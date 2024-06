Vanessa Knecht, qui fait partie des jeunes talents les plus prometteurs du golf suisse, a dû interrompre sa saison en raison d’une blessure. Elle ne renonce pas pour autant à ses objectifs et nous révèle où elle puise ses forces.

Article rémunéré, présenté par Lexus

Vanessa Knecht, 26 ans, a tenu son premier club de golf à l’âge de quatre ans. A 12 ans, elle devenait championne de Suisse, avant de partir vivre plusieurs années aux Etats-Unis. «Le golf est ma passion et, pour moi, c’est bien plus qu’un sport», affirme la jeune Zurichoise. «Depuis que j’ai ressenti ce frisson pour la première fois lors d’un tournoi, je ne peux plus m’en passer.» Son ambition est sans limites, elle compte bien aller au bout de ses rêves.

Cette année a d’ailleurs débuté sous les meilleurs auspices pour la jeune golfeuse professionnelle. En l’espace de deux semaines en Afrique du Sud en avril, elle a atteint deux excellents résultats en se classant une fois parmi les 15 premières places et une fois dans le top 10. «J’avais vraiment bien joué», se souvient la sportive de Richterswil. «J’avais passé cinq semaines en Afrique du Sud pour préparer ma saison et j'ai participé à quatre tournois pendant ce temps-là. Mais j’ai bien dû finir par admettre que mon poignet n’arrivait plus à suivre.»

Vanessa Knecht a dû interrompre sa saison pour cause de blessure. Diagnostic: inflammation des tendons et des os. «J’ai évidemment ressenti beaucoup de frustration, tous mes projets sont tombés à l’eau.» Mais la sportive ne se laisse pas décourager si facilement. «Les blessures font partie du quotidien des sportifs professionnels. L’essentiel est de ne pas sombrer dans la déprime, mais de se concentrer sur sa guérison.»

Tirer le meilleur de chaque situation

La golfeuse a d’abord été soignée par autotransfusion, suivie d’une électrothérapie. «Il y a quelques jours, j’ai commencé la rééducation et j’espère reprendre mes activités en août», annonce Vanessa Knecht. Malgré sa blessure, elle maintient le cap sur son objectif ultime. «Mon rêve serait d’obtenir une carte pleine sur le LET.» Dans le milieu du golf, une carte pleine signifie qu’une joueuse a gagné le droit de participer aux tournois du Ladies European Tour (LET). Pour y parvenir, il faut normalement se qualifier. «Si j’arrive à me classer parmi les 70 premières places, voire à remporter un tournoi, tout est encore possible cette année.»

Vanessa Knecht peut compter sur le soutien indéfectible de sa famille et de son copain, auprès de qui elle puise les forces nécessaires. «Mais mon état d’esprit personnel m’aide aussi à surmonter les moments difficiles tels que ma blessure actuelle.» En golf, on perd plus souvent qu’on ne gagne, en principe.

«Il est essentiel de garder les pieds sur terre et de se rappeler qu’une carrière dans le golf s’apparente davantage à un marathon qu’à un sprint.» Il y a toujours quelque chose de positif à tirer d’une situation, aussi négative soit-elle. «A l’entraînement, je donne le meilleur de moi-même et je suis toujours très bien préparée. Si les choses ne se passent pas comme je le souhaite, j’analyse mon jeu et j’essaie de m’améliorer la fois suivante.»

La Suissesse éprouve une reconnaissance particulière à l’égard de son sponsor, Lexus. «Le golf est un sport très cher. Sans partenaires, je ne serais pas en mesure de le pratiquer», avoue Vanessa Knecht, qui conduit une Lexus RX. «Quand je suis chez moi, je me rends à l’entraînement six fois par semaine. La RX est une voiture extraordinaire, qui offre assez de place pour tout mon matériel et rend mes trajets beaucoup plus confortables.»

Pionnier de la voiture hybride Lexus croit en l'individualité et au fait que chaque personne doit suivre sa propre route, à l'image de Vanessa Knecht. La golfeuse suisse professionnelle conduit la toute nouvelle Lexus RX.

Bourse d’études aux Etats-Unis

Cela fait plus de 20 ans que le golf est la plus grande passion de Vanessa Knecht. «Quand j’avais quatre ans, mes parents m’ont offert mes premiers clubs de golf en plastique. Depuis, je suis passionnée de golf.» A 12 ans, Vanessa Knecht est devenue championne de Suisse et, à 14 ans, elle a commencé à disputer des tournois internationaux. «En Floride, j’ai été repérée par un recruteur de talents et j’ai obtenu une bourse pour étudier à la Wake Forest University, en Caroline du Nord.» Elle y a passé les quatre ans qui ont suivi en tant que membre de l’équipe féminine de golf, jusqu’à l’obtention de son bachelor en politique et affaires internationales.

Cette période passée outre-Atlantique a beaucoup enrichi la vie de Vanessa Knecht, non seulement sur le plan sportif, mais aussi mental. «Le fait de me retrouver si loin de ma famille à un si jeune âge m’a rendue indépendante», affirme la jeune femme de 26 ans. «Le sport peut être très rude et, en tant que golfeuse professionnelle, on passe souvent plusieurs semaines à voyager seule.» Ce qui n’est pourtant pas pour lui déplaire. «Découvrir de nouveaux pays et de nouvelles cultures me passionne tout autant. Le golf me permet de cumuler ces plaisirs.»

Les Jeux olympiques, un rêve d’enfance

Vanessa Knecht est déjà parvenue à concrétiser l’un de ses rêves. Depuis un an et demi, elle évolue dans le milieu professionnel et rêve d’intégrer la LPGA, la ligue de golf la plus prestigieuse, mais aussi de participer un jour aux Jeux olympiques. «Il faut beaucoup de passion et de détermination pour arriver jusque-là. Pour moi, ce serait le plus beau des cadeaux et une récompense pour toutes les larmes et la sueur versées au cours des années», explique la sportive originaire de Richterswil. «Les Jeux olympiques représentent un rêve depuis ma plus tendre enfance et j’espère être en mesure de le réaliser un jour.»

Mais pour l’instant, Vanessa Knecht accorde la priorité à sa guérison. «J’ai hâte de disputer mon prochain tournoi», assure-t-elle avec optimisme. «Dès que mon médecin l’autorisera, je regagnerai les parcours de golf pour me donner à fond.»

