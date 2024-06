L’installation photovoltaïque fournit l’électricité nécessaire à la pompe à chaleur pour chauffer et rafraîchir sa maison. Cette combinaison est la solution parfaite pour les constructions neuves et existantes.

À une époque où les coûts énergétiques ne cessent d’augmenter et où nous avons de plus en plus conscience de la nécessité de protéger le climat, les systèmes de chauffage durables et efficaces font l’objet d’une attention croissante. Ensemble, la pompe à chaleur et l’installation photovoltaïque apportent une solution particulièrement convaincante, qui a non seulement le potentiel d’améliorer drastiquement le bilan énergétique d’un ménage, mais aussi de contribuer de manière significative à la préservation de l’environnement. La pompe à chaleur et l’installation photovoltaïque forment le couple idéal.

Elles utilisent l’énergie solaire, gratuite, tant pour couvrir les besoins en électricité de la maison que le chauffage et l’eau chaude. À une époque où l’habitat durable devient de plus en plus la norme et où les possibilités de subventions de l’État offrent des incitations attrayantes, il vaut la peine de regarder de plus près les avantages de ce duo innovant.

Les pompes à chaleur STIEBEL ELTRON présentent des atouts importants: elles sont rentables même par -20° et permettent de réduire les frais de chauffage jusqu’à 50%. Elles chauffent maisons et appartements en hiver et servent de climatiseurs en été. De plus, contrairement aux chauffages au fioul et au gaz, elles n’émettent pas de CO₂ et sont donc très respectueuses de l’environnement. Elles peuvent être installées aussi bien dans des constructions neuves que dans des bâtiments existants. Elles utilisent l’énergie de l’air ambiant, de la terre ou de l’eau.

Les pompes à chaleur sont encore plus écologiques lorsqu’elles sont couplées à une installation photovoltaïque.

En effet, cette dernière couvre les besoins en électricité de la pompe à chaleur grâce à l’énergie solaire renouvelable. Ainsi, il est possible d’atteindre la quasi-neutralité carbone.

La pompe à chaleur, efficace avec de l'énergie renouvelable Les pompes à chaleur utilisent l'énergie provenant de l'air, de l'eau ou de la terre. Elles permettent ainsi de réduire les coûts de chauffage jusqu'à 50% tout en n'émettant pas de CO₂. STIEBEL ELTRON est l'un des spécialistes leaders des pompes à chaleur en Suisse, avec près de 50 ans d'expérience. Qu'elles soient installées dans une construction neuve ou existante, à l'intérieur ou à l'extérieur, l'entreprise a la solution pour chaque espace.

Un système de gestion de l’énergie utile

Les arguments en faveur de l’installation de panneaux photovoltaïques sur le toit de sa propre maison sont également convaincants: à moyen terme, l’électricité autoproduite est moins chère que celle achetée à des producteurs externes. De plus, elle est entièrement respectueuse de l’environnement. Les ménages qui ont déjà misé sur le photovoltaïque et qui installent en plus une pompe à chaleur augmentent leur consommation d’électricité solaire autoproduite.

L’utilisation d’un système intelligent de gestion de l’énergie pour les pompes à chaleur, d’une station de recharge privée des voitures électriques (wallbox) et d’un accumulateur permet d’améliorer encore son auto-approvisionnement en énergie.

La hausse des prix du pétrole a provoqué un nouveau boom des ventes de pompes à chaleur au cours des deux dernières années. Les cantons continuent de soutenir la production durable de chaleur dans les maisons et appartements par des subventions qui, selon le canton, peuvent s’élever jusqu’à plusieurs milliers de francs.

La nouvelle loi sur l'électricité Les Suissesses et les Suisses veulent davantage d'électricité issue de sources d'énergie renouvelables comme le solaire, l'éolien et l'hydraulique. Ainsi, la nouvelle loi sur l'électricité a été clairement approuvée avec 68,7 % de «oui». «La loi sur l'électricité pose des jalons importants concernant le tournant énergétique en Suisse et permet de réduire les émissions de gaz à effet de serre à net zéro d'ici 2050», explique Patrick Drack, directeur de STIEBEL ELTRON Suisse. L'objectif de la loi est de rendre l'approvisionnement énergétique suisse plus respectueux du climat et plus sûr, et notamment d'éviter une éventuelle pénurie en hiver.

