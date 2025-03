IVF HARTMANN développe des solutions pour guérir et soigner, des pansements, des bandages et d'autres produit médicaux. Mais ce n'est pas tout: l’entreprise veille également à préserver la santé de son personnel et a obtenu le label «Friendly Work Space».

«La GSE commence dès le recrutement et se termine lors de l'entretien de départ des collaborateurs», explique Ines Marusic, HR Business Partner chez IVF HARTMANN. Photo: Fabienne Bühler

Article rémunéré, présenté par Promotion Santé Suisse

Les produits d’IVF HARTMANN sont présents dans presque tous les foyers. Pourtant, peu de personnes savent ce qui se cache derrière cette entreprise riche d’histoire et de traditions, sise à Neuhausen am Rheinfall. Première usine de pansements au monde, fondée en 1871 à Schaffhouse, elle est notamment à l’origine du pansement adhésif, qu’elle invente en 1885. Depuis, son offre s’est étoffée et comprend des centaines de produits médicaux, notamment pour le traitement des plaies. Elle propose aussi des services numériques et logistiques destinés au secteur de la santé.

Mais l’entreprise n’est pas uniquement aux petits soins de sa clientèle. La santé et le bien-être de ses collaboratrices et collaborateurs sont également au cœur de ses préoccupations. Il y a huit ans, elle a en effet obtenu le label «Friendly Work Space» de Promotion Santé Suisse et peut aujourd’hui se targuer d’une gestion de la santé en entreprise (GSE) bien établie.

Ines Marusic, HR Business Partner et responsable GSE, dégage une force tranquille lorsqu’elle nous parle des nombreuses mesures mises en place chez IVF HARTMANN. De fait, elle est responsable, avec l’équipe fit@IVF, de la santé psychique et physique de quelque 300 collaboratrices et collaborateurs.

Dans sa fonction de responsable GSE, Ines Marusic apprécie particulièrement le contact avec les collègues et les managers. S’occuper du bien-être des collaboratrices et des collaborateurs est une activité riche de sens à ses yeux. Elle n’hésite d’ailleurs pas à vanter l’approche globale du label qui permet, tout au long de la planification, du contrôle et de la mise en œuvre des mesures, de trouver des solutions pertinentes qui apportent une réelle plus-value au personnel et à l’entreprise. «Lorsqu’on traite de santé, on est aussi confronté à la maladie, et certaines situations nous touchent particulièrement», indique Ines Marusic. Elle peut s’appuyer sur un réseau de partenaires externes pour soutenir et accompagner les personnes concernées.

Le yoga n’est qu’une des nombreuses offres du BGM chez IVF HARTMANN. Photo: Fabienne Bühler

Le label, l’atout d’une entreprise moderne

Le label se base sur six critères de qualité pour le maintien et l’amélioration de la performance, de la satisfaction et de la santé des collaboratrices et des collaborateurs. Le respect de ces critères se mesure par exemple à l’aide de statistiques d’absence, mais les enquêtes régulières auprès du personnel présentent des indications plus précises. «C’est aussi l’occasion de demander aux collaboratrices et aux collaborateurs s’ils ont des suggestions d’amélioration ou des idées de nouvelles activités pour la GSE», explique Ines Marusic.

Pour la mise en œuvre des mesures, la femme RH investit environ dix heures par semaine. Il est toutefois difficile de délimiter précisément ce travail. «La GSE commence par le recrutement et se termine par l’entretien de départ», précise Ines Marusic, bien que les collaboratrices et les collaborateurs affichent une loyauté bien au-dessus de la moyenne envers IVF HARTMANN et que le taux de fluctuation soit globalement faible.

Une hiérarchie horizontale, trente jours de vacances pour tout le monde, des sorties d’équipe, des programmes sportifs et un modèle de travail flexible, autant de raisons qui expliquent sans doute la fidélité hors norme du personnel. Mais le label «Friendly Work Space», la culture d’entreprise valorisante et les nombreuses offres de formation continue n’y sont certainement pas pour rien non plus.

