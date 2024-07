Article rémunéré, présenté par SwissSkills

En septembre, le bijoutier genevois Matthieu Brun tentera de parer d’or sa jeune carrière professionnelle en représentant la Suisse à Lyon à l’occasion de la compétition mondiale WorldSkills. Il a déjà été couronné champion suisse dans sa catégorie lors des SwissSkills 2021.

Matthieu Brun a délibérément choisi la voie de l’apprentissage professionnel. Il trouve le système de formation suisse exceptionnel, car il permet de suivre différentes voies. «Beaucoup de jeunes vont au gymnase parce qu’ils ne savent pas ce qu’ils veulent faire.» Selon lui, un apprentissage offre aujourd’hui plus de possibilités de progresser, d’obtenir des diplômes supplémentaires et d’accéder aux hautes écoles qu’avant. Lui-même a passé la maturité professionnelle.

Découvrez l'équipe nationale SwissSkills en vidéo la crème de la crème dans leurs métiers respectifs. Unis par la passion, l'ambition et l'esprit d'équipe, ces jeunes font partie de l'équipe nationale SwissSkills. L'organisation SwissSkills présente une série de vidéos mettant en avant cinq jeunes qui représenteront la Suisse aux WorldSkills de Lyon au mois de septembre.

Matthieu Brun conseille aux jeunes de découvrir le monde du travail et différents métiers avant de se décider pour une formation. Pour pouvoir s’en faire une idée précise, il faut qu’ils essayent divers emplois.

Les bijoux dans les vitrines l’ont toujours fasciné

Le jeune homme de 21 ans savait depuis longtemps vers quel métier se diriger. Les pierres précieuses et le monde des bijoux le captivaient déjà lorsqu’il était enfant. Sa mère se souvient: «Matthieu aimait déjà les jouets qui brillent. Quand on se promenait en ville, il était attiré par les vitrines de bijoux.» Qui plus est, la grand-mère de Matthieu possédait une collection de pierres précieuses et de quartz qu’il adorait contempler. Lui rendre visite était toujours un grand événement pour Matthieu. Elle lui a offert une améthyste, un quartz de couleur violette, à Noël. «Je trouve fascinant que la nature en soit à l’origine», dit-il encore aujourd’hui.

Dès l’école primaire, Matthieu Brun parlait déjà de suivre un apprentissage de bijoutier. «C’est ma passion pour les pierres précieuses qui m’a conduit à choisir la joaillerie», explique-t-il. Le fait que la joaillerie occupe une place importante à Genève, sa ville natale, a été une chance pour lui. Il y a trouvé une place d’apprentissage dans une «entreprise formidable». Pour Matthieu Brun, le métier est méditatif. «Je dois me concentrer et travailler avec beaucoup de précision, et j’adore ça.»

45 jeunes représenteront la Suisse et notre système de formation professionnelle aux WorldSkills 2024 à Lyon.

Le jeune bijoutier se prépare maintenant pour les WorldSkills de Lyon, une préparation qu’il voit comme une aventure enrichissante et une nouvelle expérience dans sa vie. «Je vais donner le meilleur de moi-même et j’espère monter sur le podium.» Pour lui, le plus grand défi des WorldSkills est de garder sa motivation, surtout lors des tâches ardues et épuisantes qui exigent rapidité et énergie. La persévérance, qu’il estime être une de ses forces, est cruciale pour traverser les différentes phases et ne pas perdre de vue l’objectif. Il sait qu’il doit sortir de sa zone de confort pour y parvenir. «Je suis convaincu que cette expérience me sera utile plus tard dans la vie et au travail.»

WorldSkills 2024 Du 10 au 15 septembre, Lyon accueillera les meilleurs jeunes professionnels du monde entier. Plus de 1500 participantes et participants représentant plus de 65 pays rivaliseront pour le titre de champion et championne dans 59 métiers différents lors des WorldSkills 2024. La Suisse sera fortement représentée avec 45 compétitrices et compétiteurs dans 41 professions. Leur performance sera particulièrement intéressante à suivre. Lors des EuroSkills 2023 organisés à Gdansk, en Pologne, la délégation suisse a réalisé un exploit remarquable en remportant 12 médailles d'or et trois d'argent sur les 16 qu'il y avait à gagner.