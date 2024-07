Article rémunéré, présenté par GastroVaud et Vaud Promotion

En ville, que ce soit à Lausanne ou à Yverdon, le choix en matière de restauration est considérable. Que de bonnes adresses! Mais parmi toutes celles qui existent, il y en a qui se démarquent, tout en restant discrètes même pour les habitants du coin. Voici donc une sélection de dix établissements qui méritent le détour et que vous avez peut-être croisés sans forcément les voir.

Ti Kréyol

Situé à Lausanne, le Ti Kréyol est un restaurant cosy, où vous trouverez des saveurs des Caraïbes. Laissez-vous transporter dans les îles le temps d’un instant, en sirotant un de leurs Ti-Punch ou autres cocktails de la maison. Ne manquez pas toutefois d’accompagner votre boisson d’acras de morue ou des nombreux autres petits tapas proposés par ce restaurant labellisé Fait Maison.

Brasserie Les Trois Rois

De Lausanne à Paris en quelques secondes. Aux Trois Rois, à Lausanne, on retrouve des classiques mets de brasserie, de l'œuf mayo aux rognons à la moutarde. L’endroit fait partie des incontournables du centre-ville et ne manquez pas d’y goûter leur tartare coupé au couteau.

Céleste

Céleste est un lieu de vie de quartier à Vevey, à la fois sincère et indépendant. C’est un endroit chaleureux, à la fois café, bistro et cave de proximité. On y déguste des plats et pâtisseries faits maison, ainsi qu'une sélection de cafés et des vins, le tout à base d'ingrédients des producteurs et paysans du coin.

Le Café de la Promenade

À Yverdon-les-Bains, dans ce bistrot chaleureux de 1870, on se sent comme à la maison. On y mange à la fois des fondues, des salades, mais aussi des tartines et bagels et même des crêpes, tous préparés avec des produits de la région et faits maison. Et on y passe un très bon moment.

Tartares & Co

Sis au Flon, Tartares & Co propose des ceviches, tatakis et bien entendu aussi une sélection de tartares dont des variantes de saison qui valent le détour. C’est un endroit décontracté, tout en étant tendance, où on peut aussi commander un cocktail à l’apéro. Ne manquez pas leur cheesecake, c’est un des mets incontournables du restaurant!

Chez Mon Oncle

Une histoire de famille, voilà qui résume bien ce restaurant de Nyon! Chez Mon Oncle, on y mange bien, dans une ambiance authentique, des fondues à la viande ou au fromage, des poissons du lac et des spécialités locales. Et les murs de l’établissement témoignent de l’histoire du lieu.

Le Contretemps

Situé au port de Territet, près de Montreux, Le Contretemps propose dans un coin hors des sentiers battus une cuisine de qualité locale et de saison. Mais le clou du Contretemps, c’est sa terrasse qui donne sur le lac. Un atout assez unique en ville.

Brasserie Notre-Dame

À Payerne, cette brasserie qui mise sur le fait maison propose une belle palette de viandes grillées et une cuisine raffinée! Gardez une place pour les desserts, ils sont très gourmands!

Le Buffet de la Gare de Gland

À Gland, ce restaurant historique, modernisé depuis 1993, propose une cuisine entre tradition et modernité. Avec ses trois concepts, un restaurant raffiné, une brasserie et une table d’hôte, il dispose de tout ce qu’il faut pour tous types de repas, que ce soit un lunch ou la célébration d’un événement.

Le Lumen

Situé à Crissier, Le Lumen est un lieu emblématique au style urban chic. Un bistrot, dans lequel on trouve une cuisine sincère, avec des produits locaux et de saison, préparés avec amour! Plusieurs plats méritent bien sûr le détour, mais tous les gourmands sauront sans aucun doute garder une place pour la profiterole géante!