Le label «Friendly Work Space», c’est quoi? Le label «Friendly Work Space», soutenu par le Secrétariat d’État à l’économie (SECO) et l’Office fédéral de la santé publique (OFSP), établit les normes de qualité suisses pour les politiques de gestion de la santé en entreprise (GSE) mises en œuvre de manière systématique. Jusqu’à présent, 109 organisations (représentant au total plus de 227'000 collaborateurs et collaboratrices) en Suisse et au Liechtenstein ont obtenu ce label. Le label est délivré par la fondation Promotion Santé Suisse, qui dispose d’un mandat légal. Celui-ci repose sur six critères de qualité permettant d’évaluer la santé des collaborateurs et collaboratrices, contrôlés puis validés par des auditeurs et auditrices externes indépendant·e·s. «La GSE systématique est un investissement rentable pour les entreprises et les organisations, notamment en raison de son effet préventif, des mesures de réinsertion rapide et des économies de coûts qu’elle permet de réaliser. La GSE et le label ‹Friendly Work Space› sont en outre appelés à jouer un rôle de plus en plus important dans l’image de marque des employeurs», explique Thomas Brändli, responsable de projets Communication Gestion de la santé en entreprise. Le label «Friendly Work Space», soutenu par le Secrétariat d’État à l’économie (SECO) et l’Office fédéral de la santé publique (OFSP), établit les normes de qualité suisses pour les politiques de gestion de la santé en entreprise (GSE) mises en œuvre de manière systématique. Jusqu’à présent, 109 organisations (représentant au total plus de 227'000 collaborateurs et collaboratrices) en Suisse et au Liechtenstein ont obtenu ce label. Le label est délivré par la fondation Promotion Santé Suisse, qui dispose d’un mandat légal. Celui-ci repose sur six critères de qualité permettant d’évaluer la santé des collaborateurs et collaboratrices, contrôlés puis validés par des auditeurs et auditrices externes indépendant·e·s. «La GSE systématique est un investissement rentable pour les entreprises et les organisations, notamment en raison de son effet préventif, des mesures de réinsertion rapide et des économies de coûts qu’elle permet de réaliser. La GSE et le label ‹Friendly Work Space› sont en outre appelés à jouer un rôle de plus en plus important dans l’image de marque des employeurs», explique Thomas Brändli, responsable de projets Communication Gestion de la santé en entreprise. Les avantages du label «Friendly Work Space»

Le personnel met la main à la pâte

Auparavant, le programme de santé mettait l’accent sur un seul thème en particulier. «Nous avons eu par exemple l’année du cœur ou des poumons, mais les groupes cibles étaient alors très restreints. Nous visons maintenant plus large», déclare Ines Marusic. Cette année, un cours d’autodéfense figure dans l’offre GSE. Si ce choix peut surprendre, il s’agit là d’une initiative qui a déjà largement fait ses preuves.

Cela montre que le label «Friendly Work Space» va bien au-delà des pommes gratuites et des cours de yoga, bien que ces offres soient toujours proposées au sein d’IVF HARTMANN.

En outre, la gestion de la santé en entreprise se développe également grâce aux suggestions des collaboratrices et des collaborateurs. «L’idée du cours d’autodéfense est en fait venue d’une collaboratrice de la logistique», explique la responsable GSE.

Dans la «Fun-Zone», la détente est de mise. Photo: Fabienne Bühler

Autre exemple d’initiative, cette fois-ci suggérée par les apprentis: l’espace de rencontre «Fun-Zone». «Nous avons trouvé l’idée bonne et avons laissé à nos 13 apprentis le soin de réaliser eux-mêmes le projet», souligne Ines Marusic. Ainsi, il existe désormais au sous-sol, à côté du restaurant du personnel, un espace polyvalent idéal pour les mesures de GSE. Équipée d’un baby-foot, d’une table de ping-pong, d’un jeu de fléchettes et de canapés, cette salle est également suffisamment grande pour héberger les cours de fitness ou d’autodéfense.

Plus de structure grâce à «Friendly Work Space»

Ce qui s’impose aujourd’hui comme une évidence était encore considéré comme trop contraignant dix ans plus tôt. IVF HARTMANN avait d’abord renoncé à obtenir le label «Friendly Work Space», craignant les efforts à fournir, avant de changer d’avis et de se lancer dans l’aventure de la certification deux ans plus tard. «Nous faisions déjà beaucoup pour le personnel, mais nous voulions structurer cela au niveau conceptuel et surtout, mieux le communiquer à l’extérieur. Le label était idéal pour cela», se souvient Ines Marusic. L’entreprise, active dans le domaine de la santé, était naturellement portée sur ce thème, mais il s’agissait d’incarner et de mettre en œuvre cette affinité de façon plus concrète.

«Le label exige une approche intégrale et systématique. C’est un aspect que nous avons dû améliorer. Nous avons gagné en constance et en professionnalisme», se remémore Ines Marusic. Le label joue désormais aussi un rôle de plus en plus important dans le recrutement.

