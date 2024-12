Les animaux d’élevage sont des êtres sensibles: les poules rêvent, les vaches créent des liens d’amitié, les cochons ont le QI d’un enfant de 3 ans. Quatre Pattes en appelle à une plus grande considération et à repenser notre consommation de produits d’origine animale.

Saviez-vous que les poules voient plus de couleurs que les humains? Et ce n’est pas là le seul fait fascinant sur cet intrigant gallinacé.

Article rémunéré, présenté par Quatre Pattes

Des vaches qui paissent tranquillement dans une prairie verdoyante. Des poules qui picorent joyeusement des graines entre des arbustes, en plein air. Des cochons qui somnolent paisiblement au soleil après un bon bain de boue. Autant d’images qui nous sont souvent montrées dans les publicités. Et nous présentent un monde idéal qui, selon l’organisation de protection des animaux Quatre Pattes, est pourtant bien éloigné de la réalité des animaux soumis à un élevage intensif.

Plutôt qu’une vie harmonieuse et un accès quotidien aux pâturages, leur existence est marquée par l’exiguïté des espaces, les atteintes à l’intégrité corporelle et le manque d’exercice physique. Avec sa campagne «Apprends à connaître les animaux», Quatre Pattes veut encourager l’adoption de modes de consommation plus responsables. Parce que les animaux d’élevage ont des besoins et des émotions qui sont souvent négligés.

Les poules ont une meilleure vue que les humains

Saviez-vous que les poules rêvent, ont une mémoire impressionnante et une meilleure vue que les humains? Elles peuvent mémoriser une centaine de visages. «Un fait qui montre que les poules sont beaucoup plus intelligentes et complexes que beaucoup ne le pensent», explique Julia Fischer, chargée de campagne pour les animaux de rente et l’alimentation chez Quatre Pattes Suisse.

Appel à l’action Même de tout petits changements dans votre menu peuvent avoir une incidence directe sur la vie des animaux d’élevage. Pour adopter une alimentation respectueuse des animaux, Quatre Pattes recommande d’appliquer le principe des 3R. Cet acronyme, qui signifie «réduire, raffiner, remplacer», est un guide pratique pour opérer un changement d’alimentation progressif. Car en repensant nos modes de consommation, nous pouvons faire une grande différence pour les animaux et contribuer à de meilleures conditions d’élevage et de vie. Respecter les animaux et leurs besoins, c’est promouvoir non seulement le bien-être animal, mais aussi un monde plus durable et plus juste (également pour les animaux). Même de tout petits changements dans votre menu peuvent avoir une incidence directe sur la vie des animaux d’élevage. Pour adopter une alimentation respectueuse des animaux, Quatre Pattes recommande d’appliquer le principe des 3R. Cet acronyme, qui signifie «réduire, raffiner, remplacer», est un guide pratique pour opérer un changement d’alimentation progressif. Car en repensant nos modes de consommation, nous pouvons faire une grande différence pour les animaux et contribuer à de meilleures conditions d’élevage et de vie. Respecter les animaux et leurs besoins, c’est promouvoir non seulement le bien-être animal, mais aussi un monde plus durable et plus juste (également pour les animaux). En savoir plus

Les vaches entretiennent des liens d’amitié étroits pendant des années

Les vaches et les humains ont plus en commun qu’on ne pourrait le penser. Les deux présentent une durée de gestation de neuf mois. «Mais alors que nous pouvons prendre soin et nous occuper de nos bébés avec amour, les veaux, eux, sont souvent séparés de leur mère juste après la naissance», indique Julia Fischer. Les vaches ont également un odorat très affûté et sont capables de sentir si leurs congénères sont stressés. Ce sont des animaux très sociables, qui entretiennent des amitiés étroites avec d’autres vaches, parfois pendant de nombreuses années. «Des liens profonds qui montrent à quel point les vaches sont des êtres sensibles, capables d’apprécier l’amour et l’amitié autant que nous.»

Les cochons sont capables d’apprendre des tours plus vite que les chiens

Les cochons aussi sont capables d’émotions complexes et peuvent émettre une vingtaine de sons différents pour exprimer leurs sentiments. «Ils crient quand ils souffrent et expriment leur joie quand ils sont heureux», explique Julia Fischer. Les cochons comptent parmi les animaux les plus intelligents de notre planète. «Ils apprennent plus vite que les chiens et sont incroyablement curieux. Ils ont le QI d’un enfant de trois ans et peuvent non seulement résoudre des problèmes complexes, mais aussi nouer des liens émotionnels forts.»

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

Bien-être animal: chaque geste compte!

Tant par leurs capacités que leur sensibilité, les vaches, les poules et les cochons nous ressemblent bien plus qu’on ne pourrait le penser. «Il est temps d’adopter de nouvelles valeurs pour nos animaux d’élevage», exhorte Julia Fischer. «Car ce sont les animaux qui paient le prix fort de notre consommation inconsciente de produits d’origine animale bon marché.»

Quatre Pattes s’engage pour que nous, les humains, consommions de manière plus responsable et appliquions le principe des 3R. Celui-ci implique de réduire notre consommation d’aliments d’origine animale (réduire), de nous informer sur les conditions d’élevage et d’acheter des produits garantissant de meilleures conditions aux animaux (raffiner), et d’innover pour remplacer les produits d’origine animale par des aliments d’origine végétale (remplacer).

«Vous ne devez pas modifier toutes vos habitudes d’un coup, chaque geste compte», précise Julia Fischer. «Le remplacement ou la réduction des produits d’origine animale, ou l’application d’exigences de qualité plus élevées permettent déjà de faire une grande différence.»

Newsletter spéciale «Réduire, raffiner, remplacer» Abordez l’avenir de manière plus écoresponsable avec Quatre Pattes! La newsletter vous présente les animaux qui se cachent derrière chaque produit et vous invite à repenser vos modes de consommation. Dans la newsletter de Quatre Pattes, vous trouverez: des suggestions pour une consommation plus responsable

des conseils de produits plus durables pour remplacer les aliments d’origine animale

des informations sur les conséquences environnementales de l’élevage et de la consommation de viande

un aperçu de la mission de Quatre Pattes pour plus de bien-être animal Abordez l’avenir de manière plus écoresponsable avec Quatre Pattes! La newsletter vous présente les animaux qui se cachent derrière chaque produit et vous invite à repenser vos modes de consommation. Dans la newsletter de Quatre Pattes, vous trouverez: des suggestions pour une consommation plus responsable

des conseils de produits plus durables pour remplacer les aliments d’origine animale

des informations sur les conséquences environnementales de l’élevage et de la consommation de viande

un aperçu de la mission de Quatre Pattes pour plus de bien-être animal S’inscrire maintenant