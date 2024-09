Le Canton de Vaud regorge de trésors culinaires et autres pintes, nichés dans ses charmants villages. Voici une sélection de 10 restaurants qui méritent le détour pour leur ambiance unique et leur cuisine raffinée.

Article rémunéré, présenté par GastroVaud et Vaud Promotion

Explorez ces pépites des villages vaudois et laissez-vous charmer par leurs atmosphères authentiques et leurs spécialités culinaires. Bon appétit!

1 Au Montagnard, Château-d’Œx

Un chalet historique où la tradition de la montagne est revisitée avec modernité. Ce restaurant familial propose des spécialités traditionnelles savoureuses telles que la fondue au fromage et la fondue vigneronne, à base d’entrecôte de bœuf et accompagnée de frites et de mayonnaises maison. Le dimanche, l’ambiance y est festive avec la présence de musique live.

2 Auberge La Balance, Daillens

Située à seulement 15 minutes de Lausanne, cette auberge communale propose une cuisine de brasserie ainsi qu’un menu semi-gastronomique, 100% faits maison. Ouvert le dimanche, l'établissement offre également des services de traiteur et de take-away. Une halte gourmande à ne pas manquer pour les amateurs de cuisine locale et raffinée. La Balance fait aussi une belle place aux vins de la région.

3 Café du Commerce, Aubonne

Le plus parisien des bistros vaudois! Ici, le tartare de bœuf et le baba au rhum sont des incontournables et tous deux préparés maison. On y trouve aussi des mets un peu canaille, comme la tête de veau, la langue de bœuf, le coq au vin et les ris de veau, qu'il faut réserver à l'avance. Au Café du Commerce, il règne une ambiance conviviale, tout ce qu’il faut pour une expérience culinaire authentique.

4 Auberge de l'Ours, Ormont-Dessus

L'équipe de l'Auberge de l'Ours vous accueille dans un superbe chalet montagnard. Vous pourrez y découvrir une cuisine bistronomique et des produits locaux et frais. Le plus dur sera de se décider pour un seul plat et un seul dessert, car tout fait envie! L’Auberge de l’Ours est un lieu chaleureux et accueillant pour une escapade gourmande en pleine nature.

5 Restaurant Fleur de Sel, Cossonay

Depuis 2020, Romain Dercile et François Gautier proposent une expérience culinaire exceptionnelle à La Fleur de Sel, au cœur de Cossonay. Avec des plats originaux et gourmands préparés avec des produits de la région, ce restaurant est une adresse incontournable pour savourer une cuisine gastronomique créative et accessible, le tout avec un service toujours impeccable.

Célébrez l'art de vivre à la Vaudoise pendant les Pintes ouvertes Profitez des plaisirs de la table! Un bon verre de vin et des spécialités du terroir, c'est tout l'ADN du Canton de Vaud. Du 5 au 7 décembre, plusieurs dizaines de restaurants, à travers tout le canton, proposent, en exclusivité, une formule à 20 francs par personne, comprenant: - une fondue 100% Gruyère AOP vaudois, - du saucisson sec vaudois IGP, - des cornichons, - du pain de l'artisan boulanger ou des pommes de terre de la région, - un verre de vin blanc vaudois. Venez soutenir ces établissements qui font vivre les villages vaudois et les producteurs locaux en participant aux Pintes ouvertes. En savoir plus

6 Le Petit Corbeau, Chavornay

Restaurant familial depuis six générations, Le Petit Corbeau offre une cuisine raffinée et locale, avec une carte des vins exceptionnelle. On peut s’y installer du côté brasserie ou dans la grande salle à manger, pour une expérience plus gastronomique et un menu dégustation qui vaut le détour. Au Petit Corbeau, vous vivrez une expérience culinaire ancrée dans la tradition d’un café de village.

7 Auberge de Dully

Des spécialités au feu de bois et une atmosphère chaleureuse et boisée. Depuis 1964, l'Auberge de Dully est célèbre pour son poulet et son gigot au feu de bois, ses röstis croustillants et sa tarte à la crème, appelée la «tarte à rien». C'est un lieu historique et convivial où déguster une cuisine authentique. Faites aussi un tour par leur cave à vin: l’établissement dispose de plus de 10’000 bouteilles au milieu desquelles il est même possible de prendre l’apéritif.

8 Restaurant de l'Hôtel du Lac et de la Gare, Concise

Situé sur les rives vaudoises du lac de Neuchâtel, ce restaurant propose une cuisine bistronomique, inspirée par les produits du marché. Le cadre est idyllique pour savourer des plats de saison et des poissons du lac, cuisinés juste comme il faut. L'établissement propose également de magnifiques plateaux de fruits de mer, à réserver à l'avance.

9 Restaurant La Croix Fédérale, Mathod

Charmante pinte vaudoise située entre Orbe et Yverdon-les-Bains, La Croix Fédérale propose une belle carte de brasserie. Mais la spécialité des lieux, ce sont les épées: des viandes cuites et servies sur la flamme. La Croix Fédérale possède aussi une impressionnante sélection de vins suisses, de plus de 180 références, pour ravir les amateurs de découvertes œnologiques. Un restaurant bien vaudois qui sait mettre en valeur les produits de son terroir.

10 Auberge Communale de St-Légier

Nichée au cœur du village de St-Légier, à seulement dix minutes de Vevey et Montreux, cette auberge propose des plats de saison, faits maison et basés sur des produits de la région. Vous pourrez y faire votre choix entre une carte bistro et un menu gastro. L’établissement dispose d’une grande terrasse ombragée et d’un petit carnotzet qu’il est possible de réserver, un coin parfait pour manger une fondue.