Avec le label « Friendly Work Space », IVF HARTMANN veille au bien-être de ses collaborateurs. Photo: Fabienne Bühler

Travailler et célébrer ensemble

La reconnaissance des collaboratrices et des collaborateurs tient une place centrale dans la GSE. «Ils représentent notre ressource la plus précieuse, c’est important qu’ils le sachent», précise Ines Marusic. Pour ce faire, les managers sont formés à la pratique de la reconnaissance au quotidien et savent aussi comment réagir en cas de problèmes physiques ou psychiques.

Le personnel profite d’offres à bas seuil comme des massages ou des conseils en ergonomie. La plupart de ces offres sont largement utilisées, selon la spécialiste RH. Mais dans des domaines tels que la production ou la logistique, avec une organisation en équipes, il est parfois nécessaire de motiver davantage les collaboratrices et collaborateurs à prendre du temps pour leur santé, voire de proposer des mesures directement sur leur site de travail.

La direction d’IVF HARTMANN valorise et soutient la promotion de la santé dans l’entreprise. L’équipe GSE définit des objectifs qui sont ensuite contrôlés et approuvés par la direction. «L’utilité de la GSE fait l’unanimité et je ne dois pas me battre pour obtenir des ressources», lâche Ines Marusic.

Pour une entreprise cotée en bourse, qui doit fournir un effort conséquent pour atteindre ses résultats financiers, il est d’autant plus important de prendre le temps de «célébrer les succès ensemble», comme dit Ines Marusic. Parce que c’est aussi ça, un «Friendly Work Space».

La IVF HARTMANN a une longue histoire derrière elle. Le musée de l'entreprise présente les étapes importantes. Photo: Fabienne Bühler

Les avantages d'une gestion de la santé en entreprise (GSE) performante Grâce à ses services GSE, Promotion Santé Suisse soutient les organisations et les entreprises dans l’implémentation d'une gestion systématique de la santé en entreprise. Les avantages des services GSE: La santé des collaborateur-trice-s est la clé d’un succès durable pour les entreprises.

Toutes les offres ont été développées avec des spécialistes des domaines de l'économie et de recherche et sont continuellement optimisées.

L’outil Job-Stress-Analysis donne un aperçu détaillé du niveau de stress dans votre entreprise et permet d’analyser les ressources, les contraintes et l’état de santé au niveau de l'équipe, du service et de l’entreprise. Cela vous permet de réduire les facteurs de stress et de renforcer les ressources des collaborateur-trice-s de manière ciblée.

Pour les PME: des outils gratuits, efficaces et faciles à appliquer dans le quotidien professionnel à l’intention des managers et des spécialistes RH.

L’offre Apprentice aide les formateur-trice-s professionnel-le-s à promouvoir la santé psychique des apprenti-e-s.

New Work: le monde du travail évolue et nous vous accompagnons dans ce processus de changement en vous fournissant des informations et des outils pour promouvoir la santé dans l’environnement de travail du futur.

Notre offre de formation continue vous permet d’acquérir de nombreuses connaissances pratiques pour la gestion de la santé dans votre entreprise. Grâce à ses services GSE, Promotion Santé Suisse soutient les organisations et les entreprises dans l’implémentation d'une gestion systématique de la santé en entreprise. Les avantages des services GSE: La santé des collaborateur-trice-s est la clé d’un succès durable pour les entreprises.

Toutes les offres ont été développées avec des spécialistes des domaines de l'économie et de recherche et sont continuellement optimisées.

L’outil Job-Stress-Analysis donne un aperçu détaillé du niveau de stress dans votre entreprise et permet d’analyser les ressources, les contraintes et l’état de santé au niveau de l'équipe, du service et de l’entreprise. Cela vous permet de réduire les facteurs de stress et de renforcer les ressources des collaborateur-trice-s de manière ciblée.

Pour les PME: des outils gratuits, efficaces et faciles à appliquer dans le quotidien professionnel à l’intention des managers et des spécialistes RH.

L’offre Apprentice aide les formateur-trice-s professionnel-le-s à promouvoir la santé psychique des apprenti-e-s.

New Work: le monde du travail évolue et nous vous accompagnons dans ce processus de changement en vous fournissant des informations et des outils pour promouvoir la santé dans l’environnement de travail du futur.

Notre offre de formation continue vous permet d’acquérir de nombreuses connaissances pratiques pour la gestion de la santé dans votre entreprise. Informations complémentaires