Neuchâtel, est un véritable classique dans la catégorie des rosés. Il fait la fierté des vigneronnes et vignerons qui proposent cette création, dont les premières mentions datent de 1861. Même si ce vin tant plébiscité à base de pinot noir est produit depuis maintenant longtemps dans d’autres régions, notre sélection se devait de présenter un cru issu de sa région d’origine. L’œil-de-perdrix du domaine Brunner, à Bevaix, sur les bords du lac de Neuchâtel, fait partie des bouteilles primées. Ce vin très frais présentant des notes de framboise se déguste à l’apéritif, que vous soyez sur les rives d’un lac ou dans votre jardin.

Prix: 15 francs 50

Tessin

Le rosé tessinois est le plus souvent élaboré à base de merlot. C’est justement le cas du «Gran Rosé» du producteur Gialdi Vini. Si le nom de «grand rosé» peut sembler quelque peu prétentieux, sa réputation est toutefois amplement méritée. Il a ainsi obtenu la médaille d’or lors du Mondial du Merlot. Ce vin frais et fruité se distingue par sa robe prononcée, qualifiée par son producteur de «rose corail éclatant». Idéal pour l’apéritif, pour accompagner une entrée ou du saumon fumé.

Prix: 17 francs 50

Bâle

La tendance du rosé est également présente dans le canton de Bâle-Campagne. Ces dernières années, dans la célèbre cave Siebe-Dupf, près de Liestal, la production de rosé n'a cessé de progresser. Parmi la gamme, on trouve notamment le Pinot Noir Rosé qui se révèle puissant. Il pourra accompagner un apéritif servi avec une planche de charcuterie tout comme une entrée ou un plat asiatique. Pour son créateur, une chose est sûre, c’est un vin estival par excellence.

Prix: 16 francs 50

Zurich

Selon Falstaff, le meilleur vin du canton de Zurich, où la tendance du rosé est très forte, est proposé par le domaine Diederick, à Küsnacht. Les spécialistes qualifient ainsi le DW Rosé Zürich d’irrésistible et ont à nouveau classé ce cru à la robe délicate dans les premières places. Il est élaboré à partir de deux tiers de pinot noir et d’un tiers de Regent (un cépage allemand), ce qui en fait le choix idéal pour accompagner des grillades. Pour un barbecue sur un rooftop réunissant de nombreux convives, optez pour la version magnum.

Prix: 19 francs 50 (magnum: 45 francs)

Schaffhouse

Ce rosé à base de pinot noir proposé par le domaine Aagne, à Hallau, et qui a déjà remporté plusieurs distinctions, dévoile une robe dont la teinte paraîtrait presque un peu kitsch. Ce vin élaboré selon des critères écologiques est par ailleurs produit au sein du Parc naturel régional Schaffhouse. Le vigneron du domaine, Stefan Gysel, décrit son œuvre comme un vin idéal pour l’été, que ce soit pour un apéritif servi avec une planche froide, pour accompagner des antipasti et même un plat asiatique.

Prix: 16 francs

La plupart des rosés suisses sont fabriqués à partir de Pinot Noir, des raisins rouges qui sont cependant traités de la même manière que pour les vins blancs. Cela signifie que le jus est doucement extrait des baies. Si cela se fait immédiatement après la récolte, le rosé sera plutôt d'un rose délicat. Si le vigneron attend et presse les raisins après une courte macération, la teinte sera plus intense, allant jusqu'au rose vif.

Lucerne

L’importance de la viticulture dans le canton de Lucerne ne cesse de croître. Et la qualité est au rendez-vous. Le Tenera, issu de gamaret (un croisement entre le gamay et le reichensteiner) du domaine Sonnerain, à Horw, en est un parfait exemple. En latin, tenera signifie «tendre», même si la robe de ce vin en particulier est plutôt d’un rose prononcé. Servi à l’apéritif, avec du fromage, un plat à base de curry ou encore de la viande blanche, le plaisir est garanti pour les papilles et les pupilles.

Prix: 20 francs

Thurgovie

Sur la scène viticole, la Thurgovie, surnommée «Mostindien» (littéralement: l’Inde du moût) est plutôt un petit canton. Mais cela ne signifie pas pour autant que l’on n’y produit pas de bons vins. Ainsi, selon les spécialistes de Falstaff, le rosé du domaine Wolfer, à Weinfelden, mérite la deuxième place du Rosé Trophy. Pour Martin Wolfer, son créateur, ce vin dont la saveur évoque les baies, flatte le palais et est universel puisqu’il se prête à presque toutes les occasions.

Prix: 18 francs

Argovie

Avant de se reconvertir comme vigneron au début des années 2000 à Genève, Tom Litwan était maçon. Depuis, cet outsider originaire du canton d’Argovie tire tellement bien son épingle du jeu que ses vins caracolent régulièrement en tête de plusieurs classements. C’est notamment le cas de son rosé Fricktal, obtenu à partir de zweigelt cultivé en biodynamie certifiée sur le territoire de la commune de Wittnau. Un vin qui plaira aux personnes véganes, mais pas que, puisqu’il accompagnera parfaitement aussi bien des légumes d’été en tous genres que des petites saucisses grillées.

Prix: 21 francs