Rencontre avec Lorenzo Della Gola Bigliotti, 18 ans, apprenti assistant du commerce de détail au Coop Supermarché Allaman Littoral. Un jeune homme dynamique et passionné, qui nous raconte son parcours et ses aspirations professionnelles avec enthousiasme.

ll est six heures du matin, ce mercredi. Allaman et sa gare sont pratiquement déserts, et une nuit épaisse enveloppe encore le Littoral Centre Allaman. Pourtant, à l’intérieur du centre commercial, il y a déjà de la lumière. En coulisses, il y a une intense activité: le centre se prépare pour l’ouverture. Dans les rayons alimentaires, le personnel s’affaire déjà et installe des produits frais pour l’ouverture.

C’est près de l’îlot réservé au traiteur, entre les rayons de la boulangerie et ceux de la boucherie, qu’on retrouve Lorenzo Della Gola Bigliotti. Un endroit encore calme à cette heure matinale, mais qui deviendra bientôt un lieu de passage régulier pour de nombreux clientes et clients.

Le jeune homme de 18 ans nous accueille avec un franc sourire et une poignée de main énergique. Lorenzo est apprenti assistant du commerce de détail au Littoral Centre Allaman où il termine sa première année d’apprentissage.

Pendant qu’on lui pose des questions, Lorenzo s’équipe d’un tablier et de gants afin de pouvoir mener à bien sa première tâche de la matinée: la préparation des sandwichs. «C’est la première chose qu’on fait le matin pour que les clientes et clients puissent, dès l’ouverture, partir avec un sandwich frais du matin» explique le jeune habitant de Morges en tartinant du pesto sur des baguettes fraichement sorties du four. «C’est agréable de travailler dans le calme le matin. Chacun fait son travail, il n’y a pas trop de bruit. Mais je préfère quand même le milieu de journée, concède Lorenzo, quand il commence à y avoir du monde et que ça bouge!»

Lorenzo, 18 ans, s'assure que les produits frais soient prêts à temps. Photo: Gian Marco Castelberg

Un travail motivant

Alors qu’il insère des tranches de tomates et de mozzarella sur le pesto, Lorenzo explique ce qui l’a séduit dans cette formation: «J’ai fait un stage ici au Littoral Centre Allaman et j’ai apprécié le fait de pouvoir faire des préparations culinaires en plus du travail en rayon.»

La formation d’assistant du commerce de détail que fait Lorenzo va lui permettre de faire le tour de tous les rayons alimentaires de l’hypermarché. De l’alimentation générale, qui compte tant les chips que les huiles ou le rayon chocolats, aux légumes, en passant par le coin traiteur, où notre jeune apprenant va élaborer diverses préparations faites maison, que l’enseigne va mettre en rayon, des sandwichs au tartare, en passant par le tranchage des charcuteries ou l’assemblage des poke bowls.

«J’ai toujours su que je voulais travailler dans la vente, déclare Lorenzo. À la base, je pensais plutôt travailler dans l’immobilier, mais j’ai cherché pendant un an sans succès, la faute au Covid.» Il passe alors par l’École de la transition, anciennement nommée Opti, durant un an. Là, avec d’autres jeunes ayant terminé l’école obligatoire, il a été accompagné pour trouver sa place d’apprentissage.

«C’est là que j’ai entendu parler de cette formation d’assistant du commerce de détail. J’ai fait un stage et ça m’a plu!» Il signe dès lors son contrat et commence son apprentissage à la rentrée suivante.

Son travail, il en parle avec entrain et enthousiasme: «J’adore préparer les pizzas, déclare le jeune homme qui mesure près de deux mètres. Mais ce que je préfère vraiment dans mon métier, c’est la relation avec la clientèle: les conseiller et répondre à leurs questions.»

Un pied dans le monde du travail

Notre jeune Morgien travaille cinq jours par semaine avec des horaires pas toujours réguliers, mais ça ne le dérange pas. «Au début, ce n’était pas évident de se lever aussi tôt le matin, mais avec le temps on prend le rythme», commente-t-il. Et il est ravi de pouvoir jouir d’une après-midi de congé supplémentaire.

Ainsi, ce grand fan de football et fervent supporter de la Juventus de Turin peut alors consacrer un moment à sa passion. S’il jouait encore dans un club récemment, aujourd’hui il ne tape dans la balle qu’avec sa bande de copains: une blessure au talon l’a éloigné des terrains.

«En ce moment, je me concentre sur mon apprentissage. Je reprendrai peut-être le foot en club après, si mon talon va mieux», déclare-t-il.

Et quand il ne joue pas au foot? «Je passe du temps en famille, avec mes grands-parents ou avec ma copine», explique ce jeune qui est aussi passionné de mode.

«Les sandwichs, c’est la première chose qu’on fait le matin», explique Lorenzo Della Gola Bigliotti, apprenti au Coop Supermarché Allaman Littoral. Photo: Gian Marco Castelberg

Un avenir qui se dessine déjà

Alors que la matinée avance, Lorenzo part en pause. Une vingtaine de minutes qu’il utilise pour discuter avec ses collègues. «Je m’entends bien avec tout le monde! Et surtout avec les autres apprentis. On mange souvent ensemble à midi», déclare-t-il.

À son retour, pendant qu’on discute, Lorenzo élabore encore une autre sorte de sandwich avant de passer aux pizzas margherita. On voit que le jeune homme a l’habitude de réaliser ces préparations. Il fait preuve d’une aisance impressionnante, bien qu’on le regarde travailler et qu’il soit photographié!

Quand on lui demande toutefois si ces quelques gestes de cuisine glanés au travail ont changé sa façon de se préparer à manger, il concède que non… Chez lui, il ne cuisine pratiquement pas. «Sauf des pâtes nature! Et parfois des pizzas…»

Après son apprentissage, notre jeune amateur de football se voit bien rester dans le giron des magasins Coop: «J’aimerais bien gravir les échelons de l’entreprise. Passer chef de rayon et pourquoi pas un jour être chef de magasin.»

C’est tout ce qu’on peut lui souhaiter!

