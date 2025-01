«Il est primordial de reconnaître les facteurs de stress et d’engager les mesures nécessaires», souligne la responsable RH Rosy Croce (à droite). Photo: Oleg Magni

Le monde du travail est en pleine mutation: à la numérisation s’ajoutent des formes et des modèles de travail flexibles susceptibles d’engendrer des incertitudes. Cette évolution touche également le commerce de détail. «Dans une organisation comme Migros Ticino, qui se trouve en plein processus de changement, le personnel peut être soumis à toute une série de facteurs de stress», explique Rosy Croce, responsable RH de la coopérative régionale. «Il est primordial de reconnaître ces facteurs de stress et d’engager les mesures nécessaires.»

Selon Rosy Croce, au cours d’une telle phase, le personnel se voit confronté à de nombreux challenges: «La peur d’être remplacé ou de devoir changer de rôle, le flot d’informations, la numérisation et d’autres changements créent un sentiment de malaise.»

La coopérative Migros Ticino est toutefois bien parée pour relever ces défis. «Nous sommes organisés et structurés de sorte à pouvoir offrir à notre personnel, également en période de mutation, un soutien adéquat dans la gestion des facteurs de stress.»

La responsable RH se réfère ici à la gestion de la santé en entreprise (GSE) qui, sous le label «Friendly Work Space», est adaptée en continu aux besoins des collaboratrices et des collaborateurs.

Créer un environnement de travail positif

Porter de l’estime aux collaboratrices et aux collaborateurs figure au cœur de la politique du personnel pratiquée par la coopérative tessinoise. La gestion participative du personnel implique l’ensemble des effectifs dans la fixation des objectifs, dans le dialogue et le développement individuel: «Cette approche a contribué à la création d’un environnement de travail positif qui favorise le bien-être du personnel», se réjouit Rosy Croce.

Responsable RH depuis près de 20 ans, Rosy Croce connaît très bien les problématiques liées aux processus de changement et les impératifs en résultant pour le bien-être du personnel: «Nous avons reçu le label ‹Friendly Work Space› en 2015 et, depuis, les exigences en gestion de la santé en entreprise ont sensiblement augmenté.» Après obtention du label, des évaluatrices et des évaluateurs externes soumettent tous les trois ans la GSE de Migros Ticino à un re-assessment.

En Suisse italienne, Migros Ticino a été la première employeuse à se voir décerner le label par la fondation Promotion Santé Suisse.

La satisfaction du personnel, clé du succès

Être responsable de la santé de 1300 collaboratrices et collaborateurs, dont 62 personnes en formation, constitue, selon Rosy Croce, une opportunité pour promouvoir le changement. «Je crois fermement en une approche win-win: un personnel satisfait et motivé s’engagera davantage en faveur de l’entreprise, ce qui contribue, à son tour, à de meilleurs résultats.»

Migros Ticino mise délibérément sur la main-d’œuvre locale: 90% de l’effectif vient de la région. «Ces vingt dernières années, Migros Ticino a poursuivi une politique de recrutement qui, à qualifications égales, donne la priorité à la population indigène. Cela contribue à la prospérité et au développement économique de la région tout en renforçant l’engagement de notre coopérative pour la communauté locale», explique Rosy Croce.

Le label «Friendly Work Space», c'est quoi? Le label «Friendly Work Space», soutenu par le Secrétariat d'État à l'économie (SECO) et l'Office fédéral de la santé publique (OFSP), établit les normes de qualité suisses pour les politiques de gestion de la santé en entreprise (GSE) mises en œuvre de manière systématique. Jusqu'à présent, 109 organisations (représentant au total plus de 227'000 collaborateurs et collaboratrices) en Suisse et au Liechtenstein ont obtenu ce label. Le label est délivré par la fondation Promotion Santé Suisse, qui dispose d'un mandat légal. Celui-ci repose sur six critères de qualité permettant d'évaluer la santé des collaborateurs et collaboratrices, contrôlés puis validés par des auditeurs et auditrices externes indépendant·e·s. «La GSE systématique est un investissement rentable pour les entreprises et les organisations, notamment en raison de son effet préventif, des mesures de réinsertion rapide et des économies de coûts qu'elle permet de réaliser. La GSE et le label ‹Friendly Work Space› sont en outre appelés à jouer un rôle de plus en plus important dans l'image de marque des employeurs», explique Thomas Brändli, responsable de projets Communication Gestion de la santé en entreprise.

