Voici dix trésors cachés du Canton de Vaud: des restos pour vous régaler les papilles et les yeux!

Article rémunéré, présenté par GastroVaud et Vaud Promotion

De la Côte à la Riviera en passant par le balcon du Jura et jusqu’aux Préalpes, le Canton de Vaud ne manque pas d’endroits où profiter d’une belle vue. Et, chance pour nous, la région ne manque pas non plus de bonnes tables! Voici une liste qui mêle les deux: une sélection de 10 établissements panoramiques vaudois.

Buffet de la Gare de Glion

Sur les hauts de Montreux, ce restaurant offre une vue panoramique sur le Léman, le château de Chillon et les Dents du Midi. Son ambiance chaleureuse et décontractée est parfaite pour déguster une cuisine créative et gourmande à base de produits locaux, souvent de producteurs d’à côté. Tout l’été, le Buffet de la Gare de Glion reçoit aussi des artistes qui viennent donner des concerts sur la terrasse, de quoi passer un bon moment!

À la Demi-Lune

C’est à Chardonne, que vous trouverez ce lieu unique. L’établissement, qui combine un restaurant bistronomique, un bar à vins, un dépôt de pain et un salon de thé, offre également une vue imprenable sur Vevey, le Léman et les Alpes. Un lieu idéal pour un moment de détente, avec un bon verre de vin.

Hôtel du Chasseron

Situé aux Rasses près d'Yverdon-les-Bains, cet hôtel se distingue par son panorama exceptionnel de tout le plateau et jusqu’aux Alpes. Venez profiter d’un coucher de soleil impressionnant dans ce lieu à l'accueil chaleureux et profitez-en pour déguster leur cuisine traditionnelle. Il y a là tout ce qu’il faut pour un séjour mémorable.

Restaurant bar-lounge «Chez Nath»

On s’y croirait au bord de la mer! À Cudrefin, ce restaurant les pieds dans l'eau propose une cuisine simple et de saison, faite à base de produits régionaux. L'atmosphère unique du lieu et le cadre pittoresque ajoutent au charme de l'établissement.

Café des Alpes, Gryon

Ne manquez pas la terrasse panoramique du Café des Alpes et sa vue à 180° sur le Grand Muveran et les Dents du Midi. Et pendant que vos yeux se régalent du paysage, nul doute que Victor, le chef, saura également régaler vos papilles. Conseil: la côte de bœuf découpée en salle vaut la peine d’être réservée!

L’art de vivre à la Vaudoise Profiter des plaisirs de la table, d’un bon verre de vin et des spécialités du terroir, c’est tout l’ADN du Canton de Vaud. Embarquez dans le véritable voyage des sens qu’invite l’exceptionnel patrimoine gastronomique du Canton de Vaud! Parcourez la région sous un angle gourmand et profitez, cet été, des plaisirs de la bonne chère en plein air ou dans l’atmosphère chaleureuse d’un restaurant, que ce soit une guinguette ou une grande table cotée. Profiter des plaisirs de la table, d’un bon verre de vin et des spécialités du terroir, c’est tout l’ADN du Canton de Vaud. Embarquez dans le véritable voyage des sens qu’invite l’exceptionnel patrimoine gastronomique du Canton de Vaud! Parcourez la région sous un angle gourmand et profitez, cet été, des plaisirs de la bonne chère en plein air ou dans l’atmosphère chaleureuse d’un restaurant, que ce soit une guinguette ou une grande table cotée. Plus d’informations

Auberge Communale La Clef d'Or

À Bursinel, cette auberge familiale dispose d'une magnifique terrasse au milieu des vignes. Un coin de paradis, loin du monde, mais avec vue imprenable sur le lac et le Mont-Blanc. L’établissement vaut aussi le détour pour sa cuisine, dont le menu dégustation vous mettra l’eau à la bouche.

Buvette de la plage de Perroy

Ce trésor caché de Perroy propose une belle terrasse les pieds dans l’eau, à côté de la plage. Un lieu idéal pour déguster un tartare ou un burger en toute intimité et dans une ambiance magique au coucher du soleil.

Restaurant de Dorigny

Situé à Lausanne, ce restaurant du campus de l'UNIL offre un cadre moderne pour déguster une cuisine italienne de qualité, faite avec des ingrédients frais et locaux. Le tout en profitant d’une vue plongeante sur les champs et le lac.

Chalet-Restaurant de Grange-Neuve

À Baulmes, ce chalet niché à 1356m offre une vue unique sur le bassin des lacs de Neuchâtel et Morat. On y sert une cuisine traditionnelle suisse, dont une croûte au fromage à se relever la nuit.

Café Bellagio

À Montreux, c’est tout un voyage qui s’offre à vous dans cet établissement. Un lieu cosy et élégant, où une cuisine bistronomique gourmande et de saison vous sera servie. Ne manquez pas la terrasse ombragée, qui fait partie des plus belles de la région.