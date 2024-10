La névrodermite peut toucher les bébés, les enfants et les adultes. Bien que non curable, cette affection cutanée est facile à traiter. Découvrez ici quelles en sont les causes des démangeaisons et comment les apaiser efficacement.

La névrodermite est une affection cutanée qui touche de nombreuses personnes. En médecine, on parle également «d’eczéma atopique» ou plus précisément de «dermatite atopique» pour désigner cette maladie de la peau qui se manifeste souvent par poussées. Il s’agit d’une hypersensibilité et d’une hyperréactivité du corps face à des facteurs environnementaux par ailleurs inoffensifs. La bonne nouvelle, c’est que la névrodermite est gênante, mais pas contagieuse. De plus, les crèmes peuvent en soulager rapidement et efficacement les symptômes. Mais il est important d’en connaître les facteurs déclenchants et d’éviter les causes possibles. Sans compter que d’autres facteurs peuvent être à l’origine de la sécheresse et des démangeaisons cutanées.

Quels sont les symptômes de la névrodermite?

Une peau sèche, souvent rougie et sujette aux desquamations. Les personnes atteintes de névrodermite ressentent avant tout de fortes démangeaisons. Généralement, les symptômes apparaissent sur le visage, le cuir chevelu, les chevilles et les poignets ainsi que dans le creux des genoux et les coudes. Chez les bébés, la névrodermite se manifeste généralement par des éruptions cutanées sur le visage et le cuir chevelu. Toutefois, comme d’autres maladies de la peau ou allergies peuvent présenter des symptômes similaires, il convient de consulter un professionnel ou une professionnelle de santé.

Névrodermite ou peau sèche?

Il peut également arriver que la peau démange en l’absence de maladies: stress, rhume des foins, allergies alimentaires, souffrance psychique sont autant de facteurs qui peuvent provoquer des démangeaisons. Mais l’une des causes les plus répandues est la sécheresse cutanée. Par exemple, des douches fréquentes et prolongées éliminent les lipides protecteurs (graisse) de la peau, ce qui contribue au dessèchement. Les détergents, le jardinage ou les produits cosmétiques peuvent également provoquer un assèchement de la peau. Pendant la saison froide, l’air sec peut provoquer ou aggraver ces symptômes. Si aucune amélioration n’est constatée malgré l’application d’une pommade, il convient de consulter un ou une spécialiste.

Quelles sont les personnes à risque?

La névrodermite touche aussi bien les adultes que les enfants et les bébés. Elle est malheureusement incurable, mais ses symptômes peuvent être facilement atténués. Chez l’enfant, la névrodermite régresse souvent pendant la puberté et peut même disparaître totalement.

Quels sont les facteurs déclenchants de la névrodermite?

Les causes de la névrodermite ne sont pas encore totalement connues. Certains et certaines spécialistes considèrent qu’une hygiène trop stricte peut être un facteur déclenchant. En effet, les lavages ou bains trop fréquents peuvent endommager la barrière protectrice de la peau et favoriser la sécheresse cutanée. Par ailleurs, certains facteurs extérieurs peuvent déclencher des poussées de névrodermite. La chaleur, le froid, la transpiration, les allergènes tels que le pollen, les poils d’animaux ou certains aliments, ou encore les souffrances psychiques ou certains textiles tels que la laine. Chez les bébés, la névrodermite est souvent causée par des facteurs extérieurs, tels que le pollen, les acariens ou certains aliments. Cette maladie de peau peut également être héréditaire.

Quels sont les remèdes ?

La névrodermite ne se présente pas de la même manière chez toutes les personnes qui en sont atteintes. C’est pourquoi les traitements peuvent varier d’une personne à une autre. L’essentiel est de bien prendre soin de sa peau. Cela implique notamment d’appliquer quotidiennement de la crème sur les zones sèches et d’hydrater le reste de la peau. Il existe par exemple des crèmes qui rétablissent l’équilibre de la barrière protectrice de la peau et soulagent ainsi rapidement et efficacement les symptômes tels que les démangeaisons. Ne plus se gratter permet à la peau de se régénérer. En évitant certains aliments, le contact avec les pollens ou certains composants de produits cosmétiques ou de soin identifiés comme allergènes, il est également possible de réduire les facteurs déclenchants, et donc les symptômes.

Comment identifier les causes de la névrodermite?

La névrodermite survient souvent par poussées, d’où l’importance d’identifier les facteurs déclenchants propres à chacun et chacune, afin de les prévenir. Tenir un «journal des démangeaisons» peut par exemple aider à reconnaître les situations dans lesquelles elles apparaissent.

Pourquoi faut-il éviter de se gratter?

Quand les démangeaisons surviennent, difficile de ne pas se gratter. On le fait par réflexe, et cela procure un soulagement – à court terme. Et ce, parce que le stimulus douloureux causé par le grattage masque les démangeaisons. Mais le fait de se gratter peut occasionner de petites plaies invisibles qui affaiblissent encore davantage la barrière cutanée. C’est pourquoi il est important de s’attaquer aux causes pour briser le cercle vicieux des démangeaisons et de l’envie de se gratter. Vous pouvez notamment appliquer une crème ou un baume sur les zones concernées. Ou faire oublier les démangeaisons au moyen de pressions ou de tapotements, d’exercices de relaxation ou en appliquant une compresse froide.

Une bonne routine peut-elle être utile?

Oui, même chez ceux et celles qui ne souffrent pas de névrodermite. En effet, nos modes de vie exposent chaque jour la peau à de nombreuses agressions: les douches répétées (après le sport ou à des fins d’hygiène corporelle), l’air sec à la saison froide, ou encore les irritations mécaniques de la peau liées au rasage ou aux vêtements. C’est pourquoi il est essentiel de prendre soin de sa peau au quotidien pour éviter le dessèchement et l’apparition des démangeaisons.