«Nous avons reçu le label ‹Friendly Work Space› en 2015 et, depuis, les exigences en gestion de la santé en entreprise ont sensiblement augmenté», explique Rosy Croce (à gauche). Photo: Migros

Un label important pour le marché du travail

Deux raisons ont motivé la décision de se faire certifier «Friendly Work Space»: premièrement, il s’agissait de mieux aligner la gestion des ressources humaines sur les valeurs fondamentales de l’entreprise et, deuxièmement, de rendre public l’engagement de la coopérative en faveur de son personnel et de renforcer ainsi sa propre réputation. Selon Rosy Croce, il en résulte un effet positif sur l’embauche dans un marché du travail toujours plus compétitif: «Les candidates et les candidats ne recherchent pas uniquement un bon salaire, mais aussi des conditions de travail agréables.»

La relève aspire plus particulièrement à un bon équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Contrairement à d’autres entreprises, Migros Ticino ne rencontre pas de difficultés à recruter de jeunes talents en tant qu’employeuse attrayante largement investie dans la formation et le perfectionnement.

Approche holistique de la promotion de la santé

Si, dans un premier temps, les mesures GSE se concentraient surtout sur la santé physique et une gestion des cas (case management) efficace après des absences prolongées, Migros Ticino poursuit aujourd’hui une approche holistique, où le bien-être psychique occupe une large place. La pandémie a donné un coup d’accélérateur à cette évolution: «Actuellement, on accorde plus d’importance au travail flexible, au télétravail et à la nécessité de soutenir le personnel dans la gestion du stress et des inquiétudes», souligne Rosy Croce.

Sur le front de la vente, en particulier, où le télétravail ne constitue pas une alternative, un roulement des équipes bien planifié en amont permet de concilier travail et loisirs. «Grâce à une planification équitable et correctement organisée, le personnel peut mieux harmoniser vie professionnelle et vie privée et se consacrer ainsi à ses passions sans négliger pour autant ses obligations personnelles.»

Les sondages réalisés auprès des collaboratrices et des collaborateurs ont mis au jour leur désir croissant de temps partiel, de télétravail et d’horaires de travail plus flexibles. Le personnel souhaite se développer sur le plan professionnel sans devoir empiéter sur les loisirs. «Les offres GSE tiennent compte de tous ces aspects», précise Rosy Croce.

L’objectif actuel est de promouvoir le bien-être du personnel grâce à des initiatives visant à améliorer la sécurité au travail ainsi que la santé physique et psychique.

Formation des managers

Un autre aspect important réside dans la formation des managers, qui doivent s’attacher à créer un environnement de travail respectueux, propice à l’implication et à la valorisation du personnel. «Il s’agit en premier lieu de veiller à un climat de travail sain et respectueux, où tout le monde se sent bien.»

Récemment, Migros Tessin a dispensé une formation dont l’objectif était d’identifier et de gérer les maladies psychiques. «Ce cours de premier secours consacré à la santé psychique aide les managers à prendre conscience des changements et à réagir à temps», explique la responsable RH.

Cette année, à l’occasion de la quatrième certification pour le label «Friendly Work Space», Migros Ticino a renforcé son engagement en faveur du bien-être de ses collaboratrices et collaborateurs. «L’adaptation continue de notre politique et de nos instruments de gestion nous permet de garantir une gestion saine des ressources humaines et d’apporter une réponse adéquate aux nouveaux défis à relever.»

