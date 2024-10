Article rémunéré, présenté par Chicorée

Vert olive

Le pantalon «Solange» en vert olive est la pièce incontournable de cette saison à avoir dans sa garde-robe. Ce pantalon en similicuir de Chicorée, à 39.95 francs, est non seulement confortable mais aussi idéal pour sublimer n’importe quelle tenue, surtout avec le t-shirt «Mirabella» gris à 19.95 francs et le sweat «Octavia» en couleur nature à 29.95 francs. Quant au sac «Rina» à 24.95 francs, inutile de l’accorder à la couleur du pantalon, car le vert kaki s’harmonise merveilleusement bien avec l’olive.

Cognac

Le pantalon «Jade» en brun cognac de Chicorée à 34.95 francs s’ajuste parfaitement à la silhouette et se prête aussi bien au temps libre, avec le cardigan «Lola» en blanc cassé à 34.95 francs, qu’à un cadre professionnel, avec une blouse et un blazer. Pour ajouter une touche d’originalité à la tenue et casser le côté classique, misez sur des accessoires fantaisie comme la casquette à carreaux «Devlin» à 12.95 francs et le sac «Helin» en beige à 24.95 francs.

Ici vous trouverez des basiques pour l'automne Avec plus de 170 magasins dans tout le pays, la marque de mode suisse Chicorée vend plus de 15 millions de pièces par an. Son immense choix lui permet de répondre à toutes les envies et tous les goûts. En plus de modèles ultra-tendance, Chicorée propose aussi toute une sélection de basiques incontournables au meilleur prix. Avec plus de 170 magasins dans tout le pays, la marque de mode suisse Chicorée vend plus de 15 millions de pièces par an. Son immense choix lui permet de répondre à toutes les envies et tous les goûts. En plus de modèles ultra-tendance, Chicorée propose aussi toute une sélection de basiques incontournables au meilleur prix. Découvrez les collections

Motif ajouré

Le motif ajouré du pull «Serafina» de Chicorée, à 24.95 francs en couleur nature, attire immédiatement tous les regards. Ce haut tendance se marie aussi bien avec le pantalon trois-quarts «Edyta» en cognac à coupe ample, vendu au prix de 39.95 francs, qu’avec des pantalons moulants ou des modèles en similicuir à la coupe sportive. Le pull Serafina est tout simplement polyvalent!

Motif tendance

Dans la lignée des tendances actuelles, l’imprimé animalier de la robe «Mariella» de Chicorée, à 29.95 francs, se décline dans des tons olive et nature. Cette palette de couleurs, alliée à une coupe élégante, fait de cette robe un incontournable de l’automne. En journée, portez-la avec le trenchcoat «Vicky» noir à 69.95 francs, des bottes à semelles épaisses et le sac «Helin Bag» kaki à CHF 24.95. Le soir, donnez un tout autre style à la robe «Mariella» en l’accompagnant de bottes élégantes et d’une veste en similicuir.